Избитые Кокориным и Мамаевым чиновники награждены орденами. Совпадение?

за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей.

Не так давно на «Военном обозрении» выходил материал о том, что в современных условиях несколько снижается реальная значимость государственных наград. Связано это и с тем, что находятся лица, примеряющие на себя чужие регалии (так называемые "ряженые"), и с тем, что само награждение нередко вызывает определённые вопросы у общественности.Сегодня стало известно об одном из таких странных награждений. На интернет-портале правовой информации появилась заметка о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени главы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства промышленности и торговли Дениса Пака.Из пояснительной записки к соответствующему указу президента Владимира Путина:Тем же указом Владимир Путин наградил гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина – по той же причине. Только награда иная – орден Александра Невского.На это награждение (среди прочих) вряд ли бы обратили внимание, если бы не один нюанс. Денис Пак и Сергей Гайсин являются теми лицами, вокруг имён которых в последние несколько дней царит шумиха. Дело в том, что именно Пак и Гайсин подверглись нападению Кокорина и Мамаева, которые после этого были арестованы на 2 месяца – на время проведения следственных мероприятий.Денис Пак и Сергей Гайсин получили телесные повреждения после нападения Кокорина и Мамаева и были вынуждены обращаться за медицинской помощью.Награждение этих чиновников не имеет никакого отношения к инциденту в московском кафе (по крайней мере, обратное было бы полным абсурдом), однако публикация указа об их награждении (среди прочих) именно сейчас – на фоне всей этой шумихи – выглядит по меньшей мере странно. Совпадение?Для справки:В списке кавалеров этого ордена: Патриарх Кирилл, маршалы Советского Союза Сергей Соколов и Василий Петров, (на тот момент) президент РАН Владимир Фортов, писатель Даниил Гранин и др.