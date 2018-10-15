Старейшее судно ВМФ выйдет в Чёрное море
В Севастополе завершается подготовка к выходу в море старейшего спасательного судна ВМФ РФ «Коммуна», сообщает Российская газета.
Несмотря на свой возраст (в июле исполнилось 103 года) катамаран успешно прошел доковый ремонт и теперь готов к выполнению поставленных задач в открытом море.
Сообщается, что в течение нескольких дней спасатель, адаптированный под базирование различных глубоководных аппаратов, отработает взаимодействие с подводным обитаемым поисково-спасательным аппаратом АС-28 и операторами необитаемого комплекса «Пантера Плюс».
В январе судно уже участвовало в подобных тренировках, отрабатывая с помощью глубоководного аппарата писк затонувших объектов.
Спасатель подводных лодок «Коммуна» – единственное судно МВФ РФ, унаследованное от императорского флота. Было заложено (первоначальное название «Волхов») в 1912 году, вошло в состав Балтийского флота 4 июля 1915 года. В 1917 году приняло участие в подъеме со дна затопленной английской подлодки, за что экипаж получил благодарность от британского правительства. В годы Великой Отечественной войны «Коммуна» проходила службу в составе Балтийского флота, обеспечивая ремонт подлодок, в том числе докование ПЛ типа «Малютка».
На Черноморский флот была перебазирована в 1967 году, где и продолжает службу в составе поисково-спасательных сил.
Несмотря на свой возраст (в июле исполнилось 103 года) катамаран успешно прошел доковый ремонт и теперь готов к выполнению поставленных задач в открытом море.
Сообщается, что в течение нескольких дней спасатель, адаптированный под базирование различных глубоководных аппаратов, отработает взаимодействие с подводным обитаемым поисково-спасательным аппаратом АС-28 и операторами необитаемого комплекса «Пантера Плюс».
В январе судно уже участвовало в подобных тренировках, отрабатывая с помощью глубоководного аппарата писк затонувших объектов.
Спасатель подводных лодок «Коммуна» – единственное судно МВФ РФ, унаследованное от императорского флота. Было заложено (первоначальное название «Волхов») в 1912 году, вошло в состав Балтийского флота 4 июля 1915 года. В 1917 году приняло участие в подъеме со дна затопленной английской подлодки, за что экипаж получил благодарность от британского правительства. В годы Великой Отечественной войны «Коммуна» проходила службу в составе Балтийского флота, обеспечивая ремонт подлодок, в том числе докование ПЛ типа «Малютка».
На Черноморский флот была перебазирована в 1967 году, где и продолжает службу в составе поисково-спасательных сил.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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