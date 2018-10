Астронавты сели, а авария давит на NASA

Статья «Astronauts make harrowing escape, but Russian rocket failure roils NASA»:

Продолжается активное обсуждение аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», не сумевшей доставить на орбиту корабль «Союз МС-10». Уже очевидно, что эта авария серьезно повлияет на российскую космическую программу, а кроме того, ударит по международным проектам. Текущая ситуация стала поводом для беспокойства специалистов, а также взволновала прессу. Свой взгляд на аварию и ее последствия представило американское издание The Washington Post.Через несколько часов после крушения ракеты-носителя издание опубликовало статью «Astronauts make harrowing escape, but Russian rocket failure roils NASA» – «Астронавты выполнили аварийную посадку, а российская авария давит на НАСА». Авторами статьи стали Антон Трояновский, Эми Феррис-Ротман и Джоэль Ашенбах. Как следует из заголовка, в The Washington Post попытались разобраться с текущей ситуацией и спрогнозировать ее влияние на все нынешние проекты.Статья начинается с описания ситуации над Казахстаном. В четверг 11 октября ракета-носитель «Союз» отправилась к Международной космической станции, но через две минуты после старта столкнулась с неполадками. Из-за этого сработала система спасения экипажа, и спускаемый аппарат приземлился в степях Казахстана, примерно в 200 милях от космодрома. Американский астронавт Тайлер Н. «Ник» Хейг и российской космонавт Алексей Овчинин проделали половину пути к орбите, после чего вернулись обратно. По данным NASA, спуск начался с высоты около 31 мили. Космонавтов быстро нашли и вернули к месту старта, где их встречали семьи.В The Washington Post считают, что авария ракеты-носителя фактически приостанавливает российскую и американскую активность в космосе до момента завершения расследования. Так, в течение последних семи лет США, отказавшиеся от собственного корабля Space Shuttle, были вынуждены отправлять астронавтов на российских кораблях.В связи с инцидентом 11 октября усиливается давление на компании Boeing и SpaceX. Сейчас они разрабатывают коммерческие пилотируемые космические аппараты, и ранее эту технику планировалось представить в 2018 году. Однако оба проекта столкнулись с проблемами и не укладываются в старый график. В итоге нельзя ожидать, что новые корабли смогут полететь ранее середины следующего года.NASA сообщает, что трое космонавтов, сейчас работающих на МКС, находятся в безопасности. Они располагают требуемыми запасами продовольствия, за счет которых смогут работать не только до 13 декабря – планируемой даты возвращения. Их возврат на Землю будет выполнен при помощи корабля «Союз», сейчас находящегося на МКС. В то же время, присутствуют некоторые ограничения: резервный корабль требуется вернуть с орбиты до окончания срока годности его горючего.Еще один экипаж из трех человек планируется отправить на МКС в декабре, но эта миссия теперь под вопросом из-за аварии единственного используемого носителя. Руководство НАСА не исключает такое развитие событий, при котором текущий экипаж МКС вернут домой без отправки замены, и станция перейдет в автономный режим. Впрочем, в NASA не рады таким перспективам. Специалисты не горят желанием оставлять на орбите комплекс стоимостью 100 млрд долларов, управляемый только по командам с Земли.Руководителям космической отрасли предстоит принять большие решения, но пока они могут проявлять оптимизм в связи со спасением космонавтов. The Washington Post отмечает, что 11 октября было ужасным днем, но совсем не трагичным. Руководитель программы МКС в НАСА Кенни Тодд заявил, что день пошел не по планам, зато космонавты вернулись на Землю. Он назвал космонавтику сложным делом, связанным с определенными трудностями.Американское издание напоминает ход событий во время аварийного запуска. Старт ракеты шел в соответствии с планом, пока внутри космического корабля не загорелся красный индикатор. Переводчик из российского Центра управления полетов объяснил ситуацию: «авария носителя». Автоматические системы управления взяли на себя контроль за кораблем и дали команду на отделение спускаемого аппарата. Экипаж сообщил о толчке и последующей невесомости, связанной с переходом в свободное падение.Т. Хейг и А. Овчинин перевел свой корабль на баллистическую траекторию для возвращения на Землю. На спуске они столкнулись с ростом перегрузки. Максимальное значение этого параметра достигло 6,7. Спуск по новой траектории продолжался 34 минуты, и в течение этого времени экипаж не имел связи с ЦУП.Американский астронавт Грегори Р. Уайсмен рассказал, что от вопроса «куда упадет спускаемый аппарат?» у него начинало колотиться сердце. В этот момент спуск «Союза» контролировала только гравитация. Поисково-спасательные вертолеты мчались в район предполагаемой посадки космонавтов.Спускаемый аппарат автоматически выпустил парашют и приземлился на степную траву. Чуть позже была опубликована первая фотография с места посадки: один из космонавтов лежал на ткани парашюта, другой стоял на коленях. К ним подходили трое спасателей. Врачи осмотрели А. Овчинина и Т. Хейга и констатировали отсутствие травм.Космонавт Европейского космического агентства Александр Герст, несколько лет назад работавший на МКС, на своей странице в «Твиттере» выразил радость за коллег. Он добавил, что полеты в космос – серьезный и сложный труд. Но специалисты будут стараться на благо всего человечества.Российские официальные лица быстро отреагировали на аварию. Они заявили, что запуски пилотируемых космических кораблей будут временно приостановлены до завершения расследования и выяснения причин аварии. Российское информагентство «Интерфакс», ссылаясь на неназванные источники в космической отрасли, указало, что последствием аварии может стать перенос всех запусков, запланированных на оставшуюся часть года.The Washington Post отмечает, что аварийный запуск произошел в важный период для международных отношений в области космонавтики. Обе страны сохраняют хорошие отношения на высотах более 250 миль над землей даже в сложный период. Этому сотрудничеству, как пишет американское издание, не помешали трения, связанные с аннексией Крыма и вмешательством в президентские выборы 2016 года.В то же время, США и Россия пока не сошлись во мнениях о причинах появления небольшого отверстия в корабле «Союз МС-09», сейчас находящегося на стыковочном узле МКС. Москва утверждает, что недавно заделанная дыра была сделана преднамеренно и представляет собой результат саботажа. Американское космическое агентство, в свою очередь, на этой неделе заявило о необходимости проведения расследования.На фоне этих событий глава NASA Джим Брайденстайн отправился в Казахстан на космодром Байконур. Он планировал присутствовать на новом запуске пилотируемого космического корабля, а также встретиться со своим российским коллегой Дмитрием Рогозиным. Однако встреча оказалась более драматичной, чем следовало ожидать.Д. Рогозин заявил, что в соответствии с его приказом сформирована государственная комиссия, которой предстоит расследовать причины аварии. Издание напоминает, что это была первая авария с «Союзом» за всю двадцатилетнюю историю запусков к Международной космической станции. Российский вице-премьер Юрий Борисов, курирующий космическую программу, выразил готовность сотрудничать с американской стороной в ходе расследования. Россия готова делиться с США всей необходимой информацией.Авторы The Washington Post считают, что авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» приводит к серьезному давлению на агентство NASA. Кроме того, усложняется положение компаний Boeing и SpaceX, которые занимаются разработкой перспективных пилотируемых космических кораблей. Обе частные компании сталкиваются с трудностями, вызывающими определенные задержки. Недавно NASA объявило, что проекты обеих компаний в этом году не смогут дойти до этапа испытательных полетов. Первые запуски с людьми на борту состоятся не ранее середины следующего года.Американское издание приводит любопытные слова Лори Гарвер – бывшей заместительницы администратора НАСА по перспективным проектам, ранее активно поддерживавшей проекты частных компаний. Она указала, что космическое агентство хотело бы иметь в наличии несколько пилотируемых кораблей, но фактически сейчас их количество равно нулю.Профессор Университета Дж. Вашингтона Джон М. Логсдон предлагает посмотреть в недавнее прошлое и оценить события того времени. Он напоминает о решении об отказе от корабля Space Shuttle и последующих событиях. В первые годы после этого решения Конгресс не выделял достаточное финансирование для разработки новых космических аппаратов. Результатом этого стали проблемы проектов компаний SpaceX и Boeing. Если принять во внимание все известные события, то решения Конгресса нельзя назвать мудрыми или дальновидными.Издание напоминает о текущих успехах и неудачах перспективных американских проектов пилотируемых кораблей. Так, в июне испытания корабля от Boeing завершились неудачей. Во время тестирования двигателей системы спасения имела место утечка топлива. Прототип остался цел, но нуждается в тех или иных доработках.Аппарат от SpaceX тоже столкнулся с серьезными проблемами, но утверждается, что уже в январе его можно будет отправить к МКС, хотя и без людей на борту. Однако Фил Макалистер, курирующий программу частных кораблей в NASA, недавно предупредил об отсутствии четких планов в отношении подобных проектов. Даты запусков остаются неопределенными, и могут измениться по мере приближения установленных сроков.The Washington Post напоминает, что последняя авария в программе советских и российских пилотируемых полетов произошла еще в 1983 году. Ракета-носитель «Союз» взорвалась на стартовом столе, а автоматика смогла спасти космонавтов. Владимир Титов и Геннадий Стрекалов успешно покинули опасную зону и приземлились вблизи пускового комплекса.Как справедливо отмечают американские журналисты, недавняя авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» имеет самые серьезные последствия в контексте перспектив пилотируемой космической программы ведущих стран и проекта Международной космической станции. Единственная страна, имеющая возможность доставки людей на МКС, пока не может решать эти задачи, а другие участники международной программы пока не способны заменить ее.На данный момент люди могут попасть на МКС и вернуться на Землю только при помощи кораблей серии «Союз» и одноименных ракет-носителей. Авария российской ракеты приводит к приостановке полетов на некоторое время и, соответственно, закрывает единственный доступный путь на орбиту.В качестве возможных конкурентов «Союзов» рассматриваются перспективные корабли Boeing Starliner и SpaceX Dragon V2. Их предлагается выводить на орбиту при помощи ракет-носителей Falcon 9 и Atlas 5 соответственно. Однако пока эти проекты находятся на стадии наземных испытаний, а первые полеты таких кораблей запланированы лишь на следующий год. Полноценная их эксплуатация, соответственно, стартует еще позже.По всей видимости, расследование причин недавней аварии и обеспечение предотвращения новых инцидентов такого рода не займет много времени. Как следствие, ракеты и корабли серий «Союз» смогут вернуться в эксплуатацию раньше, чем потенциальным конкурентам удастся справиться со всеми необходимыми испытаниями. Таким образом, есть основания полагать, что на определенное время корабли «Союз» вновь станут монополистами в деле доставки космонавтов на МКС. Как будут развиваться события в дальнейшем – покажет время. Однако ясно, что в самом ближайшем будущем специалистам из двух ведущих стран предстоит серьезно поработать и улучшить свою технику.