США взялись за противодействие «Коалиции-СВ». Что решается на собрании Армейской ассоциации?
Достаточно важные новости для специалистов Минобороны России и «Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» пришли из-за океана 10 октября 2018 года, где в рамках ежегодно проводящихся собраний Армейской ассоциации США (AUSA) обсуждались животрепещущие вопросы развития тех секторов американского военно-промышленного комплекса, которые либо находятся на технологическом уровне противника, либо значительно ему уступают. Речь идёт далеко не об озвученных большинством зарубежных и отечественных новостных ресурсов абсурдных планах создания «сверхдальнобойной стратегической пушки» с дальностью ведения огня в 1852 км (этот вопрос обсуждался некоторыми мечтателями «на полях» собрания AUSA ещё 8 октября), возможности которой вряд ли оправдают затраченные на проект производственные ресурсы и финансирование, а о старте амбициозной программы ERCA («Extended Range Canon Artillery» — «Ствольная артиллерия увеличенной дальности»), которая предусматривает увеличение дальности стрельбы обычных 155-мм авиатранспортабельных буксируемых полевых гаубиц M777A1/2, а также 155-мм САУ M109A6 «Paladin» до 120-130 км.
В соответствии с мнением одного из главных участников собрания AUSA полковника Коула Рафферти, руководителя группы по реализации известной программы «Long-Range Precision Fires» («Высокоточная стрелба на большую дальность»), предусматривающей создание модернизированной 350—400-мм оперативно-тактической баллистической ракеты для самоходных ПУ M142 и M270 взамен семейства ОТБР ATACMS, достигнуть дальности в 120—130 км с использованием обычной ствольной артиллерии можно благодаря разработке и внедрению в боекомплекты перспективных 155-мм снарядов, оснащённых интегральными ракетно-прямоточными двигателями. Но в чём же причина столь рьяной обеспокоенности представителей научно-производственных объединений США существующими дальностными возможностями ствольной артиллерии Сухопутных войск и Корпуса морской пехоты США?
Исчерпывающий ответ на этот вопрос можно дать, проведя краткий сравнительный анализ между технологическим совершенством, достигнутым в компоненте реактивной артиллерии СВ и КМП США, а также компоненте ствольной артиллерии аналогичных родов войск американской армии. Так, к примеру, если в области разработки, придания оперативной боевой готовности, а также интеграции в современные сетецентрические сети высокоточных дальнобойных реактивны систем залпового огня HIMARS американская компания «Lockheed Martin» (включая подразделение «Lockheed Martin Missiles & Fire Control») достигла существенных успехов, разработав унитарный управляемый реактивный снаряд типа M31A1 GMLRS с дальностью более 70 км (на испытаниях продемонстрирован результат в 92 км) и наделив его возможностью получать прямое целеуказание от тактической авиации по радиоканалу «Link-16» (или VMF), то со ствольной артиллерией ситуация обстоит не столь однозначно.
В частности, максимальная точность и дальность стрельбы гаубиц M777A2 и САУ M109A6 «Paladin» обеспечивается благодаря управляемым активно-реактивным снарядам M982 Block 1A-2 «Excalibur», способным поражать цели на удалении порядка 45—50 км в боевых условиях за счёт наличия донного твердотопливного газогенератора, а также использования носовых аэродинамических рулей и 8 хвостовых стабилизаторов, суммарно формирующих отличные несущие качества. У специалистов российского АО «Конструкторское бюро приборостроения» на это уже имеется ответ в виде 152-мм управляемого снаряда «Краснополь-Д», обладающего радиусом действия в 43 км. Данное изделие оснащается стандартным головным модулем с полуактивной лазерной головкой самонаведения, а также ИНС с блоком спутниковой коррекции. При этом ПАЛГСН обеспечивает «Краснополю-Д» полное оперативно-тактическое превосходство над стандартными модификациями «Экскалибура», заключающееся в более высокой помехозащищённости в случае использования противником мощных наземных и воздушных средств радиоэлектронной борьбы, генерирующих помехи на частотах 1227,6 МГц, а также 1575,42 МГц, способные полностью подавить работу GPS-приёмников, установленных на M982 Block 1A-1/2.
Даже в этом плане российские артиллеристы, имеющие в распоряжении гаубицы 2А65 «Мста-Б», а также САУ «Мста-С» и «Коалиция-СВ», уже имеют перед противником заметное преимущество. Стоит отметить, что полуактивная лазерная система наведения способствует многократному уменьшению кругового вероятного отклонения управляемого снаряда, в отличие от стандартной GPS-коррекции, что расширяет потенциал борьбы с подвижными и маневрирующими наземными объектами противника, требующими от бортовой системы наведения снаряда хирургической точности. Можно констатировать, что американцы в данном случае оказались в роли догоняющей стороны, поскольку каких-либо данных об успешных испытаниях модернизированного управляемого снаряда «Excalibur-S» с дополнительным полуактивным лазерным каналом наведения по сей день не наблюдается, в то время как первая новость о начале подобных работ корпорации «Raytheon» «засветилась» в западных СМИ ещё летом 2014 года.
Судя по заявлениям наших компетентных источников, для перспективной САУ 2С35 «Коалиция-СВ» с уникальным пневматическим автоматом автоматом заряжания и системой впрыска охлаждающей жидкости в канал ствола, обеспечивающим скорострельность в 15—16 выстр./мин, разработан дальнобойный управляемый снаряд с дальностью порядка 70 км, что примерно на 15% больше, нежели у последней модификации «Экскалибура». Речь может идти о снаряде, оснащённом как донными твердотопливным разгонным зарядом, так и выдвижными крыльями для реализации планирования на большие дистанции (такая конструкция воплощена в экспериментальных южнокорейских управляемых снарядах типа XKC00 «Poongsan» с радиусом действия в более чем 100 км). Естественно, Пентагон такое положение дел совершенно не устраивает, да и зацикливаться на продолжении программы модернизации M982 Block 1A-2 «Excalibur» (в соответствии с южнокорейской концепцией) у представителей КМП США и компании-производителя «Raytheon» нет никакого желания, поскольку установка крыльев на снаряд, во-первых, увеличивает эффективную поверхность рассеяния (ЭПР) изделия, во-вторых, значительно снижает скорость его полёта на нисходящей ветви траектории до 400—500 м/с. А это чревато более вероятным перехватом с помощью модернизированных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С2», либо усовершенствованных ЗРСК «Тор-М2У/КМ», оснащённых ЗУР типа 9М338К (РЗВ-МД). Более того, возможности перехвата артиллерийских снарядов и миномётных мин в своё время были продемонстрированы немецким многоэлементным стационарным зенитно-артиллерийским комплексом MANTIS, построенным на базе 35-мм автоматических пушек «Oerlikon KDG35/1000» и РЛС наведения, способной обнаруживать, сопровождать и захватывать цели с эффективной отражающей поверхностью в 0,01 кв. м.
Именно поэтому «гвоздём программы» на «слёте» армейских специалистов США полковником Коулом Рафферти и был сделан акцент на необходимости проектирования более сложных для перехвата управляемых артиллерийских снарядов, оснащённых интегральными ракетно-прямоточными двигателями. В качестве примера для «концептуального плагиата» высокопоставленный военный чиновник предложил использовать проект 155-мм «воздушно-реактивного» снаряда «Solid Fuel RamJet», над доведением которого до уровня крупносерийного производства бьются специалисты норвежской компании «Nammo». Изделие это обладает уникальными тактико-техническими параметрами. В отличие от южнокорейских «крылатых» XKC00 от «Poongsan», «Solid Fuel RamJet» с твердотопливным газогенератором для работы ИРПД после выгорания донного разгонного твердотопливного заряда и доведения скорости до 2600—2800 км/ч переходит в маршевый режим работы ИРПД с повышением скорости до 3100—3200 км/ч.
Данная скорость поддерживается на протяжении примерно 45—50 с после запуска/выстрела, а это значит, что газогенератор выгорает на расстоянии около 50 км от позиции гаубицы или САУ. Обладая внушительной массой, высокой кинетической энергией, а также возможностью прохождения более чем 35% движущегося навстречу воздушного потока через «свободный» тракт ИРПД (через воздухозаборник, воздуховод и камеру сгорания), данный снаряд может похвастаться куда более низким аэродинамическим торможением, нежели стандартные артиллерийские снаряды. Как следствие, на подлёте к цели скорость может превышать отметку в 2,2—1,8М в случае её нахождения в диапазоне от 80 до 120. Перехватить такой объект с помощью обычных зенитно-ракетных и зенитно-артиллерийских средств будет на порядок сложнее, так как схема «утка» с 4 миниатюрными носовыми аэродинамическими рулями и 3 изогнутыми хвостовыми стабилизаторами сохранит ЭПР на уровне 0,01 кв. м, что при скорости в 2300 км/ч нашим средствам ПВО минимум времени на принятие контрмер.
Естественно, дополнительные объёмы снаряда, занятые воздуховодом, центральным телом ИРПД с газогенератором и камерой сгорания, однозначно приведут к уменьшению массы его боевого «снаряжения», что непременно отразится на эффективности поражения цели далеко не в лучшую сторону, учитывая, что для установки модуля полуактивной лазерной ГСН на снаряде места практически не остаётся. Оснащение изделия более совершенной элементной базой ИНС и GPS даст возможность уменьшить круговое вероятное отклонение до 10—5 м, что станет крайне неприятной новостью для подразделений нашей армии на европейском театре военных действий. Несмотря на то, что доведение данной программы в США до воплощения «в железе» может занять ещё как минимум 5—7 лет, нашим руководству и разработчикам стоило бы уже сегодня подумать над скорейшим запуском в серию 152- и 203-мм «прямоточных» снарядов, создающихся (по данным «Вестника Мордовии») для использования САУ «Мста-С», «Пион» и «Малка» с 2016 года, а также радикальному увеличению их дальностных способностей.
Источники информации:
https://andrei-bt.livejournal.com/892579.html
http://www.vestnik-rm.ru/news-4-22037.htm
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22397
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=20912
https://bmpd.livejournal.com/3250531.html
В соответствии с мнением одного из главных участников собрания AUSA полковника Коула Рафферти, руководителя группы по реализации известной программы «Long-Range Precision Fires» («Высокоточная стрелба на большую дальность»), предусматривающей создание модернизированной 350—400-мм оперативно-тактической баллистической ракеты для самоходных ПУ M142 и M270 взамен семейства ОТБР ATACMS, достигнуть дальности в 120—130 км с использованием обычной ствольной артиллерии можно благодаря разработке и внедрению в боекомплекты перспективных 155-мм снарядов, оснащённых интегральными ракетно-прямоточными двигателями. Но в чём же причина столь рьяной обеспокоенности представителей научно-производственных объединений США существующими дальностными возможностями ствольной артиллерии Сухопутных войск и Корпуса морской пехоты США?
Исчерпывающий ответ на этот вопрос можно дать, проведя краткий сравнительный анализ между технологическим совершенством, достигнутым в компоненте реактивной артиллерии СВ и КМП США, а также компоненте ствольной артиллерии аналогичных родов войск американской армии. Так, к примеру, если в области разработки, придания оперативной боевой готовности, а также интеграции в современные сетецентрические сети высокоточных дальнобойных реактивны систем залпового огня HIMARS американская компания «Lockheed Martin» (включая подразделение «Lockheed Martin Missiles & Fire Control») достигла существенных успехов, разработав унитарный управляемый реактивный снаряд типа M31A1 GMLRS с дальностью более 70 км (на испытаниях продемонстрирован результат в 92 км) и наделив его возможностью получать прямое целеуказание от тактической авиации по радиоканалу «Link-16» (или VMF), то со ствольной артиллерией ситуация обстоит не столь однозначно.
В частности, максимальная точность и дальность стрельбы гаубиц M777A2 и САУ M109A6 «Paladin» обеспечивается благодаря управляемым активно-реактивным снарядам M982 Block 1A-2 «Excalibur», способным поражать цели на удалении порядка 45—50 км в боевых условиях за счёт наличия донного твердотопливного газогенератора, а также использования носовых аэродинамических рулей и 8 хвостовых стабилизаторов, суммарно формирующих отличные несущие качества. У специалистов российского АО «Конструкторское бюро приборостроения» на это уже имеется ответ в виде 152-мм управляемого снаряда «Краснополь-Д», обладающего радиусом действия в 43 км. Данное изделие оснащается стандартным головным модулем с полуактивной лазерной головкой самонаведения, а также ИНС с блоком спутниковой коррекции. При этом ПАЛГСН обеспечивает «Краснополю-Д» полное оперативно-тактическое превосходство над стандартными модификациями «Экскалибура», заключающееся в более высокой помехозащищённости в случае использования противником мощных наземных и воздушных средств радиоэлектронной борьбы, генерирующих помехи на частотах 1227,6 МГц, а также 1575,42 МГц, способные полностью подавить работу GPS-приёмников, установленных на M982 Block 1A-1/2.
Даже в этом плане российские артиллеристы, имеющие в распоряжении гаубицы 2А65 «Мста-Б», а также САУ «Мста-С» и «Коалиция-СВ», уже имеют перед противником заметное преимущество. Стоит отметить, что полуактивная лазерная система наведения способствует многократному уменьшению кругового вероятного отклонения управляемого снаряда, в отличие от стандартной GPS-коррекции, что расширяет потенциал борьбы с подвижными и маневрирующими наземными объектами противника, требующими от бортовой системы наведения снаряда хирургической точности. Можно констатировать, что американцы в данном случае оказались в роли догоняющей стороны, поскольку каких-либо данных об успешных испытаниях модернизированного управляемого снаряда «Excalibur-S» с дополнительным полуактивным лазерным каналом наведения по сей день не наблюдается, в то время как первая новость о начале подобных работ корпорации «Raytheon» «засветилась» в западных СМИ ещё летом 2014 года.
Судя по заявлениям наших компетентных источников, для перспективной САУ 2С35 «Коалиция-СВ» с уникальным пневматическим автоматом автоматом заряжания и системой впрыска охлаждающей жидкости в канал ствола, обеспечивающим скорострельность в 15—16 выстр./мин, разработан дальнобойный управляемый снаряд с дальностью порядка 70 км, что примерно на 15% больше, нежели у последней модификации «Экскалибура». Речь может идти о снаряде, оснащённом как донными твердотопливным разгонным зарядом, так и выдвижными крыльями для реализации планирования на большие дистанции (такая конструкция воплощена в экспериментальных южнокорейских управляемых снарядах типа XKC00 «Poongsan» с радиусом действия в более чем 100 км). Естественно, Пентагон такое положение дел совершенно не устраивает, да и зацикливаться на продолжении программы модернизации M982 Block 1A-2 «Excalibur» (в соответствии с южнокорейской концепцией) у представителей КМП США и компании-производителя «Raytheon» нет никакого желания, поскольку установка крыльев на снаряд, во-первых, увеличивает эффективную поверхность рассеяния (ЭПР) изделия, во-вторых, значительно снижает скорость его полёта на нисходящей ветви траектории до 400—500 м/с. А это чревато более вероятным перехватом с помощью модернизированных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С2», либо усовершенствованных ЗРСК «Тор-М2У/КМ», оснащённых ЗУР типа 9М338К (РЗВ-МД). Более того, возможности перехвата артиллерийских снарядов и миномётных мин в своё время были продемонстрированы немецким многоэлементным стационарным зенитно-артиллерийским комплексом MANTIS, построенным на базе 35-мм автоматических пушек «Oerlikon KDG35/1000» и РЛС наведения, способной обнаруживать, сопровождать и захватывать цели с эффективной отражающей поверхностью в 0,01 кв. м.
Именно поэтому «гвоздём программы» на «слёте» армейских специалистов США полковником Коулом Рафферти и был сделан акцент на необходимости проектирования более сложных для перехвата управляемых артиллерийских снарядов, оснащённых интегральными ракетно-прямоточными двигателями. В качестве примера для «концептуального плагиата» высокопоставленный военный чиновник предложил использовать проект 155-мм «воздушно-реактивного» снаряда «Solid Fuel RamJet», над доведением которого до уровня крупносерийного производства бьются специалисты норвежской компании «Nammo». Изделие это обладает уникальными тактико-техническими параметрами. В отличие от южнокорейских «крылатых» XKC00 от «Poongsan», «Solid Fuel RamJet» с твердотопливным газогенератором для работы ИРПД после выгорания донного разгонного твердотопливного заряда и доведения скорости до 2600—2800 км/ч переходит в маршевый режим работы ИРПД с повышением скорости до 3100—3200 км/ч.
Снаряд «Solid Fuel RamJet»
Данная скорость поддерживается на протяжении примерно 45—50 с после запуска/выстрела, а это значит, что газогенератор выгорает на расстоянии около 50 км от позиции гаубицы или САУ. Обладая внушительной массой, высокой кинетической энергией, а также возможностью прохождения более чем 35% движущегося навстречу воздушного потока через «свободный» тракт ИРПД (через воздухозаборник, воздуховод и камеру сгорания), данный снаряд может похвастаться куда более низким аэродинамическим торможением, нежели стандартные артиллерийские снаряды. Как следствие, на подлёте к цели скорость может превышать отметку в 2,2—1,8М в случае её нахождения в диапазоне от 80 до 120. Перехватить такой объект с помощью обычных зенитно-ракетных и зенитно-артиллерийских средств будет на порядок сложнее, так как схема «утка» с 4 миниатюрными носовыми аэродинамическими рулями и 3 изогнутыми хвостовыми стабилизаторами сохранит ЭПР на уровне 0,01 кв. м, что при скорости в 2300 км/ч нашим средствам ПВО минимум времени на принятие контрмер.
Естественно, дополнительные объёмы снаряда, занятые воздуховодом, центральным телом ИРПД с газогенератором и камерой сгорания, однозначно приведут к уменьшению массы его боевого «снаряжения», что непременно отразится на эффективности поражения цели далеко не в лучшую сторону, учитывая, что для установки модуля полуактивной лазерной ГСН на снаряде места практически не остаётся. Оснащение изделия более совершенной элементной базой ИНС и GPS даст возможность уменьшить круговое вероятное отклонение до 10—5 м, что станет крайне неприятной новостью для подразделений нашей армии на европейском театре военных действий. Несмотря на то, что доведение данной программы в США до воплощения «в железе» может занять ещё как минимум 5—7 лет, нашим руководству и разработчикам стоило бы уже сегодня подумать над скорейшим запуском в серию 152- и 203-мм «прямоточных» снарядов, создающихся (по данным «Вестника Мордовии») для использования САУ «Мста-С», «Пион» и «Малка» с 2016 года, а также радикальному увеличению их дальностных способностей.
Источники информации:
https://andrei-bt.livejournal.com/892579.html
http://www.vestnik-rm.ru/news-4-22037.htm
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22397
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=20912
https://bmpd.livejournal.com/3250531.html
- Автор:
- Евгений Даманцев
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