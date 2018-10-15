Экс-командор США: Украина зря надеется на миротворцев ООН, они - никто

Миротворцы ООН никаким образом не помогут Украине решить конфликт на Донбассе. Об этом в интервью каналу Ukrlife.TV заявил командор ВМС США в отставке Гарри Табах.Командор заявил, что на Украине зря надеются на помощь миротворцев ООН в решении конфликта на Донбассе. Он пояснил, что "ООН по- английски UN, United Nations", но в армии США эту аббревиатуру давно уже переводят как "useless nobody", что в переводе означает буквально "бесполезные никто”. Табах отметил, что за все время существования "голубые каски" не предотвратили ни одной войны и нигде не смогли решить проблемы боестолкновений.В пример Табах привел Югославию, где в ходе своей миротворческой миссии миротворцы ООН всех уровней не добились абсолютно ничего. Дело не в том, добавил он, что "голубые каски" плохо воюют, они просто не могут воевать, так как у них нет ни командной структуры, ни присяги, у них нет вообще ничего. За все время существования ООН не предотвратило и не остановило ни один конфликт.Вся суть ООН - это огромная бюрократическая и коррупционная схема выкачивания денег с государств под видом оказания какой-либо помощи.Ранее этот же экс-командор похвалил президента Украины Петра Порошенко и заявил, что "он спас Украину в тяжелое для нее время и не дал ей развалиться на фоне очевидного российского вторжения".