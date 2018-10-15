Механик случайно расстрелял F-16 ВВС Бельгии. Подробности инцидента
Появляются подробности того, что же произошло с самолётом F-16 на днях на авиационной базе королевских бельгийских ВВС Флоренн. Напомним, что изначально сообщалось о том, что F-16 серьёзно пострадал во время «инцидента в ходе ремонта». Также добавлялось, что второй самолёт F-16 на той же авиабазе получил повреждения из-за некоего сопутствующего эффекта. Инцидент произошёл 11 октября.
Так что же случилось на авиабазе Флоренн в действительности?
Выясняется, что во время проверки работоспособности авиационной пушки механик бельгийских ВВС переусердствовал и осуществил выстрел. Об этом сообщает издание «Бизнес Инсайдер». В материале говорится, что сотрудник технической службы попал из пушки в самолёт, который в тот момент готовился к полёту. В итоге самолёт взорвался на взлётной полосе.
F-16 бельгийских ВВС полностью выгорел. Всю территорию авиабазы заволокло густым чёрным дымом. Пламя перекинулось и на стоявший в нескольких метрах другой истребитель, который пострадал не столь значительно.
Серьёзные ранения и ожоги получили два техника, готовившие самолёт к полёту.
По последним данным, взорвавшийся в результате попадания из авиационной пушки самолёт восстановлению не подлежит. Об этом можно судить по нарезке кадров в ролике:
Сообщается, что работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства, приведшие к осуществлению выстрела из авиационной пушки.
Так что же случилось на авиабазе Флоренн в действительности?
Выясняется, что во время проверки работоспособности авиационной пушки механик бельгийских ВВС переусердствовал и осуществил выстрел. Об этом сообщает издание «Бизнес Инсайдер». В материале говорится, что сотрудник технической службы попал из пушки в самолёт, который в тот момент готовился к полёту. В итоге самолёт взорвался на взлётной полосе.
F-16 бельгийских ВВС полностью выгорел. Всю территорию авиабазы заволокло густым чёрным дымом. Пламя перекинулось и на стоявший в нескольких метрах другой истребитель, который пострадал не столь значительно.
Серьёзные ранения и ожоги получили два техника, готовившие самолёт к полёту.
По последним данным, взорвавшийся в результате попадания из авиационной пушки самолёт восстановлению не подлежит. Об этом можно судить по нарезке кадров в ролике:
Сообщается, что работает комиссия, которая выясняет все обстоятельства, приведшие к осуществлению выстрела из авиационной пушки.
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