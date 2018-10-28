Древнерусские копья. В бою и на охоте

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Битва новгородцев и суздальцев, 1170 г. Фрагмент иконы 1460 г. Дружинники обоих городов вооружены копьями. Рисунок Wikimedia Commons



Типология древнерусских копий. Рисунок из книги "Древнерусское оружие. Вып. 2"



Наконечники копий разных типов. Фото Swordmaster.org



Продолговато-яйцевидный наконечник. Фото Swordmaster.org



Пиковидное копье. Фото Swordmaster.org



Наконечник рогатины. Фото Swordmaster.org



Применение копья-рогатины на охоте. Лубок XVIII века, Wikimedia Commons

По материалам:

https://swordmaster.org/

http://rusdarpa.ru/

https://slmogu.ru/

Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Выпуск 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX–XIII вв. (САИ. Вып. Е1-36). – М-Л: Наука, 1966.

Археология СССР. Древняя Русь. Город. Замок. Село. Под общей редакцией академика Б.А. Рыбакова. – М.: Наука, 1985.