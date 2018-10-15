По кому теперь нанесли удар самолёты ВВС Израиля?

Авиабомба взорвалась на территории сектора, причинив ущерб инфраструктуре сил безопасности ХАМАС.

Самолёты ВВС Израиля второй раз за сутки поднимались в воздух для нанесения авиаударов. Если первая серия ударов пришлась по южной части Ливана, то на этот раз ударам подверглась территория Газы. Израильские СМИ сообщили, что в качестве целей в Газе были выбраны «наблюдательные пункты движения ХАМАС на юге сектора». В результате ракетно-бомбовых ударов эти «наблюдательные пункты» были уничтожены.Палестинские источники сообщают о погибших и раненых среди мирного населения. В командовании ЦАХАЛ этих заявлений не комментируют.Из сообщения пресс-службы ЦАХАЛ:Ранее стало известно, что самолёты ВВС Израиля атаковали территорию Ливана. В израильских СМИ было заявлено, что там якобы было размещено некое оборудование «для наблюдения и разведки за израильской территорией». И якобы это оборудование принадлежало группировке «Хизбалла».Основной вопрос: приносит ли такого рода тактика Израиля в отношении своих ближайших соседей позитивные плоды? Если учитывать, что Израилю всякий раз приходится «для разрешения проблем» поднимать в воздух боевую авиацию, причём число вылетов в последнее время только увеличивается, то это может говорить только одном: упор исключительно на военную силу без задействования каналов дипломатии вряд ли в итоге способен привести к спокойной жизни в регионе. Или эта спокойная жизнь не нужна самому Израилю?