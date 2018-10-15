Российские десантники прибыли в Египет. Каковы цели?
На аэродром под Каиром прибыли 4 транспортных самолета Ил-76 МД с российскими десантниками и военной техникой для участия в совместном антитеррористическом учении «Защитники Дружбы-2018», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Там же прошла торжественная церемония открытия маневров.
По счету это третье совместное антитеррористическое учение и второе, проводимое на территории Египта. Российскую сторону представляют 200 десантников Кавказского казачьего полка из Ставрополя. Активная фаза маневров пройдет в период с 24 по 26 октября.
Впервые в ходе учений «Защитники Дружбы» российские военнослужащие отработают беспарашютное десантирование из вертолетов Ми-17, находящихся на вооружении египетских ВВС. При данном способе десантирования задействуются тросы, спускаемые с вертолетов, находящихся в «положении зависания» на высоте до 25 метров.
Кроме того, в одном из эпизодов учения будет проведена выброска «международного десанта» на незнакомую территорию. Российские десантники применят парашютные системы «Арбалет-1», «Арбалет-2» и Д-10. Выброска буде происходить с высоты от 600 до 3000 м как из российских Ил-76 МД, так и из египетских С-130.
Всего в учении принимают участие более 400 военнослужащих, задействовано около 15 вертолетов и самолетов, а также около 10 единиц боевой техники.
Там же прошла торжественная церемония открытия маневров.
По счету это третье совместное антитеррористическое учение и второе, проводимое на территории Египта. Российскую сторону представляют 200 десантников Кавказского казачьего полка из Ставрополя. Активная фаза маневров пройдет в период с 24 по 26 октября.
Впервые в ходе учений «Защитники Дружбы» российские военнослужащие отработают беспарашютное десантирование из вертолетов Ми-17, находящихся на вооружении египетских ВВС. При данном способе десантирования задействуются тросы, спускаемые с вертолетов, находящихся в «положении зависания» на высоте до 25 метров.
Кроме того, в одном из эпизодов учения будет проведена выброска «международного десанта» на незнакомую территорию. Российские десантники применят парашютные системы «Арбалет-1», «Арбалет-2» и Д-10. Выброска буде происходить с высоты от 600 до 3000 м как из российских Ил-76 МД, так и из египетских С-130.
Всего в учении принимают участие более 400 военнослужащих, задействовано около 15 вертолетов и самолетов, а также около 10 единиц боевой техники.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter