Наследство Боливара, Ротшильды и Рокфеллеры. За что воюют в Южной Америке?

Недавно Международный суд ООН в Гааге вынес очень важное для ряда латиноамериканских стран решение. Он отказал Боливии в возвращении выхода к Тихому океану. Многолетний спор между Боливией и Чили завершился в пользу последнего государства. Несмотря на то, что лишение Боливии выхода к Тихому океану стало результатом захватнической войны, Международный суд не принял это обстоятельство во внимание. Конечно, боливийское руководство во главе с президентом Эво Моралесом крайне недовольно решением суда. Ведь, во-первых, у Боливии действительно были основания добиваться возврата захваченных некогда территорий, а во-вторых решение Гаагского суда может иметь и политическую подоплеку – понятно, что Западу проще иметь дело с Чили, чем с Боливией, где у власти находится одиозный индейский социалист Эво Моралес.Территориальные споры в Латинской Америке – привычное дело. Ведь до того, как латиноамериканские страны стали независимыми, все они были колониями – Испании, Португалии или других европейских стран. Основная часть территории Южной и Центральной Америк принадлежала Испании. Соответственно, колониальные владения Мадрида были разделены на вице-королевства и генерал-капитанства. Вице-королевство Новая Гранада включала в себя территории современных Колумбии, Венесуэлы, Панамы и Эквадора. Вице-королевство Новая Испания располагалось на землях, которые сейчас входят в состав США (Флорида, Калифорния, Техас), Мексики, Гватемалы, Белиза, Никарагуа, Сальвадора, Коста-Рики, Кубы. Кроме того, в подчинении вице-короля Новой Испании находились испанские колонии в Тихом океане, включая Филиппины. В состав вице-королевства Перу входили территории современных Перу, Чили и Боливии, а вице-королевство Рио-де-ла-Плата включало в свой состав земли Аргентины, Уругвая, Парагвая и Боливии.Точку в истории испанского колониального владычества в Южной и Центральной Америке поставили национально-освободительные войны, охватившие регион в первой четверти XIX века и завершившиеся появлением новых независимых государств. В период национально-освободительных войн выдвинулось сразу несколько полководцев, ставших знаковыми фигурами в латиноамериканской истории – Франсиско Миранда, Симон Боливар, Хосе де Сан-Мартин, Антонио Хосе Сукре, Бернардо О’Хиггинс Рикельме и многие другие. Несмотря на то уважение, которым все они пользуются в латиноамериканских странах, первый и самый известный среди них – Симон Боливар. В его честь названа целая страна Южной Америки – Боливия. На протяжении двух столетий, прошедших со времени разгара национально-освободительных войн в Южной Америке, имя Боливара остается символом «латиноамериканской мечты».Заветной целью Боливара было создание Соединенных Штатов Южной Америки, которые бы превратились в мощную конфедерацию, способную защитить свои интересы и конкурировать с Северной Америкой и Европой. Боливар рассчитывал, что в состав южноамериканской федерации войдут Колумбия, Перу, Боливия, Ла-Плата и Чили. Однако проект создания южноамериканских штатов изначально оказался «мертворожденным ребенком».Симону Боливару не удалось преодолеть сопротивление креольских элит, не желавших делиться властью в подконтрольных провинциях с кем бы то ни было. В итоге на территории бывших испанских владений в Южной Америке появился целый ряд независимых государств, которые находились в очень сложных взаимоотношениях друг с другом. При известной культурной схожести, языковом единстве, похожем этническом составе населения многие страны превратились в настоящих врагов и на протяжении XIX-XX вв. неоднократно вели друг с другом кровопролитные войны.Свою роль в этом сыграли американский и английский капитал, которые были заинтересованы в эксплуатации природных ресурсов и экономических возможностей Южной и Центральной Америки. Естественно, что США и Великобритания, которые сменили ослабевшую Испанию в борьбе за влияние в Новом свете, всячески препятствовали подлинным южноамериканским патриотам и поощряли марионеточные режимы, для руководителей которых на первом месте были собственные властные амбиции и финансовые интересы. Во многих кровавых войнах, имевших место на континенте, прослеживалась рука американских и английских компаний, конкурировавших за природные ресурсы и рынки.Проблема выхода Боливии к Тихому океану, которую в октябре 2018 года отказался решить Международный суд ООН в Гааге, своими корнями восходит к тому самому дележу «наследства» Боливара. В 1825 г. была провозглашена независимость Верхнего Перу, которое в честь генерала Симона Боливара было переименовано в Боливию. С 1836 по 1839 гг. существовала Конфедерация Перу и Боливии, распавшаяся в результате развязанной против нее войны, в которой конфедерации противостояли перуанская оппозиция и пришедшие ей на помощь Чили и Аргентина, не заинтересованные в существовании крупного соседнего государства.Ко второй половине XIX века Боливия была крупным поставщиком селитры на мировой рынок. Добычу селитры на боливийской территории осуществляли чилийские компании, тесно сотрудничавшие с британским капиталом. Влияние Великобритании в Чили в то время было очень значительным. Однако 14 февраля 1878 года боливийское правительство отменило налоговые льготы для добывающих селитру на территории страны чилийских компаний. Чилийское руководство, ощущавшее поддержку Великобритании, попробовало надавить на Боливию. Однако Боливия, которая находилась в союзных отношениях с соседним Перу и тогда еще имела выход к Тихому океану, пригрозила полной конфискацией чилийских предприятий.Конфликт усугубился и привел 14 февраля 1879 года к захвату боливийского города – порта Антофагасты чилийскими войсками. Захват города был облегчен тем, что основную часть его населения к этому времени составляли выходцы из Чили, поэтому чилийскому отряду численностью в 200 человек удалось захватить порт очень быстро. В ответ 1 марта 1879 года Боливия объявила Чили войну, а вскоре к Боливии присоединилось и Перу, имевшее со страной союзный договор.Учитывая сложность ландшафта пустынь Атакама и Тарапака, которые находились на границе Боливии, Перу и Чили, первый этап войны проходил в основном на море. 5 апреля 1879 г. чилийский флот блокировал порт Икике в Перу. Однако уже 21 мая перуанский монитор «Уаскар» потопил чилийский корвет «Эсмеральда», а 23 июля 1879 г. захватил пароход «Римак», перевозивший целый чилийский кавалерийский полк. Но 8 октября 1879 г. в морском сражении у мыса Ангамос чилийский флот все же смог одолеть перуанские корабли. Хотя перуанский корвет «Уньон» успел уйти от чилийцев, монитор «Уаскар» был захвачен и затем переоборудован для нужд чилийского флота.После битвы у мыса Ангамос Чили удалось обрести морское господство, что способствовало перелому в войне. Несмотря на преимущество в численности войск, Боливия и Перу не могли осуществлять эффективное снабжение своих частей, так как морские коммуникации теперь контролировали чилийцы. В ноябре 1879 г. чилийские войска высадились в провинции Тарапака. 23 ноября 1879 г. чилийскими войсками был захвачен г. Икике. В период осени 1879 – весны 1880 гг. положение перуанских и боливийских войск постепенно ухудшалось, в результате чего чилийцам удалось установить контроль над южной частью перуанского побережья, а 17 января 1881 г. чилийские войска вошли в Лиму. Президент Перу и органы власти бежали в Аякучо, намереваясь продолжить партизанскую войну.Успех Чили во многом объяснялся поддержкой со стороны Великобритании, которая была заинтересована в усилении позиций своего регионального союзника. Тем не менее, боевые действия продолжались до 1883 года и лишь 20 октября 1883 года был подписан мирный договор с Перу, по которому город Икике с окрестностями отходил к Чили. Соглашение о перемирии с Боливией было подписано 4 апреля 1884 года в Вальпараисо. По этому соглашению Боливия отдавала Чили провинцию Антофагаста, полностью лишаясь выхода к Тихому океану, но взамен получала компенсационную выплату в 300 тысяч фунтов стерлингов и право на свободный транзит товаров через порты Чили. Что касается мирного договора, то он был подписан между Чили и Боливией лишь в 1904 г.Лишение выхода к Тихому океану очень негативно сказалось на экономическом развитии Боливии. Во-первых, Чили отобрало у Боливии провинцию Антофагаста, где находились основные запасы ценных ресурсов – нитратов и гуано. Прежде эксплуатация месторождений давала значительные доходы боливийскому государству, а после перехода провинции под контроль Чили страна лишилась возможности этих доходов. Сейчас в Антофагасте добываются медь, серебро, молибден, золото, литий, железо, кварц, йод.Во-вторых, боливийская торговля также оказалась под контролем соседнего Чили, которое могло разрешить или не разрешить транзит боливийских товаров через свои порты. В результате Боливия превратилась в одну из наиболее отсталых в социально-экономическом отношении стран Южной Америки. Выиграли Чили, которое получило большие и богатые ресурсами территории, и Великобритания, являвшаяся одним из главных партнеров Чилийской республики.Для боливийцев возвращение выхода к Тихому океану – очень важный и болезненный вопрос. Несмотря на утрату побережья, Боливия до сих пор сохраняет военно-морские силы, которые базируются на озере Титикака. Президент страны Эво Моралес неоднократно заявлял о том, что его страна будет делать все возможное, чтобы добиться исторической справедливости и вернуть себе выход к тихоокеанскому побережью. Конечно, это было бы весьма неплохо для страны, но только международные структуры в лице ООН и Гаагского суда вряд ли в обозримом будущем примут сторону Боливии.Еще один пример вмешательства Запада в политические противоречия в Южной Америке – знаменитая Чакская война между Боливией и Парагваем в 1932-1935 гг. Ее причиной стали споры двух государств относительно принадлежности части области Гран-Чако. Территориальные противоречия появились практически сразу после того, как Парагвай и Боливия стали независимыми государствами. Ведь в свое время Мадрид не провел границ между вице-королевствами Перу, в состав которого входила Боливия, и Ла-Плата, в состав которого входил Парагвай.Поскольку боливарианский проект создания южноамериканской конфедерации оказался несостоятельным, страны стали спорить из-за принадлежности приграничных территорий. Так как Парагвай стал независимым государством в 1811 г., а Боливия – в 1825 г., в Чако были размещены парагвайские войска. Но затем и Боливия стала направлять в регион воинские части и строить укрепления.В 1928 г. появились сведения о том, что в Чако могут таиться большие запасы нефти. Областью сразу же заинтересовались американская компания Standard Oil, принадлежащая клану Рокфеллеров. Но и британцы не теряли время зря – интерес к Чако проявила компания Shell Oil, контролировавшаяся кланом Ротшильдов. Так два ведущих олигархических клана планеты схлестнулись в борьбе за южноамериканские нефтяные месторождения. Компания Standard Oil оказывала всестороннюю поддержку Боливии, а британцы поставили на Парагвай.Что касается непосредственной военной помощи, то боливийцы привлекли немецких и чешских военных советников и инструкторов. Немецкий офицер Ганс Кундт даже возглавил штаб боливийской армии. Парагвай, в свою очередь, воспользовался помощью русских «белых» эмигрантов во главе с генерал-майором русской армии Иваном Тимофеевичем Беляевым, который в парагвайской армии получил звание дивизионного генерала. Впоследствии генерал Кундт вспоминал, что он и его немецкие соратники недооценили русских офицеров, служивших в парагвайской армии.Чакская война была одной из самых кровопролитных на Американском континенте. С боливийской стороны погибли и пропали без вести более 60 тысяч человек, Парагвай потерял 31,5 тыс. человек погибшими и пропавшими без вести. Война продолжалась три года, но ни одной из стран так и не удалось разгромить противника. Хотя парагвайская армия перенесла боевые действия на территорию Боливии, сил для полного разгрома противника у нее уже не было. 21 июля 1938 года Парагвай и Боливия подписали мирный договор, по которому 3/4 спорной территории Чако отходили Парагваю. Но точку в споре двух стран президенты Боливии и Парагвая поставили лишь в 2009 году, когда был подписан договор об урегулировании государственной границы.Неоднократно воевали между собой и Перу с Эквадором. Эти две страны спорят из-за контроля над частью территорий в бассейне Амазонки. Как и предыдущие конфликты, этот территориальный спор уходит своими корнями в период борьбы Южной Америки за независимость. В ХХ веке Перу и Эквадор воевали трижды – в 1941 году, в 1981 году и в 1995 году. Лишь в 1998 году была урегулирована граница между двумя странами.Таким образом, хотя более двухсот лет прошло с тех пор, как Южная Америка боролась за независимость, наследие колониальной эпохи сказывается до сих пор в многочисленных спорах и конфликтах между давно уже независимыми государствами континента. И, безусловно, немаловажная роль в разжигании этих конфликтов принадлежит США и Великобритании, использующим принцип «разделяй и властвуй», точнее – грабь природные ресурсы.