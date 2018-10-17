Встреча Пушилина и Суркова. Повысят ли в ДНР зарплаты?

В социальных сетях и телеграм-каналах активно обсуждается повышение цен в ДНР. Изначально данная информация начала муссироваться в источниках, принадлежащих конкурентам и. о. главы ДНР Дениса Пушилина, но позже распространилась повсеместно. Вероятно, чтобы противостоять этим наветам, Пушилин заявил о личной встрече с Сурковым, который пообещал поднять зарплаты и сдержать цены на продукты. В итоге вновь получился какой-то бедлам.10 октября в «Московском комсомольце» и других российских изданиях появился материал о встрече Дениса Пушилина и Владислава Суркова. По словам и. о. главы ДНР, представитель Москвы пообещал в ближайшее время, что Россия «поможет поднять уровень зарплат в самопровозглашенной республике и сдержать рост цен на товары первой необходимости».Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с опровержением данной информации. По словам Пескова, Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь, а вот о том, кто собирается поднимать в ДНР зарплаты, в Кремле ничего не знают.В том же материале «МК» политолог Денис Денисов нарушил правило «aut bene, aut nihil», обвинив покойного Александра Захарченко в дезинформации российского правительства. А заодно и Плотницкого с Пасечником (экономическая ситуация в республиках тождественна).«Ранее власти ДНР часто сообщали Москве ложную информацию о социально-экономическом положении республики. Сейчас в Донецке внимательно разбирают дела предыдущего руководства и докладывают обо всех разночтениях своим партнерам в России, которые соответственно будут вносить правки в свою гуманитарную программу», — заявил Денисов.Оставим данное заявление на совести политолога (если таковое явление вообще существует), тем более что оно абсурдно: высокопоставленные московские чиновники, безусловно, живут в отдельной реальности, но явно не до такой же степени. Без сомнений, информация об уровне жизни в ЛДНР регулярно ложится на стол всех интересующихся данным вопросом лиц.Эскапада Пушилина также выглядит абсурдной, и дело тут не только в опровержении от Пескова. В первую очередь вызывает удивление тот факт, что цены в ДНР будет помогать сдерживать Владислав Сурков. Вся штука в том, что контроль за ценами (в особенности на социально-значимые товары) — это прерогатива и обязанность правительства, в частности, Министерства торговли. Соответствующий закон был принят в ЛДНР еще в 2015 году.Кроме ограничительных мер, для сдерживания цен можно также использовать различные стимулирующие программы – помогать местным производителям и предпринимателям, способствовать развитию сельского хозяйства и т. д. В конце концов, чтобы открыть или заново запустить птицефабрику, много фантазии не нужно – достаточно не душить предпринимателей и фермеров налогами, штрафами и отжимами.Впрочем, вопреки паническим заявлениям, цены в Новороссии в основном остаются на прежнем уровне. Масштабный рост цен на продукты невозможен по простой причине – продукты и без того предельно дороги. На 5-15% дороже, чем в РФ, и это при том, что средняя зарплата по ЛДНР около 7 тыс. рублей, а минимальная пенсия – 3,1 тыс. руб. Если та же курятина начнет дорожать, ее потребление моментально упадет в разы. Любое масштабное подорожание приведет к тому, что одна треть населения окончательно сгинет за чертой бедности, а еще одна окончательно наплюет на местные реалии и сбежит в Россию или на Украину.Судя по всему, нагнетание паники в соцсетях по поводу подорожания продуктов либо направлено на понижение рейтинга Дениса Пушилина (если это вообще возможно), либо является продуктом кривой деятельности его политтехнологов: искусственно создать проблему, а потом победоносно решить ее посредством «судьбоносного» совещания с Владиславом Сурковым, во время которого для родной республики были добыты невиданные доселе блага. Кстати, открытым остается вопрос: а что, на ЛНР этот щедрый жест не распространяется?Что же касается повышения зарплат и пенсий, то, как стало ясно из заявления Дмитрия Пескова, никто ничего повышать пока не собирается, и вообще непонятно, какое отношение к этому вопросу имеют Владислав Юрьевич и Денис Владимирович.Вполне вероятно, что республики могли бы самостоятельно поднять пенсии и зарплаты, но для этого правительству пришлось бы заниматься всякими скучными вещами – поднимать экономику, бороться с нецелевым использованием бюджетных средств и т. д. А до тех пор, пока эти проблемы не будут устранены, сколько гуманитарной помощи ни присылай, ее все равно будет недостаточно для обывателей: она будет оседать в карманах местных «элит» и распыляться на всевозможную показуху.