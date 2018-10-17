"Собачья строевая ходьба". Дискриминация в британской армии

Британские вооруженные силы очень долго славились (сначала в хорошем, а со второй половины XX века – в плохом смысле) своим ревностным отношением к «традициям». Как писала в 2010-м году газета The Guardian, очень долго в умах людей жил образ британского военнослужащего как «гетеросексуала, мужчины, белого, желательно христианина».Ошибкой правительства Великобритании была низкая скорость реагирования на меняющееся отношение общества ко всему «не такому». Когда в развитых странах равное отношение и равные возможности для всех людей, независимо от их пола, возраста, вероисповедания и национальной принадлежности, уже стали нормой жизни, среди британских военных все равно продолжала жить мысль, что чего-то добиться в армии можно, только если ты белый мужчина-англичанин, посещающий воскресные службы в протестантской церкви. И обязательно смеющийся над анекдотами про гомосексуалистов, потому что быть «из этих» тоже было нельзя.Теперь Британия гордится тем, что все вышеперечисленные ограничения перестали существовать. Проправительственное новостное агентство BBC с завидной регулярностью публикует статьи под заголовками вроде «Меняющееся лицо британской армии» с подборками фото женщин-военных, чернокожих военных и ЛГБТ-военных.Из старого списка «качеств настоящего военнослужащего» действительным остается только одно требованием: нужно быть англичанином. Еще можно быть валлийцем, потому что Уэльс с XIV века не предпринял ни одной попытки получить независимость. И еще потому, что валлийский язык часто используется в британской армии для общения во время операций, поскольку английский давно стал международным, и противник может понять, о чем идет речь, не прибегая даже к услугам переводчика.Отношения между центральным британским правительством, Шотландией и Северной Ирландией стали хоть сколько-то стабильными только в конце XX века. Вероятно, именно поэтому к выходцам из этих регионов в вооруженных силах Королевства до сих пор относятся с осторожностью.Шотландцы и ирландцы, проживающие на территории Северной Ирландии, имеют право поступать в военные высшие учебные заведения Соединенного Королевства. Судя по комментариям самих британцев к вопросу по этой теме на ресурсе Quora, на этом проявления эгалитарного подхода заканчиваются.Во-первых, когда BBC радостно заявляет, что среди старшего офицерского состава сегодня есть и женщины, и чернокожие, и ЛГБТ, все соглашаются забыть о том, что там почти нет людей ирландского и шотландского происхождения. Ирландец или шотландец может без ощутимых проблем поступить в военное учебное заведение, даже в Королевскую военную академию Сэндхерст, и распределиться в неплохое место, но на сколько-нибудь быстрое продвижение по службе и звание выше капитана им рассчитывать не стоит.Во-вторых, среди военнослужащих популярно пренебрежительное отношение к военным формированиям Шотландии. Некто Мэтт Тэйлор, представившийся бывшим капралом в морской пехоте, отзывается о Королевском полке Шотландии в выражениях «полк с собачьей строевой ходьбой», сопровождая это бранным словом [редактор вырезал]. По его мнению, «послужив в нормальных подразделениях, ни один идиот не захочет идти в эти дурацкий никчемный шотландский полк».Вот и вся политкорректность. Британские консерваторы, которым пока удается удерживать власть, уважили всех, кроме своих. Стоит ли потом удивляться очередному маршу независимости в Шотландии?