Избитые Кокориным и Мамаевым чиновники награждены орденами. Совпадение?
Не так давно на «Военном обозрении» выходил материал о том, что в современных условиях несколько снижается реальная значимость государственных наград. Связано это и с тем, что находятся лица, примеряющие на себя чужие регалии (так называемые "ряженые"), и с тем, что само награждение нередко вызывает определённые вопросы у общественности.
Сегодня стало известно об одном из таких странных награждений. На интернет-портале правовой информации появилась заметка о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени главы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства промышленности и торговли Дениса Пака.
Из пояснительной записки к соответствующему указу президента Владимира Путина:
Тем же указом Владимир Путин наградил гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина – по той же причине. Только награда иная – орден Александра Невского.
На это награждение (среди прочих) вряд ли бы обратили внимание, если бы не один нюанс. Денис Пак и Сергей Гайсин являются теми лицами, вокруг имён которых в последние несколько дней царит шумиха. Дело в том, что именно Пак и Гайсин подверглись нападению Кокорина и Мамаева, которые после этого были арестованы на 2 месяца – на время проведения следственных мероприятий.
Денис Пак и Сергей Гайсин получили телесные повреждения после нападения Кокорина и Мамаева и были вынуждены обращаться за медицинской помощью.
Награждение этих чиновников не имеет никакого отношения к инциденту в московском кафе (по крайней мере, обратное было бы полным абсурдом), однако публикация указа об их награждении (среди прочих) именно сейчас – на фоне всей этой шумихи – выглядит по меньшей мере странно. Совпадение?
Для справки:
Орденом Александра Невского награждаются граждане, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.
В списке кавалеров этого ордена: Патриарх Кирилл, маршалы Советского Союза Сергей Соколов и Василий Петров, (на тот момент) президент РАН Владимир Фортов, писатель Даниил Гранин и др.
Сегодня стало известно об одном из таких странных награждений. На интернет-портале правовой информации появилась заметка о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени главы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства промышленности и торговли Дениса Пака.
Из пояснительной записки к соответствующему указу президента Владимира Путина:
за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей.
Тем же указом Владимир Путин наградил гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина – по той же причине. Только награда иная – орден Александра Невского.
На это награждение (среди прочих) вряд ли бы обратили внимание, если бы не один нюанс. Денис Пак и Сергей Гайсин являются теми лицами, вокруг имён которых в последние несколько дней царит шумиха. Дело в том, что именно Пак и Гайсин подверглись нападению Кокорина и Мамаева, которые после этого были арестованы на 2 месяца – на время проведения следственных мероприятий.
Денис Пак и Сергей Гайсин получили телесные повреждения после нападения Кокорина и Мамаева и были вынуждены обращаться за медицинской помощью.
Награждение этих чиновников не имеет никакого отношения к инциденту в московском кафе (по крайней мере, обратное было бы полным абсурдом), однако публикация указа об их награждении (среди прочих) именно сейчас – на фоне всей этой шумихи – выглядит по меньшей мере странно. Совпадение?
Для справки:
Орденом Александра Невского награждаются граждане, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.
В списке кавалеров этого ордена: Патриарх Кирилл, маршалы Советского Союза Сергей Соколов и Василий Петров, (на тот момент) президент РАН Владимир Фортов, писатель Даниил Гранин и др.
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