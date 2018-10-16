Как готовят к стартам космические аппараты: можно ли "просверлить" на Земле?

Последние события в отечественной космонавтике (космической отрасли) привлекли к себе повышенное внимание со стороны широкой общественности. Внимание объяснимое, ведь речь идёт о космических полётах, сопряжённых как с риском для жизни экипажей, так и с престижем российской космонавтики. С престижем, который ковался десятилетиями.В этой связи документальный фильм о работе инженеров и учёных, а также рядовых рабочих на предприятиях отрасли, может пролить свет на «кухню» подготовки космических кораблей и ракет к большим стартам, а также на то, что за этими стартами уже последовало, и ещё последует.В фильме, который представлен «Роскосмосом» и каналом «Т24», рассказывается о проектах в рамках российской космонавтики.В частности, речь идёт о проекте по выводу на орбиту со средним радиусом около 1 тысячи километров спутника, который позволит тщательно изучить влияние космической радиации на живые существа. Этот проект уже вызвал новый приступ конспирологии по поводу полётов на Луну.Скептики говорят, что если американские астронавты уже были на Луне, какой смысл теперь отправлять на 1000-километровую орбиту космический аппарат с пресмыкающимися?В фильме рассказывается о предполётной проверке космических аппаратов, что в свете событий со сверлением космического корабля «Союз» выглядит особенно актуально.Фильм: