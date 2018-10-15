Турция - ВС РФ: В Идлибе не появляйтесь, безопасности не гарантируем

Мы, со своей стороны, не можем предоставить гарантий полной безопасности.

Сегодня российская военная полиция совместно с турецкими военнослужащими должна была начать совместное патрулирование в так называемой демилитаризованной зоне провинции Идлиб. Ранее турки взяли на себя обязательства по обеспечению вывода из этой зоны военной техники и иных вооружений боевиков. Некоторое время назад стало известно, что Турция обратилась к РФ с просьбой отложить ввод российских военнослужащих в зону демилитаризации.Объяснение с турецкой стороны выглядит следующим образом:При этом известно, что российские военнослужащие были готовы приступить к началу патрулирования в демилитаризованной зоне ещё утром. Но этого не произошло и к вечеру понедельника. Когда именно будет осуществлён ввод российской военной полиции в Идлиб, не говорится, как не приводится и конкретных причин, почему турецкие войска не гарантируют безопасности российским военным.Однако косвенно об этих причинах говорилось несколько недель назад.У турецкого контингента в Идлибе возникли серьёзные проблемы с выполнением взятых на себя обязательств. Несколько радикальных группировок попросту отказались сложить оружие и выйти за пределы очерченной демилитарированной зоны. До сих пор на этой территории находятся бандформирования, которые не собираются её покидать и выводить оттуда свои вооружения. Турция реально не способна повлиять на главарей боевиков в Идлибе, или сознательно не хочет этого делать?Если ситуация по добровольной демилитаризации зайдёт в тупик, что будут предпринимать контингенты РФ и Турции? Получит ли возможность сирийская армия зачистить территорию, которую сейчас оккупируют террористы?