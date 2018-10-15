Британский журналист "исправил" могилу Степана Бандеры
Британский журналист Грэм Филипс посетил то место, где располагается могила Степана Бандеры, ставшего главным символом для современных украинских радикалов в Европе. Это место (кладбище в Мюнхене) нередко превращается в место для неонацистских ритуальных обрядов, которые открыто поддерживают и украинские власти, причислившие Бандеру к «национальным украинским героям».
На YouTube-канале Грэма Филипса размещена видеозапись, которую журналист из Британии, прекрасно знающий, что такое война на Донбассе, назвал так: «Я исправляю могилу Бандеры».
Грэм Филипс в ролике говорит о том, что Бандера – это пособник немецких нацистов. Журналист срывает украинский флаг, а также чёрно-красный флаг украинских неонацистов и вместо них на могиле Бандеры разворачивает плакат с надписью: «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера».
При этом Грэм отмечает, что в YouTube версии представлен материал, который пришлось резать в связи с правилами размещения публикаций. Полная версия акции британского журналиста представлена ВКонтакте.
Из комментариев пользователей в социальной сети:
Николай Федоров
Сергей Стрела
Тот факт, что Грэм Филипс решительно прибыл туда, где прекрасно знают о его поддержке Донбасса, и куда часто заглядывают современный укронаци, вызывает безграничное уважение. При этом всё же стоит обратиться к Грэму: Будь острожен! Бандеровские прихвостни сегодня есть и в Европе. С ними нужно бороться европейцам в первую очередь, но большинство европейцев предпочитают не замечать проблему возрождения нацизма.
На YouTube-канале Грэма Филипса размещена видеозапись, которую журналист из Британии, прекрасно знающий, что такое война на Донбассе, назвал так: «Я исправляю могилу Бандеры».
Грэм Филипс в ролике говорит о том, что Бандера – это пособник немецких нацистов. Журналист срывает украинский флаг, а также чёрно-красный флаг украинских неонацистов и вместо них на могиле Бандеры разворачивает плакат с надписью: «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера».
При этом Грэм отмечает, что в YouTube версии представлен материал, который пришлось резать в связи с правилами размещения публикаций. Полная версия акции британского журналиста представлена ВКонтакте.
Из комментариев пользователей в социальной сети:
Николай Федоров
ГРИША - МУЖИК! Большущий Респект ТЕБЕ - береги себя! От шушеры, которую ты троллишь и ненавидишь, можно ожидать всего! УДАЧИ ТЕБЕ!
Сергей Стрела
Вот это я понимаю уборка. Дядя Гриша знает что делает, он видел у нас на Донбассе, что делает укронация с теми, кто не уважает бандеровской идеологии.
Тот факт, что Грэм Филипс решительно прибыл туда, где прекрасно знают о его поддержке Донбасса, и куда часто заглядывают современный укронаци, вызывает безграничное уважение. При этом всё же стоит обратиться к Грэму: Будь острожен! Бандеровские прихвостни сегодня есть и в Европе. С ними нужно бороться европейцам в первую очередь, но большинство европейцев предпочитают не замечать проблему возрождения нацизма.
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