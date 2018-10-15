В США получили повреждения несколько F-22. Ураган «Майкл» постарался
Обрушившийся на южное побережье Соединенных Штатов ураган «Майкл» повредил несколько военных самолетов, в том числе F-22 Raptor, сообщает ресурс Air For Times.
Расположенная на берегу океана база ВВС США Тиндалл (штат Флорида) оказалась в самом центре урагана – над ней прошел его глаз.
Сообщается, что датчики авиабазы вышли из строя при скорости ветра 208 км/час. Но это не самый высокий показатель урагана. По данным специалистов, в самый разгар этого природного неистовства воздушные массы передвигались со скоростью 240 км/час. Повреждения получили практически все строения, в том числе ангары, в которых находились истребители пятого поколения F-22. Сквозь разрушенные крыши и стены самолеты подверглись атаке строительного мусора, обломков и осколков.
По данным ресурса, до прихода «Майкла» большую часть самолетов переправили на другие, безопасные, аэродромы. Но как минимум шесть F-22 были оставлены во Флориде. Ураган прошел в пятницу, однако заходить в ангары до сих пор небезопасно, поэтому точный ущерб будет установлен после ликвидации последствий.
При этом некоторые СМИ уже сообщили о повреждении десяти истребителей F-22. Кроме того пострадали самолеты F-15, F-16, учебные Т-38 и Mu-2.
Как указывается в материале, Тиндалл является базовым аэродром Raptor, здесь летчиков обучают управлению истребителями 5 поколения.
Расположенная на берегу океана база ВВС США Тиндалл (штат Флорида) оказалась в самом центре урагана – над ней прошел его глаз.
Сообщается, что датчики авиабазы вышли из строя при скорости ветра 208 км/час. Но это не самый высокий показатель урагана. По данным специалистов, в самый разгар этого природного неистовства воздушные массы передвигались со скоростью 240 км/час. Повреждения получили практически все строения, в том числе ангары, в которых находились истребители пятого поколения F-22. Сквозь разрушенные крыши и стены самолеты подверглись атаке строительного мусора, обломков и осколков.
По данным ресурса, до прихода «Майкла» большую часть самолетов переправили на другие, безопасные, аэродромы. Но как минимум шесть F-22 были оставлены во Флориде. Ураган прошел в пятницу, однако заходить в ангары до сих пор небезопасно, поэтому точный ущерб будет установлен после ликвидации последствий.
При этом некоторые СМИ уже сообщили о повреждении десяти истребителей F-22. Кроме того пострадали самолеты F-15, F-16, учебные Т-38 и Mu-2.
Как указывается в материале, Тиндалл является базовым аэродром Raptor, здесь летчиков обучают управлению истребителями 5 поколения.
- Использованы фотографии:
- twitter.com/clynch504
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