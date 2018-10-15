Китайский "Чёрный торнадо" готов пойти в серию

Китай готов к серийному производству отечественного ударного вертолета Harbin Z-19E, получившего неофициальное прозвище "Чёрный торнадо". Опытно-конструкторский этап полностью завершен и машина готова к серийному производству, передает "Warspot" со ссылкой на официальное заявление корпорации AVIC.Согласно сообщению корпорации, вертолет и сопутствующая документация на него были изучены экспертной группой, после чего было вынесено единогласное положительное заключение.Вертолёт Harbin Z-19Е разработан на базе китайского вертолета Harbin Z-19, который впервые взлетел в 2010 году, а в 2012 уже поступил на вооружение вооруженных сил Китая. Полноразмерная модель Harbin Z-19E была продемонстрирована в 2015 году, первые летные испытания прошли в мае 2017 года. Новый вертолет легче базовой модели на 250 кг (4250 против 4500). По заявлению разработчиков, снизить вес машины удалось без снижения бронезащиты и боевых возможностей. При этом по скорости и маневренности новый вертолет превосходит многие машины в своем классе."Черный торнадо" имеет тандемную бронированную кабину и установленный комплекс вооружений "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Имеется экспортная версия с рядом улучшений, направленных на бесшумность и безопасность пилотирования в реальных боевых условиях. Предназначен для борьбы с бронетехникой и ведения наступательных действий.