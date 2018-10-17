20 яхт российских миллиардеров превосходят по стоимости военно-морской флот

“Это тренд нашего времени. Частные яхты становятся похожи на военные корабли, олицетворяя силу и решительность своих владельцев”.

"В приветствии на рейде флот застыл

В безмолвии знамена приспустил

Честь отдавая уходящему отряду".

Разве выскажешь это в несколько слов, когда снятся в кильватере чайки?

На компасе — норд-вест, тридцать восемь узлов, и всё сверкает — от пушки до гайки.

(А. Розенбаум.)

Первые двадцать лодок российских миллиардеров превзошли по стоимости все боевые корабли, построенные в текущем десятилетии для ВМФ России.Электрические установки, сопоставимые по мощности с АЭС, локальное бронирование, радары военного диапазона, системы подавления и радиоэлектронной борьбы, бортовые авиационные комплексы, мини-подлодки и вертолеты… По размерам и уровню оснащению они не знают себе равных. При этом цена только одной мегаяхты может запросто превышать затраты на модернизацию ТАРКР “Адмирал Нахимов”.(Немецкий журнал Bild.)Мегаяхта — это вызов стихии! Личная территория, неподвластная никаким санкциям и превратностям судьбы. В отличие от вилл и дворцов, яхту можно в любой момент снять с якоря, можно сбежать на ней в океан, продолжив непринужденное общение в кругу избранных.20 вымпелов высшего ранга, звезды первой величины. Среди гордых названий:Геополитический натиск такой эскадры превосходит по влиянию оперативное соединение ВМФ в Средиземном море, а 100-метровые мачты затмевают собой дымный шлейф «Кузнецова».И это не просто преувеличение. Стоимость такой эскадры сопоставима с реализацией самых значимых оборонных проектов ведущих европейских стран. Так, контракт на постройку десяти фрегатов типа FREMM для ВМС Италии обошелся в 5,9 млрд. евро. Стоимость серии из шести ракетных эсминцев типа “Дэринг” для ВМС Великобритании составила 6 млрд. фн. ст.А нам строить ничего не надо. Все корабли уже вступили в строй без малейших задержек и проблем с двигателями.При появлении этих громадин содрогаются набережные Кипра и Ниццы. Трепещут от восторга Гонконг, Мельбурн и Сингапур. Расступаются белоснежные яхты американских миллионеров на ежегодном смотре в Форт Лодердейле (Флорида).Каждая из них — событие. Позволю представить вам флагмана русской суперэскадры.162-метровый Eclipse (“Затмение”).К сожалению, изображений самого Eclipse обнаружить не удалось — вместо него поместился РКР “Маршал Устинов”. По размерам и водоизмещению крейсер и яхта примерно соответствуют друг другу, с небольшой разницей — Eclipse крупнее РКР на 2000 тонн.1,2 млрд. на мечту, и поверьте, она того стоит. “Эклипс” ведет непрерывный бой с конкурентами за звание самой длинной и роскошной яхты в мире. Здесь нет никаких меню. На этой яхте есть ВСЁ. По данным газеты “Таймс”, одна из ведущих французских оборонных компаний (вероятно, Thales) даже создала систему противоракетной защиты для Eclipse.На траверзе Eclipse держится из последних сил, без средств, суперяхта Luna, принадлежащая тому же самому владельцу. Для чего же господин Н., имея в личном распоряжении самую большую и роскошную лодку, потратил еще 800 млн. нерублей на приобретение второй, меньшей по размером “Луны”?Ответ прост. 115-метровая Luna — экспедиционная яхта, предназначенная для плавания в любых широтах.Когда уже невыносимо смотреть на однообразный средиземноморский пейзаж, Luna может пройти сквозь “ревущие сороковые” и “неистовые пятидесятые” к ледяным берегам Антарктиды. Её корпус способен противостоять натиску льдин, а экономичные дизели позволяют на одной заправке обогнуть земной шар.Не стоит удивляться, и изумляться тоже не стоит. В начале статьи указывалось, что по многим параметрам суперяхты превосходят специализированную технику ВМФ.“У нас всегда была норма — 125 гр. хлеба в сутки, и право победить!” — заявил хозяин следующей лодки из нашего обзора. Широкой души человек! Выделив остальным по 125 граммов, сам владелец Dilbar ограничился 156 метрами длины.По данным ряда источников, связанных с германской верфью Lurrsen, мощность электрогенераторов Dilbar составляет 30 мегаватт. Это не просто много, это чудовищного много для корабля. Для сравнения — мощность восьми турбогенераторов ТАРКР “Орлан” составляет “всего” 18 МВт.30 МВт — примерно столько обеспечивает один энергоблок плавучей АЭС “Академик Ломоносов”. Для чего Dilbar необходимы такие энергетические возможности? Яхта насыщена различным высокотехнологичным оборудованием — от радаров военного назначения до бесконечных лифтов, дистанционных приводов, активных успокоителей качки и пр. автоматики. Каждый элемент её конструкции буквально пронизан потоками электричества. Во-вторых, сказываются сами размеры. Водоизмещение яхты Dilbar превышает 15 тысяч тонн.Мощная лодка!Суперяхты созданы для демонстрации превосходства и возможностей своих владельцев. Корабль мечты должен выделяться на рейде и поражать воображение. Именно так считает владелец Sailing Yacht A, третьего по величине парусного корабля в мире. По своему тоннажу этот восьмипалубный шедевр крупнее барков “Седов” и “Крузенштерн”, вместе взятых.Внутри композитных мачт с автоматически раскрывающимися реями и парусами проходят шахты лифтов. Наблюдать океанские закаты со 100-метровой высоты — это бесценно.Паруса “жемчужины” превосходят по площади футбольное поле. Для повышения маневровых качеств и возможности проходить Суэц и Панамский канал без помощи буксиров парусник оснащен дополнительной силовой установкой на основе лучших технологий военного кораблестроения. Электротрансмиссия, плавно передающая энергию от двух дизелей к гребным электромоторам, без вибраций и акустических шумов, в полной гармонии с природой!Владелец уделяет особое внимание собственной безопасности. Помимо обязательных замков с дактилоскопическими датчиками, делающих невозможным перемещение по яхте посторонних, на ней, по некоторым данным, имеется убежище высшей защиты, похожее по своему назначению на боевую рубку кораблей прошлых эпох.Разумеется, одной “жемчужиной” дело не обошлось. Наряду с Sailing Yacht A где-то на другом конце планеты ходит Motor Yacht A, доказывающая, что её владельца все в полном порядке с воображением и возможностями.Благодаря своему экстравагантному облику эта 114-метровая лодка стала известна в мире как “русский Замволт”.Две мегаяхты сокращают размеры Земли до масштабов настольного глобуса. А согласитесь, приятно встать с утра и задуматься, в каком океане провести день.На эту технику невозможно смотреть без восторга! Частные империи, возвышающиеся среди морских просторов. Здесь и великолепная Ocean Victory, крупнейшая из яхт, когда-либо построенных в Италии. В ходе визита свои историческую родину она полностью заслонила собой собор Святого Марка в Венеции, вызвав немалый переполох среди властей и туристов. Еще одна, невероятная “Галактика Супер Нова”, — её создатели горды тем, что на испытаниях она взрезала волну на 30 узлах, невзирая на жестокий шторм.Что дальше?Когда мегаяхты достигли своего предела, внимание их владельцев переключилось на следующий пункт — корабли поддержки. Мини-субмарина, запасной вертолет, топливо и различный инвентарь — теперь все это можно погрузить на отдельную платформу, сопровождающую основной корабль. С помощью таких средств можно месяцами не видеть берега, сохраняя полную автономность в океане. А само наличие “кораблей комплексного снабжения” окончательно придает флотилиям суперяхт облик полноценных соединений военно-морского флота. Разумеется, было сказано не в обиду владельцам яхт. Плавучие суперкрепости ничуть не похожи на те 800-тонные МРК “Каракурт”, которые в будущем обещают стать основой отечественного ВМФ.