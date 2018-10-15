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В Сирии открыли единственный КПП на границе с Израилем, но пока только для ООН

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На границе Сирии и Израиля после нескольких лет перерыва открылся единственный официальный пункт пересечения границы между этими государствами. Пункт послужит только для одной цели - для прохода представителей Сил ООН по наблюдению за разъединением сирийских и израильских войск с территории Сирии в Израиль и обратно.

В Сирии открыли единственный КПП на границе с Израилем, но пока только для ООН



На самом КПП с сирийской стороны прошла торжественная церемония открытия с участием официальных лиц, представителей ООН, российских и сирийских военных, а также представителей Красного креста и полумесяца, которые на КПП развернули пункт оказания медицинской помощи. С сирийской стороны был поднят государственный флаг Сирии, после чего через КПП проехали автомобили ООН в сторону Израиля.

Представители израильской армии, комментируя открытие КПП, заявили, что пункт в настоящее время будет использоваться только для сотрудников ООН. Открытие КПП поможет созданию демилитаризованной зоны между странами согласно Соглашения о размежевании сил между Израилем и Сирией от 1974 года.

Ранее, до захвата территории южной Сирии террористическими группировками, данный пункт служил для прохода друзов, чья община оказалась по разные стороны границы в результате арабо-израильских войн.
Использованы фотографии:
https://www.sana.sy/ru/
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