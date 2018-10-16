Старушка-огонь: легендарная "Нона"

Настоящая рабочая лошадка Вооружённых сил, которая десятилетиями не теряет актуальности боевого применения – легендарная дивизионно-полковая авиадесантная самоходка «Нона». Тот вариант средства вооружения, над которым, как кажется, время не властно. Сколько уже говорят о готовности заменить «Нону» новыми самоходными артиллерийско-миномётными установками, а она продолжает свой ратный труд.«Нона-С» отлично реализует широчайших спектр задач, выполняя функции таких средств как гаубица, пушка и миномёт и осуществляя ведение огня как снарядами, так и минами. «Нона-С» используется для уничтожения пехоты, разрушения оборонительных сооружений и нанесения ущерба бронированной технике противника, реализуя возможность действий у него в тылу.Фактически «Нона-С» - самое универсальное самоходное орудие в мире. Орудие, значение которого сложно переоценить при выполнении десантно-штурмовых операций.О значимости такой авиадесантной самоходки заговорили во время Холодной войны, когда именно воздушно-десантным войскам отводилась главная роль по сохранению высоких темпов наступления после вхождения на территорию противника. Для реализации тех задач, которые в таких условиях ставятся командованием, было необходимо неприхотливое и надёжное самоходное орудие. Этим орудием, разработанным ЦНИИТочмашем и КБ Пермского машиностроительного завода имени Ленина на базе шасси плавающего гусеничного бронетранспортёра БТР-Д, и стала легендарная теперь «Нона»."Старушка" прошла через несколько модернизаций, а потому уже и "старушкой" её не назовёшь.Подробности в фильме о самоходке «Нона» в ролике канала Т24: