Проблемы "Роскосмоса" с высоты 100 километров

Так что же произошло 11 октября? Трагическая случайность, волею судьбы не унесшая человеческих жизней, или закономерный итог того, о чем мы писали около трех лет?Пробуем разобраться.Вообще, даже разбираться уже не хочется. Сколько было сказано, снято, напечатано на тему того бардака, который охватил нашу бывшую лучшую в мире космическую отрасль. Толку? Толку ноль.Скажите мне, ведь верили если не все, то почти все, что пронесет? Что порядок наведут в конце концов, что рабочий будет получать не как вертихвостка в отделе маркетинга или плановом? Что наши ракеты все еще лучшие в мире, а американцам не стоит вообще рта раскрывать, иначе батут, а не МКС…Было? Было…И вот венец всему. Авария. Хорошо, нет, прекрасно, что без жертв. Сработала система спасения, и сработала как надо. Можно выдохнуть и оглядеться.Что же произошло и что упало с высоты 100 километров?Некоторые говорят, что рухнул престиж российской космической программы. Плюс престиж страны. Есть и те, кто говорит, что ничего такого не произошло, главное, что люди живы.Истина, как всегда, где-то посередине.Да, если бы погиб международный экипаж, это была бы такая плюха… Зубы веером бы разлетались. Хотя и так, в принципе, достаточно, чтобы приверженцы секты Маска начали орать как павлины в брачный период.Давайте смотреть.Первая ступень отработала штатно. Без вопросов.Вторая ступень работать отказалась, и сейчас усиленно идут поиски тех, «кто виноват». Ну, это у нас обычное явление, не найдут – назначат.Но что последовало после того, как смолкли двигатели второй ступени? А произошел целый ряд действий, направленных на спасение экипажа.1. Отстрел обтекателя третьей ступени.2. Отстрел второй ступени.3. Отстрел агрегатного отсека с двигателями третьей ступени.4. Отстрел бытового отсека.Все эти действия были произведены как положено. Дальше начался спуск отсека с экипажем на землю.А уже где-то на высоте 10-12 километров задействуются парашюты. Вытяжные, стабилизирующие, основные.То есть пять или восемь функций, которые были успешно выполнены, и мы констатируем, что экипаж спасен. Отлично.Не возьмусь судить, насколько лучше все в этом плане у американцев. Но и тем, кто радостно потирает ручонки и чью душу греет то, что «а теперь американцы летать на наших кораблях не будут» скажу одно: а куда они денутся?Пока что им некуда деваться совершенно. Но вот что пока. Как оно сложится дальше, действительно непонятно.Одно ясно: некий Рубикон мы, к величайшему сожалению, перешли. И, если мы (вот только не могу сформулировать толком, кто это – мы) не хотим, чтобы наша космическая отрасль все-таки развалилась, надо начинать что-то делать.Или действительно, господин Маск… Хотя, впрочем, это действительно уважаемый в технических и особенно в околокосмических кругах человек. И то, что делает Илон Маск, хоть и с легким таким налетом хитринки, но в целом не может не вызывать уважения.Вся проблема заключается в том, что пилотируемые космические полеты (здесь значит – с человеком на борту) не входят даже в первую десятку интересов господина Маска. У него совершенно иные приоритеты на околоземной орбите.Так что скажем прямо: сегодня запустить в космос человека могут пока только две страны – Россия и Китай. На этом все. Пока.Что будет дальше в США, Китае, Индии, Корее, Евросоюзе, мне, честно говоря, все равно. Ну, кроме США, если честно, да и то потому, что Китай нам пока еще не конкурент.И кто бы что ни говорил, наше место в космосе на верхней ступени пьедестала. Потому главная задача – это не просто сохранить все то, что было заложено в наш космос нашими величайшими предками, а это преумножить.А с этим у нас, к сожалению, дела идут все хуже и хуже.То, что количество ЧП переходит все разумные (да и безумные тоже) цифры, более того, мы уже начинаем давать повод усомниться в качестве нашей космической техники, у всего этого, как говаривал один исторический персонаж, есть фамилия, имя и отчество.И эти данные почему-то на 100% совпадают с ФИО нашего президента. Да, в первую (и далеко не в последнюю) очередь вина лежит на Владимире Владимировиче Путине.Стоит, наверное, пояснить, чтобы не выглядело так, что Путин сверлит дырки в космических кораблях и переворачивает датчики. Конечно же, нет.Заслуга Владимира Владимировича в том, что бардак, в который постепенно все глубже и глубже погружается наша космическая отрасль, организован в первую очередь кадровой политикой президента.Да, не секрет, что у Путина последние лет 10 имеет место быть просто жесточайший кадровый голод. Это уже ни для кого не секрет. Здесь достаточно посмотреть, кого назначают на должности губернаторов сегодня. Скажем так, люди, всю жизнь стоявшие весьма далеко от подобной работы. Не сказать хуже – из личной охраны.Но губернаторство – это только просто показатель. Если человек умеет – губерния будет чувствовать себя хорошо. Это прекрасно доказал на деле путинский назначенец Гордеев, руководя Воронежской областью. И посмотрим, как это смогут доказать недавние назначенцы.Космос – это дело совсем другое. Здесь, к сожалению, куда ни плюнь – миллиарды и престиж страны. Соответственно, и подход должен быть таким. Руководить подобным конгломератом предприятий должен как минимум человек понимающий.Но увы, в наше время все назначения делаются исключительно исходя из соображений личной верности и преданности Путину. Только так я могу объяснить появление на должности руководителя «Роскосмоса» нашего популиста и по образованию журналиста Дмитрия Рогозина.Но ведь Рогозин — это не все. Вообще, стоит открутить колесо истории немного назад, в год 2015-й, когда последнего специалиста на посту главы «Роскосмоса» уволили, заменив на непонятно кого.Речь идет о генерал-полковнике Олеге Николаевиче Остапченко, бывшем руководителе космодрома Плесецк, командующем Космическими войсками, командующем войсками Воздушно-космической обороны, заместителя министра обороны и главе «Роскосмоса».Кто скажет, что это плохой послужной список? Вот и я думаю, что товарищ генерал-полковник на месте был.А кто же сменил космического генерала?Игорь Анатольевич Комаров. Финансист, управленец, менеджер…Не знаю, насколько был успешен Комаров, но в его биографии нет мест, где он долго трудился. 6 лет в «Норникеле», пожалуй, самое долгое. Куча банков, на «руководящих должностях». Президент АО "АвтоВАЗ" (2009-2013). Глава объединённой ракетно-космической корпорации аж целых 10 месяцев! (14 марта 2014 — 21 января 2015).Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (21 января 2015 — 24 мая 2018).Теперь господин Комаров – полпред президента.Но стоит сказать несколько слов о деятельности Комарова в «Роскосмосе». Если посмотреть на наши публикации, наибольшее количество критики пришлось именно на эти годы. Когда господин Комаров начал реорганизовывать «Роскосмос» по образцу и подобию то ли банка, то ли «АвтоВАЗа».Чем все закончилось, помните? Позорищем, когда с «Восточного» не взлетел «Союз», а за взлетом наблюдал Сам…Ну понятно, не 37-й год, поэтому Комарова уволили, как положено сегодня с такими людьми. То есть с повышением. Поздравляю Приволжский округ, вы в надежных руках.И вот вроде бы есть смысл покопаться в кадрах и назначить реального специалиста, а не банковского менеджера. Пусть и эффективного.Нет, не та страна, не то руководство. Вместо банкира Путин назначает… Рогозина. Без восклицательных знаков, ибо уныние и желание напомнить, что Рогозин нес в прессе. Да, популизм и ухарские обещания «нагнуть Америку» здорово повышают рейтинг.Если бы рейтингом можно было выталкивать на орбиту корабли…А так все эти «не получите двигатели», «не повезем вас на МКС», «полетим на Марс сами» — это, конечно, здорово. Веселит, поднимает боевой дух.Но на фоне аварий с нашими кораблями смотрится так себе. Очень так себе.Вот не могу не вспомнить те самые критикуемые «жуткие» времена. Нет, понятно, что ни Комарову, ни Рогозину даже не предложили бы такую должность. Я вообще не понимаю, как Рогозин спит, ему дух Королева должен каждую ночь во сне являться и палкой бить.Нет, все нормально. Сон крепкий и здоровый, видимо.Но ведь не должно так быть! Нельзя назначать на должность главы «Роскосмоса» человека, абсолютно в этом ничего не понимающего!Если только не ради того, чтобы все добить и развалить окончательно.Скандалы вокруг деятельности Рогозина на предыдущей должности (один космодром «Восточный» чего только стоит) должны были уже донести до кого надо, что этот человек — просто безнадежный болтун. Это уже всем понятно, как в России, так и в других странах. И никто всерьез Рогозина не воспринимает. Жириновский-2.Но увы, Путин и Медведев в очередной раз дают «шанс исправиться».И господин Рогозин с пеной у рта бросается в атаку с «Ангарой» наперевес. Да, ужасно нужная ракета. С грузоподъемностью аж 35 тонн. Вот только летать не хочет почему-то. Хотя Путин поставил задачу еще в 2013 году…Но просто напомню, как бы это ни звучало.Невыполнимая, судя по всему, задача с «Ангарой», которую Путин поставил перед Рогозиным, и которую глава «Роскосмоса» явно не выполнит, потому что в центре имени Хруничева царит бардак и засилье «эффективных менеджеров», уже была выполнена.Борис Иванович Губанов. Есть такая фамилия в нашей истории.И 15 мая 1987 года, всего-то 31 год назад, ракета-носитель «Энергия» вывела на орбиту груз, о котором «Ангара» может только мечтать.Спорная вещь, вес макета «Скифа-ДМ», но 80 тонн – минимум. А так от 100 – не вопрос.А ведь, кроме «Энергии», был в разработке «Вулкан»… до 200 тонн грузоподъемности.Оно понятно, что это были отвратительные советские ракеты, придуманные бездарными советскими конструкторами и сделанные кривыми руками оболваненных советских рабочих. И вместо «Энергии» и «Вулкана» нужны хорошие, современные российские ракеты!Господи, простите нас оптом, Сергей Павлович и Юрий Алексеевич!Кто в уме, он понимает, насколько вся эта комедия бездарно выглядит. Вот только сделать ничего не можем пока, к сожалению. А пока в космос грузы и экипажи выводят все те же «Зениты» и «Протоны».А напомню, что многое из того, что сегодня летает, разработано для «Энергии».Двигатель боковых блоков «Энергии» РД-170, самый мощный жидкостный двигатель в истории космонавтики, используется под обозначением РД-171 на первой ступени ракеты-носителя «Зенит».Половинка от РД-171 – это тот самый РД-180, который исправно таскает американские «Атласы».А самый маленький двигатель их набора «Энергии», однокамерный РД-191, можно найти… да, в «Ангаре»!«Сверхтяжелая» «Ангара» Путина (г/п, напомню, 35 тонн) и советская «Энергия», для которой просто нужно обновить электронику, которая могла вытащить на орбиту 100 тонн.Но «Энергия» советская, а «Ангара» — российская. Как тогда сказал Сталин: «Маленькая «Победа», но наша»?Наверное, в этом суть. Надо свою перемогу. Но, как показывает практика, путь к перемоге, если нет для этого составляющих, лежит через сотню зрад.Но верный и идеологически правильный Рогозин будет изо всех сил стараться выпихнуть «Ангару» хоть батутом. Надо организовать перемогу, как бы это смешно ни выглядело. Потому что такую задачу ему поставил Сам…Вот только вряд ли у него получится. Я снова повторюсь, что популистских заявлений мало для того, чтобы ракета стала не очередным фейерверком, а реальным носителем.Для этого нужно упорядочивание всей космической отрасли, приведение ее в советские рамки и нормы, соблюдение всех стандартов и требований. И – достойная оплата труда рабочих.Тогда ракеты станут носителями. Даже на дрянных китайских чипах.Но главное – в космической отрасли нужны в первую очередь специалисты, а не популисты. Работяги, а не бесполезные болтуны.Видимо, Путин просто не видит реального положения дел. Либо, как вариант, не хочет его видеть. Путину нужна российская ракета-носитель, вся такая своя, надежная и так далее. Но он ее не получит. Просто потому, что ее негде и некому уже строить и доводить до ума.Рогозин, опозорившийся донельзя с недостроенным разворованным «Восточным», с которого сделано целых два запуска, зато были волны скандалов с ограбленными рабочими, ничего на новом посту не сделает. Главное, конечно, чтобы не усугубил положение, но даже тут есть сомнения.Зато нет сомнений в том, что наш космос, который с таким трудом был завоеван и освоен нашими предками, будет уступлен американцам и китайцам. И виноваты в этом будут не кривые китайские микросхемы (а свои мы не можем), не безответственное отношение рабочих с нищенской зарплатой.Российский космос убьют непрофессионалы и болтуны, которых Путин и Медведев назначают именно так: исходя из личной верности.Сколько еще у нас лет? Пять или десять? И что потом: батут или китайские корабли и ракеты-носители?11 октября с высоты 100 километров прилетело предупреждение. Стоит задуматься некоторым. Пока оттуда же, из космоса, не рухнуло что-то еще.