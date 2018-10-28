Древнерусские копья. В бою и на охоте
В течение долгих столетий одним из основных вооружений пехоты и конницы являлось копье. Изделие простейшей конструкции позволяло решать различные задачи и уверенно поражать врага. Долгой истории такого оружия также поспособствовал высокий потенциал с точки зрения модернизации. Форма наконечника и основные параметры копья в целом постоянно изменялись, повышая его боевые качества и позволяя ему оставаться в войсках. Подобно всем армиям своего времени, копья использовали и дружины Древней Руси.
Известно, что славяне с самых давних времен использовали древковое оружие, в том числе копья. Уже в VI-VII веках такое оружие стало основным средством типичного воина. В дальнейшем копья многократно модернизировались и совершенствовались, что позволяло им оставаться в строю в течение многих веков. Благодаря этому в культурном слое и в захоронениях до сих пор сохраняется значительное число наконечников копий, являющихся ценным археологическим материалом. Ученые регулярно находят их, и это позволяет скорректировать известные данные о былых временах.
Битва новгородцев и суздальцев, 1170 г. Фрагмент иконы 1460 г. Дружинники обоих городов вооружены копьями. Рисунок Wikimedia Commons
Следует отметить, что активное изучение славянских и древнерусских копий началось сравнительно недавно – на рубеже XIX и XX веков. До того археологи и историки уделяли больше внимания холодному оружию или средствам защиты, тогда как древковые образцы почти не изучались. Впрочем, в начале прошлого века ситуация изменилась, и всего за несколько десятилетий промежуток в знаниях был восполнен. Так, только к середине шестидесятых годов было обнаружено и изучено более 750 копий из разных регионов. За следующие полвека количество найденных объектов значительно выросло.
Поиск наилучшего
Оружейники и воины Древней Руси – как и их коллеги и соперники из других стран и регионов – постоянно вели поиск новых конструкций и вариантов копья, способных обеспечить рост боевых характеристик. В результате этого за несколько веков были внедрены и опробованы на практике множество конструкций. Новые копья отличались от существующих формой и размерами наконечника, параметрами древка и т.д.
По мере изучения археологических находок, советские и российские историки достаточно давно пришли к интересному выводу о путях развития древнерусского копья. Считается, что наши предки не сосредотачивали усилия на изобретении совершенно новых конструкций оружия. Они предпочитали изучать существующие зарубежные образцы и, при наличии у них каких-либо преимуществ, перенимать готовые конструкции. В связи с этим одни древнерусские копья напоминают оружие из западных стран, тогда как в других видно восточное влияние.
Впрочем, имела место и изобретательская деятельность. По всей видимости, именно на Руси было придумано и получило массовое распространение такое оружие как рогатина – особое тяжелое копье с усиленным наконечником. На момент появления такого вооружения его прямые аналоги у других народов отсутствовали. Более того, в некоторых зарубежных языках для обозначения такого копья применяется видоизмененное русское слово.
Таким образом, древнерусские оружейники экономили время и силы на поиске совершенно новых решений за счет изучения и внедрения чужого опыта. Конечно, это не позволяло им быть в полной мере передовиками своей отрасли, но давало иные известные преимущества. Так или иначе, как показывали дальнейшие события, подобный подход обеспечивал необходимый вклад в боеспособность войска.
Характерной особенностью древнерусских копий является их утилитарный внешний вид. В отличие от других народов, славяне почти не уделяли внимания украшению своего древкового оружия. В частности, отсутствуют существенные количества наконечников с серебряными орнаментами на втулке, характерными для Скандинавии. Любопытно, что этот факт, среди прочего, трактовался как доказательство наличия развитого местного производства вооружений.
Эволюция оружия
На протяжении долгих веков древнерусские и заграничные оружейники постоянно дорабатывали и изменяли форму наконечника копья, стремясь повысить его боевые качества. В результате и в нашей стране, и за рубежом известно большое количество форм и классов таких изделий. В случае с древками копий ситуация оказывается куда более простой.
Древки не отличались сложностью конструкции и фактически представляли собой палку необходимой длины и толщины. В большинстве случаев длина древка соответствовала среднему росту пехотинца или незначительно отличалась от него. Диаметр этой детали обеспечивал удобство удержания и примерно равнялся 25 мм. Копье с таким древком весило не более 350-400 г, что не затрудняло работу с ним. Копья для всадников со временем изменялись и приобретали новые черты. Так, длина древка такого оружия могла достигать 2,5-3 м, а его диаметр увеличивался до 30-35 мм. Более длинное и толстое древко помогало «дотянуться» до противника на земле или на коне, а также выдерживало более мощный удар.
Впрочем, наибольший интерес с исторической и технической точки зрения представляют именно наконечники копий. Наиболее старыми в контексте Древней Руси являются наконечники ланцетовидного типа – такое оружие получило распространение к началу X века. Такая конструкция, заимствованная у варягов, отличалась сравнительно длинным пером ромбического сечения, плавно переходящим во втулку. По мере развития, ланцетовидное копье изменялось. Уменьшалась его длина и менялись пропорции пера. Примерно в XI веке такое оружие вышло из употребления в связи с появлением более совершенных образцов.
На смену ланцетовидному наконечнику пришел т.н. пиковидный. В этом случае перо копья имело форму высокого равностороннего треугольника. Поперечное сечение наконечника было ромбическим и увеличивалось по ходу к втулке. Любопытно, что пиковидный наконечник оказался весьма удачным и эффективным. Относительное совершенство конструкции позволило ему оставаться в эксплуатации в течение нескольких следующих веков.
Продолговато-яйцевидный наконечник. Фото Swordmaster.org
В том же X веке древнерусские воины освоили еще один тип наконечника. Он выполнялся в виде четырехгранного стержня-клинка, соединенного с втулкой в виде воронки. Такой наконечник мог иметь ромбическое или квадратное поперечное сечение. Кроме того, известны образцы с крестообразным сечением. Копья подобной конструкции можно считать прямыми предками более поздних пик, появившихся через несколько веков. При этом разрыв по времени между двумя типами оружия был не слишком большим: копья с четырехгранным наконечником оставались на вооружении вплоть до XIII века.
Еще одной любопытной новинкой X-XI веков считается т.н. гарпун – плоский наконечник стреловидной формы с парой шипов в задней части. Такие наконечники встречаются в захоронениях X-XIII веков, однако в большинстве случаев речь шла об охотничьем оружии. Двушипное копье-гарпун имело ограниченные возможности в контексте пехотного или конного боя, и потому достаточно быстро прекратило армейскую службу.
В XI веке на Руси освоили новый вариант наконечника копья. Он имел продолговато-яйцевидную форму с ромбическим сечением, а также втулку небольшой высоты. Любопытно, что подобная форма наконечника копья или стрелы была создана еще во времена бронзового века и получила определенное распространения. Древняя Русь освоила такое оружие только в начале прошлого тысячелетия.
Пиковидное копье. Фото Swordmaster.org
Развитием продолговато-яйцевидного наконечника является изделие т.н. лавролистной формы. В XII веке развитие средств защиты и древкового оружия привело к увеличению ударной мощи последнего. Соответственно, понадобилось усиление конструкции наконечника. Лавролистный наконечник имел криволинейные лезвия, плавно расходившиеся в передней половине изделия и сходившиеся в задней. Втулка имела среднюю длину, а ее соединение с пером было усилено. Подобные копья активно использовались до XIII-XIV веков.
Вариантом лавролистного копья стала уже упомянутая рогатина – тяжелое копье для решения отдельных задач. Для увеличения пробивной силы наконечник рогатины мог иметь длину до 500-600 мм и ширину до 60-70 мм. Диаметр втулки достигал 30-50 мм. Общая масса рогатины могла доходить до 800-1000 г – в два с лишним раза тяжелее «простого» копья. Необходимо отметить, что рогатины могли иметь наконечники разных форм, однако лавролистный тип обеспечивал наилучшее соотношение прочности и боевых качеств.
В X-XI веках ограниченное распространение получили т.н. черешковые наконечники. Если все остальные наконечники имели втулку, надеваемую на древко, то черешковые скреплялись с деревянной деталью при помощи заостренного черешка. Последний буквально вбивался в древко. Форма наконечника могла быть любой – известны образцы ланцетовидного и листовидного типов. Такое оружие использовалось в Восточной Прибалтике и других северо-западных районах. Впрочем, большего распространения эти копья не получили и вскоре от них отказались. Черешок не обеспечивал надежное удержание наконечника на древке, а кроме того, при сильных колющих ударах мог разрушать последнее.
Пешком и на коне
По очевидным причинам, копье изначально было пехотным оружием. Однако появление и развитие конницы привело к новым способам применения такого оружия. В итоге до самого конца службы древнерусские копья использовались обоими основными «родами войск». Кроме того, параллельно копья применялись еще в одной сфере. В древности такое оружие появилось в качестве инструмента для охоты, и сохраняло такие функции в течение многих тысячелетий. Естественно, пехотные, кавалерийские и пехотные копья имели определенные отличия, связанные с особенностями их применения.
Наконечник рогатины. Фото Swordmaster.org
Копья для пехоты отличались меньшими размерами и массой. Их общая длина редко превышала 1,7-1,8 м, а масса обычно находилась в пределах 300-400 г. При таких параметрах оружие сочетало в себе удобство и достаточные боевые качества. По мере развития средств защиты, кавалерии понадобились более крупные и тяжелые копья, способные усилить удар по противнику. По этим причинам длина изделий достигла 2,5-3 м, а масса увеличилась в два с лишним раза.
Следует отметить, что пехота и конница могли использовать копья с наконечниками одних и тех же типов. В зависимости от сферы применения, они отличались друг от друга только размерами и массой. По мере изучения и внедрения новых типов наконечника производилось перевооружение и пеших, и конных воинов.
Ситуация в охотничьей сфере изменялась иначе. Изначально для охоты на крупного и опасного зверя использовались копья «военного» образца с наконечниками актуальных типов. Однако со временем, к XI-XII векам наметились новые тенденции. В ходе многочисленных сражений было установлено, что тяжелый двушипный гарпун не самым лучшим образом показывают себя в бою. В то же время, это изделие отличалось высокой эффективностью при охоте на зверя. Задние шипы наконечника могли цепляться за края раны и не позволяли вынуть копье, усиливая воздействие на цель. На поле боя это свойство оказывалось ненужным, но было полезным на охоте. Другим популярным инструментом для охоты стало копье-рогатина, также эффективное и на войне.
Рубеж эпох
В конце средневековья появились новые образцы оружия, изменившие ситуацию на поле боя. Тем не менее, это не привело к отказу от древкового оружия. Копья применялись и развивались до XV-XVI веков, когда на смену им пришли более совершенные и эффективные пики. Также в этот период дальнейшее развитие получила рогатина, по-прежнему являвшаяся эффективным средством поражения пехоты и конницы. Параллельно осуществлялась разработка совершенно нового древкового оружия.
Применение копья-рогатины на охоте. Лубок XVIII века, Wikimedia Commons
Развитие средств защиты и появление нового вооружения постоянно изменяли ситуацию на полях сражений, а также предъявляли новые требования к существующему оружию. Тем не менее, при всех подобных изменениях, некоторые классы вооружения оставались в строю в течение многих веков. Ярким примером этого является копье. Оно оставалось на вооружении разных формирований в течение тысячелетия с лишним и вносило свой вклад в боеспособность войск. В дальнейшем именно копья и опыт их боевого применения привели к появлению новых образцов древкового оружия, постепенно заменившего их.
Древнерусские оружейники стремились следить за актуальными тенденциями в области оружия и перенимали чужой опыт; заимствовали и развивали разработки зарубежных коллег. Благодаря этому им удалось создать большое количество типов пехотного и кавалерийского оружия, включая целый набор разнообразных копий. Копья всех видов вместе с другим холодным, древковым и метательным оружием обеспечивали высокую боеспособность войска на протяжении многих веков, и тем самым вносили существенный вклад в строительство и защиту русского государства.
По материалам:
https://swordmaster.org/
http://rusdarpa.ru/
https://slmogu.ru/
Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Выпуск 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX–XIII вв. (САИ. Вып. Е1-36). – М-Л: Наука, 1966.
Археология СССР. Древняя Русь. Город. Замок. Село. Под общей редакцией академика Б.А. Рыбакова. – М.: Наука, 1985.
Известно, что славяне с самых давних времен использовали древковое оружие, в том числе копья. Уже в VI-VII веках такое оружие стало основным средством типичного воина. В дальнейшем копья многократно модернизировались и совершенствовались, что позволяло им оставаться в строю в течение многих веков. Благодаря этому в культурном слое и в захоронениях до сих пор сохраняется значительное число наконечников копий, являющихся ценным археологическим материалом. Ученые регулярно находят их, и это позволяет скорректировать известные данные о былых временах.
Битва новгородцев и суздальцев, 1170 г. Фрагмент иконы 1460 г. Дружинники обоих городов вооружены копьями. Рисунок Wikimedia Commons
Следует отметить, что активное изучение славянских и древнерусских копий началось сравнительно недавно – на рубеже XIX и XX веков. До того археологи и историки уделяли больше внимания холодному оружию или средствам защиты, тогда как древковые образцы почти не изучались. Впрочем, в начале прошлого века ситуация изменилась, и всего за несколько десятилетий промежуток в знаниях был восполнен. Так, только к середине шестидесятых годов было обнаружено и изучено более 750 копий из разных регионов. За следующие полвека количество найденных объектов значительно выросло.
Поиск наилучшего
Оружейники и воины Древней Руси – как и их коллеги и соперники из других стран и регионов – постоянно вели поиск новых конструкций и вариантов копья, способных обеспечить рост боевых характеристик. В результате этого за несколько веков были внедрены и опробованы на практике множество конструкций. Новые копья отличались от существующих формой и размерами наконечника, параметрами древка и т.д.
По мере изучения археологических находок, советские и российские историки достаточно давно пришли к интересному выводу о путях развития древнерусского копья. Считается, что наши предки не сосредотачивали усилия на изобретении совершенно новых конструкций оружия. Они предпочитали изучать существующие зарубежные образцы и, при наличии у них каких-либо преимуществ, перенимать готовые конструкции. В связи с этим одни древнерусские копья напоминают оружие из западных стран, тогда как в других видно восточное влияние.
Впрочем, имела место и изобретательская деятельность. По всей видимости, именно на Руси было придумано и получило массовое распространение такое оружие как рогатина – особое тяжелое копье с усиленным наконечником. На момент появления такого вооружения его прямые аналоги у других народов отсутствовали. Более того, в некоторых зарубежных языках для обозначения такого копья применяется видоизмененное русское слово.
Таким образом, древнерусские оружейники экономили время и силы на поиске совершенно новых решений за счет изучения и внедрения чужого опыта. Конечно, это не позволяло им быть в полной мере передовиками своей отрасли, но давало иные известные преимущества. Так или иначе, как показывали дальнейшие события, подобный подход обеспечивал необходимый вклад в боеспособность войска.
Характерной особенностью древнерусских копий является их утилитарный внешний вид. В отличие от других народов, славяне почти не уделяли внимания украшению своего древкового оружия. В частности, отсутствуют существенные количества наконечников с серебряными орнаментами на втулке, характерными для Скандинавии. Любопытно, что этот факт, среди прочего, трактовался как доказательство наличия развитого местного производства вооружений.
Эволюция оружия
На протяжении долгих веков древнерусские и заграничные оружейники постоянно дорабатывали и изменяли форму наконечника копья, стремясь повысить его боевые качества. В результате и в нашей стране, и за рубежом известно большое количество форм и классов таких изделий. В случае с древками копий ситуация оказывается куда более простой.
Древки не отличались сложностью конструкции и фактически представляли собой палку необходимой длины и толщины. В большинстве случаев длина древка соответствовала среднему росту пехотинца или незначительно отличалась от него. Диаметр этой детали обеспечивал удобство удержания и примерно равнялся 25 мм. Копье с таким древком весило не более 350-400 г, что не затрудняло работу с ним. Копья для всадников со временем изменялись и приобретали новые черты. Так, длина древка такого оружия могла достигать 2,5-3 м, а его диаметр увеличивался до 30-35 мм. Более длинное и толстое древко помогало «дотянуться» до противника на земле или на коне, а также выдерживало более мощный удар.
Впрочем, наибольший интерес с исторической и технической точки зрения представляют именно наконечники копий. Наиболее старыми в контексте Древней Руси являются наконечники ланцетовидного типа – такое оружие получило распространение к началу X века. Такая конструкция, заимствованная у варягов, отличалась сравнительно длинным пером ромбического сечения, плавно переходящим во втулку. По мере развития, ланцетовидное копье изменялось. Уменьшалась его длина и менялись пропорции пера. Примерно в XI веке такое оружие вышло из употребления в связи с появлением более совершенных образцов.
На смену ланцетовидному наконечнику пришел т.н. пиковидный. В этом случае перо копья имело форму высокого равностороннего треугольника. Поперечное сечение наконечника было ромбическим и увеличивалось по ходу к втулке. Любопытно, что пиковидный наконечник оказался весьма удачным и эффективным. Относительное совершенство конструкции позволило ему оставаться в эксплуатации в течение нескольких следующих веков.
Продолговато-яйцевидный наконечник. Фото Swordmaster.org
В том же X веке древнерусские воины освоили еще один тип наконечника. Он выполнялся в виде четырехгранного стержня-клинка, соединенного с втулкой в виде воронки. Такой наконечник мог иметь ромбическое или квадратное поперечное сечение. Кроме того, известны образцы с крестообразным сечением. Копья подобной конструкции можно считать прямыми предками более поздних пик, появившихся через несколько веков. При этом разрыв по времени между двумя типами оружия был не слишком большим: копья с четырехгранным наконечником оставались на вооружении вплоть до XIII века.
Еще одной любопытной новинкой X-XI веков считается т.н. гарпун – плоский наконечник стреловидной формы с парой шипов в задней части. Такие наконечники встречаются в захоронениях X-XIII веков, однако в большинстве случаев речь шла об охотничьем оружии. Двушипное копье-гарпун имело ограниченные возможности в контексте пехотного или конного боя, и потому достаточно быстро прекратило армейскую службу.
В XI веке на Руси освоили новый вариант наконечника копья. Он имел продолговато-яйцевидную форму с ромбическим сечением, а также втулку небольшой высоты. Любопытно, что подобная форма наконечника копья или стрелы была создана еще во времена бронзового века и получила определенное распространения. Древняя Русь освоила такое оружие только в начале прошлого тысячелетия.
Пиковидное копье. Фото Swordmaster.org
Развитием продолговато-яйцевидного наконечника является изделие т.н. лавролистной формы. В XII веке развитие средств защиты и древкового оружия привело к увеличению ударной мощи последнего. Соответственно, понадобилось усиление конструкции наконечника. Лавролистный наконечник имел криволинейные лезвия, плавно расходившиеся в передней половине изделия и сходившиеся в задней. Втулка имела среднюю длину, а ее соединение с пером было усилено. Подобные копья активно использовались до XIII-XIV веков.
Вариантом лавролистного копья стала уже упомянутая рогатина – тяжелое копье для решения отдельных задач. Для увеличения пробивной силы наконечник рогатины мог иметь длину до 500-600 мм и ширину до 60-70 мм. Диаметр втулки достигал 30-50 мм. Общая масса рогатины могла доходить до 800-1000 г – в два с лишним раза тяжелее «простого» копья. Необходимо отметить, что рогатины могли иметь наконечники разных форм, однако лавролистный тип обеспечивал наилучшее соотношение прочности и боевых качеств.
В X-XI веках ограниченное распространение получили т.н. черешковые наконечники. Если все остальные наконечники имели втулку, надеваемую на древко, то черешковые скреплялись с деревянной деталью при помощи заостренного черешка. Последний буквально вбивался в древко. Форма наконечника могла быть любой – известны образцы ланцетовидного и листовидного типов. Такое оружие использовалось в Восточной Прибалтике и других северо-западных районах. Впрочем, большего распространения эти копья не получили и вскоре от них отказались. Черешок не обеспечивал надежное удержание наконечника на древке, а кроме того, при сильных колющих ударах мог разрушать последнее.
Пешком и на коне
По очевидным причинам, копье изначально было пехотным оружием. Однако появление и развитие конницы привело к новым способам применения такого оружия. В итоге до самого конца службы древнерусские копья использовались обоими основными «родами войск». Кроме того, параллельно копья применялись еще в одной сфере. В древности такое оружие появилось в качестве инструмента для охоты, и сохраняло такие функции в течение многих тысячелетий. Естественно, пехотные, кавалерийские и пехотные копья имели определенные отличия, связанные с особенностями их применения.
Наконечник рогатины. Фото Swordmaster.org
Копья для пехоты отличались меньшими размерами и массой. Их общая длина редко превышала 1,7-1,8 м, а масса обычно находилась в пределах 300-400 г. При таких параметрах оружие сочетало в себе удобство и достаточные боевые качества. По мере развития средств защиты, кавалерии понадобились более крупные и тяжелые копья, способные усилить удар по противнику. По этим причинам длина изделий достигла 2,5-3 м, а масса увеличилась в два с лишним раза.
Следует отметить, что пехота и конница могли использовать копья с наконечниками одних и тех же типов. В зависимости от сферы применения, они отличались друг от друга только размерами и массой. По мере изучения и внедрения новых типов наконечника производилось перевооружение и пеших, и конных воинов.
Ситуация в охотничьей сфере изменялась иначе. Изначально для охоты на крупного и опасного зверя использовались копья «военного» образца с наконечниками актуальных типов. Однако со временем, к XI-XII векам наметились новые тенденции. В ходе многочисленных сражений было установлено, что тяжелый двушипный гарпун не самым лучшим образом показывают себя в бою. В то же время, это изделие отличалось высокой эффективностью при охоте на зверя. Задние шипы наконечника могли цепляться за края раны и не позволяли вынуть копье, усиливая воздействие на цель. На поле боя это свойство оказывалось ненужным, но было полезным на охоте. Другим популярным инструментом для охоты стало копье-рогатина, также эффективное и на войне.
Рубеж эпох
В конце средневековья появились новые образцы оружия, изменившие ситуацию на поле боя. Тем не менее, это не привело к отказу от древкового оружия. Копья применялись и развивались до XV-XVI веков, когда на смену им пришли более совершенные и эффективные пики. Также в этот период дальнейшее развитие получила рогатина, по-прежнему являвшаяся эффективным средством поражения пехоты и конницы. Параллельно осуществлялась разработка совершенно нового древкового оружия.
Применение копья-рогатины на охоте. Лубок XVIII века, Wikimedia Commons
Развитие средств защиты и появление нового вооружения постоянно изменяли ситуацию на полях сражений, а также предъявляли новые требования к существующему оружию. Тем не менее, при всех подобных изменениях, некоторые классы вооружения оставались в строю в течение многих веков. Ярким примером этого является копье. Оно оставалось на вооружении разных формирований в течение тысячелетия с лишним и вносило свой вклад в боеспособность войск. В дальнейшем именно копья и опыт их боевого применения привели к появлению новых образцов древкового оружия, постепенно заменившего их.
Древнерусские оружейники стремились следить за актуальными тенденциями в области оружия и перенимали чужой опыт; заимствовали и развивали разработки зарубежных коллег. Благодаря этому им удалось создать большое количество типов пехотного и кавалерийского оружия, включая целый набор разнообразных копий. Копья всех видов вместе с другим холодным, древковым и метательным оружием обеспечивали высокую боеспособность войска на протяжении многих веков, и тем самым вносили существенный вклад в строительство и защиту русского государства.
По материалам:
https://swordmaster.org/
http://rusdarpa.ru/
https://slmogu.ru/
Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Выпуск 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX–XIII вв. (САИ. Вып. Е1-36). – М-Л: Наука, 1966.
Археология СССР. Древняя Русь. Город. Замок. Село. Под общей редакцией академика Б.А. Рыбакова. – М.: Наука, 1985.
- Автор:
- Рябов Кирилл