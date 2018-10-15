БДК "Иван Грен" начал межфлотский переход на Северный флот

Большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" начал межфлотский переход с Балтийского на Северный флот. Корабль вышел из порта Балтийск Калининградской области и приступил к выполнению задач перехода. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Перед началом перехода экипаж корабля совместно с кораблями Балтийского флота отработал выполнение курсовой задачи К-2, а именно организацию действий одиночного корабля в море, успешно выполнил артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, а также отработал элементы боя по отражению атак малоразмерных морских судов условных диверсионных групп и уничтожил мишень, имитирующую морскую плавающую мину.Готовность корабля к межфлотскому переходу проверила специальная комиссия, направленная по распоряжению главкома ВМФ РФ адмирала Владимира Королева. За время нахождения корабля на Балтийском флоте, БДК показал хорошие мореходные качества и слаженную работу всех систем во время неоднократных выходов в море в рамках тактических учений, а также при совершении межбазовых переходов.Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на данный момент является самым современным БДК в составе российского флота.