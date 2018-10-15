Су-34 превратят ещё и в разведчики. Должен ли тендер публиковаться в общем доступе?
Бомбардировщики Су-34, получившие изрядный боевой налёт в Сирии, который позволил определить возможности для дальнейшей модернизации, превратятся в по-настоящему универсальные боевые машины. Универсализма добавят разведывательные комплексы, которыми планируется оборудовать несколько Су-34 по заказу главного оборонного ведомства страны.
Об этом стало известно по данным, размещённым на сайте государственных закупок.
Из размещённого материала:
Наименование объекта закупки:
Выполнение работ по сервисному обслуживанию авторскому и техническому надзору средств и комплексов воздушной разведки согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: Доработка самолётов Су 34 для применения унифицированных контейнеров разведки и их дооборудование пилонами.
Закупка находится на стадии подачи заявок.
По информации, размещённой в открытом доступе, становится понятно, что Минобороны планирует оснастить унифицированными контейнерами разведки 4 боевых самолёта. Общая стоимость предлагаемого к заключению контракта составляет около 256,5 млн рублей. Из них в текущем году из оборонного бюджета предлагается выделить основную часть – в 165,5 млн. рублей.
Исполнителя контракта выберут к 6 ноября текущего года. А все работы выбранный исполнитель обязан завершить к 10 ноября 2019-го.
В этой новости есть «простор» для обсуждения. Во-первых, сам факт дооснащения Су-34 современным разведывательным оборудованием, которое однозначно повысит функционал боевых машин. А во-вторых, это странность, связанная с публикацией непосредственно планов МО РФ по «Сушкам» в открытом доступе.
Понятно, что государство ведёт непримиримую борьбу с коррупцией, объявляет прозрачные тендеры, но насколько в данном случае прозрачность и антикоррупционность стыкуется с военной секретностью. Или это тот случай, когда ничего особенно секретного в дооснащении Су-34 нет? Да и много ли в России компаний, способных работать по дооснащению средств боевой авиации разведкомплексами, чтобы устраивать открытые торги?
Об этом стало известно по данным, размещённым на сайте государственных закупок.
Из размещённого материала:
Наименование объекта закупки:
Выполнение работ по сервисному обслуживанию авторскому и техническому надзору средств и комплексов воздушной разведки согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: Доработка самолётов Су 34 для применения унифицированных контейнеров разведки и их дооборудование пилонами.
Закупка находится на стадии подачи заявок.
По информации, размещённой в открытом доступе, становится понятно, что Минобороны планирует оснастить унифицированными контейнерами разведки 4 боевых самолёта. Общая стоимость предлагаемого к заключению контракта составляет около 256,5 млн рублей. Из них в текущем году из оборонного бюджета предлагается выделить основную часть – в 165,5 млн. рублей.
Исполнителя контракта выберут к 6 ноября текущего года. А все работы выбранный исполнитель обязан завершить к 10 ноября 2019-го.
В этой новости есть «простор» для обсуждения. Во-первых, сам факт дооснащения Су-34 современным разведывательным оборудованием, которое однозначно повысит функционал боевых машин. А во-вторых, это странность, связанная с публикацией непосредственно планов МО РФ по «Сушкам» в открытом доступе.
Понятно, что государство ведёт непримиримую борьбу с коррупцией, объявляет прозрачные тендеры, но насколько в данном случае прозрачность и антикоррупционность стыкуется с военной секретностью. Или это тот случай, когда ничего особенно секретного в дооснащении Су-34 нет? Да и много ли в России компаний, способных работать по дооснащению средств боевой авиации разведкомплексами, чтобы устраивать открытые торги?
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter