Где-то 89-92 млрд. рублей. В Эстонии посчитали ущерб от "советской оккупации"

В Эстонии наконец-то закончили подсчитывать ущерб от "советской оккупации". Специальная комиссия, созданная при Министерстве юстиции Эстонии, "насчитала" от 89 до 92 млрд. рублей ущерба, причиненного стране за время нахождения в составе Советского Союза.Как заявил в эфире портала телерадиовещания ERR историк Тоомас Хийо, являющийся также главой комиссии, по нынешнему валютному курсу Эстонии нанесен ущерб на 1,2 млрд. евро.Согласно отчету комиссии, в ущерб от "советской оккупации" входят людские потери: жертвы сталинских репрессий - 49 тыс. 500 человек; погибшие во время Второй мировой войны - 24 тыс. 100 человек; покинувшие территорию Эстонии - 139 тыс. 400 человек. Эти потери можно назвать геноцидом эстонского народа, считают в комиссии.Кроме этого, Эстония "потеряла" Печерский район и территории за Нарвой. Миллион гектаров сельхозугодий были "потеряны" в период с 1948 по 1985 год.Денежный эквивалент ущерба сложился из: загрязнение поверхностных вод с 1950 по 1990 год - 20 млрд рублей; загрязнение грунтовых вод - 60 млрд рублей. 5-9 млрд. рублей израсходовано за 20 лет на производство энергии из сланца, изъятого из Эстонии. Принудительная коллективизация привела к разрушению сельского хозяйства Эстонии и нанесла ущерб еще на три млрд. рублей.В вину "советской оккупации" ставится доля эстонцев в национальном составе республики, уменьшившаяся с 89% в 1941 году до 61% в 1989 из-за "завезенной в республику дешевой рабочей силы". Также из-за "оккупации" в Эстонии продолжительность жизни меньше, а уровень жизни значительно ниже, чем в Финляндии.Министр юстиции Урмас Рейнсалу заявил, что работы по оценке ущерба будут продолжены и на основании их эстонское правительство примет решение о "дальнейших шагах".В России заранее предупредили эстонцев, что все эти подсчеты ущерба от якобы "советской оккупации" не что иное, как "игры прибалтийских политиков" и требования компенсации "лишены перспектив".