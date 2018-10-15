Британский журналист "исправил" могилу Степана Бандеры

ГРИША - МУЖИК! Большущий Респект ТЕБЕ - береги себя! От шушеры, которую ты троллишь и ненавидишь, можно ожидать всего! УДАЧИ ТЕБЕ!

Вот это я понимаю уборка. Дядя Гриша знает что делает, он видел у нас на Донбассе, что делает укронация с теми, кто не уважает бандеровской идеологии.