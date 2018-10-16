Симптом Кокорина — Мамаева: от Монте-Карло до Бутырки

К своей бесславной посадке звездные дебоширы Мамаев и Кокорин шли на самом деле долго и упорно, начиная с Монте-Карло. Именно там они два года назад «победно» упивались шампанским, «обмывая» поражение нашей сборной. Волна всенародного возмущения тогда прошла мимо них. И ничему не научила. А спусти два года «сладкая парочка» устроила в Москве откровенный дебош с мордобоем. И теперь наступил миг сладостного торжества, и общество мстит им уже за все сразу.С одной стороны, вроде обычная уголовка, скажут одни. С другой – очень знаковое и симптоматичное резонансное общественное событие.Оба «кухонных боксера» принадлежат к постсоветскому поколению: одному 27, второму – 30 лет. Они имели (и имеют) в этой жизни все: славу, деньги и успех.И погубили их отнюдь не «не привинченные к полу стулья», о чем сетовал один из участников дебоша (он огрел стулом федерального чиновника), и не лошадиные дозы алкоголя, а коктейль из славы, денежного водопада, осознания собственной исключительности и неуязвимости.Надо признать, раньше многим мажорам и баловням судьбы, демонстративно бросавшим вызов обществу своим безобразным поведением, вопиющие выходки сходили с рук. И сейчас Интернет захлестнула волна возмущений и горьких предсказаний: «Вот увидите, опять уйдут от ответственности…» И сразу это событие встраивается во всеобщий контекст предсказаний «всепропальщиков»: «Законы у нас не работают, «накосячившие» мажоры все время отмазываются от содеянного (даже от трупов на дорогах), а во всем виноват, разумеется, Путин. А кто же еще?»На самом деле: отвечает ли Путин за дебош Мамаева с Кокориным?Только в том смысле, что он отвечает вообще за все происходящее в стране. Хотя в гораздо большей степени (и абсолютно дискретно) за Мамаева и Кокорина отвечает та «элита» общества, частью которой они являются. Эта самая «элита» давно пытается «отжать» (по их же выражению) для себя какие-то особые условия жизни в «этой» (отнюдь не их) стране. В придуманных ими условиях нет места общепринятым законам. Здесь народ – это пипл, который должен «хавать» их поведение, даже если оно выходит за грань добра зла. Эта «элита», собственно, и с Путиным (если бы это было возможно) не хотела бы считаться, если бы это было возможно. А зачем, если мы и есть хозяева жизни, а все остальные – планктон?Еще недавно эта «оффшорная аристократия» предпочитала жить на два дома – зарабатывать здесь, а тратить в монте-карлах. После Болотной, этого «митинга норковых шуб и ондатровых шапок», Путин стал ее понемногу отучать от этой приобретенной привычки. А потом грянули санкции. Счета российской «элиты» и ее недвижимость слегка (или не очень) пощипали в оффшорах – так сказать, пограбили награбленное.Но Путин любит играть вдолгую, и в России с его подачи медленно, но неотвратимо был запущен маховик национализации, который включает в себя привычку не только тратить там, где зарабатываешь, но и уважать тех, кто тебя окружает и за чей счет ты живешь. Причем это правило распространяется на всю оффшор-аристократию, а не только на мастеров футбольного мяча. Теперь о своем публичном поведении, надеюсь, задумаются звезды, многие олигархи (нефтеналивные, газо- и ресурсососущие и т.д.), губернаторы, звезды эстрады, «Мары и Жоры Багдасарян» и так далее.Надо отдать «элитариям» должное – многие представители этого странного класса предпочитают «не отсвечивать во избежание». Но Кокорин и с Мамаевым – не из таких (что их и сгубило). Они – фигуры медийные и раскрученные. Ну действительно, не про сталеваров же современной прессе писать, и не про героев же труда. Звезды, футболисты, артисты, олигархи с их яхтами и настями-рыбками – вот информационный корм современных медиа. И сами футболисты, кроме купания в деньгах, просто обожают купаться и нежиться в лучах славы и всенародной известности. Профессия обязывает. Дурная слава – тоже слава. А наши косяки нам, богатым, сойдут с рук.Не сошли. На этот раз не «прокатило». «Косяк» закончился Бутыркой. Времена меняются. А футбольные мажоры, похоже, этого так еще и не поняли. Теперь будут «догонять» в принципиально иной ситуации.Какое-то время Мамаев и Кокорин будут полировать нары всенародно известного следственного изолятора в компании таких же, как они, гопников, но широко известных лишь в узких кругах. Потом им нарежут срок. Скорее всего, условный. Он же не рецидивисты, «перворазники», и наверняка покаются за содеянное. Может даже, возместят пострадавшим моральный ущерб вполне материальными денежными знаками. К тому же, говорят, один из пострадавших уже оперативно выкатил обидчикам такой счет, за который, по мнению записных остряков Интернета, «можно приложить еще и столом» (ну, если он не привинчен к полу, конечно. – С.К.).В любом случае мир для этих двух звездных бузотеров никогда не будет прежним. Надеюсь, для всех давно «потерявших тормоза» мажоров оффшорной российской аристократии – тоже. А мораль всего нашего общества в целом от этого только выиграет. Будем ждать суда…