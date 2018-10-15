Пять месяцев рядом со смертью. Сапёры приступили к работе в Лаосе

Российские саперы из международного противоминного центра Вооруженных сил России приступили к разминированию джунглей Лаоса от американских авиабомб, оставшихся после бомбардировок страны в 1964-1973 годах, сообщили в пресс-службе Минобороны России.Согласно сообщению, в понедельник в населенном пункте Лак Сао провинции Боликхамсай Лаосской Народно-Демократической Республики была проведена церемония открытия начала выполнения задач по разминированию, после чего саперы международного противоминного центра ВС РФ приступили к сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов. В церемонии также принимали участие саперы отряда разминирования армии Лаоса, с которыми у российских военнослужащих налажено полное взаимопонимание.Российский отряд из 36 саперов противоминного центра в течении пяти месяцев будет вести гуманитарное разминирование в районе населенного пункта Лак Сао в 350 км от столицы Лаоса - Вьентьяна. От оставшихся после американских бомбардировок, длившихся в течении 9 лет, боеприпасов, предстоит освободить более ста гектаров леса и лесистой местности. Главной особенностью разминирования является поиск в джунглях неразорвавшихся мин и авиабомб, пролежавших в земле на глубине от 40 см до 2,5 метров свыше 45 лет.