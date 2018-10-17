Подводные лодки «Малютка»
Так получилось, что самым многочисленным типом подводных лодок советского флота в годы Второй мировой войны стали лодки с мирным и очень детским названием «Малютка». Данные лодки не случайно получили свое обозначение. На тот момент времени это были самые малоразмерные советские субмарины. Подводные лодки типа «М» приняли активное участие в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что они изначально предназначались для ближней защиты морских баз и берегов, они оказались способны вести успешные боевые действия даже у побережья противника и во вражеских гаванях.
В начале 1930-х годов правительство СССР поставило задачу по созданию и усилению Тихоокеанского флота. Находившиеся на тот момент времени на вооружении подлодки «Щука» и «Ленинец», которые строились на заводах и верфях, находившихся на территории европейской части страны, могли транспортироваться по железной дороге лишь в разобранном виде, однако их обратная сборка на верфях Дальнего Востока была затруднена и требовала больших затрат времени. В этой связи было принято решение о разработке малоразмерных подлодок, которые можно было перевезти по железной дороге, не разбирая. Проект малой подводной лодки серии VI, названной «Малютка», был утвержден 20 марта 1932 года Реввоенсоветом СССР. Разработка проекта новой субмарины велась Техбюро №4, руководителем которого был Асафов Алексей Николаевич. За основу при проектировании была взята субмарина проекта «Минога» И. Г. Бубнова водоизмещением 120 тонн.
Подводные лодки новой серии были недорогими, строить их можно было сравнительно быстро. Небольшие размеры субмарин позволяли транспортировать их железнодорожным транспортом в собранном виде, что открывало широкие возможности маневрирования по внутренним путям между удаленными друг от друга морскими театрами боевых действий. Наконец, впервые в мировой практике строительства подлодок предполагалось выполнить корпус лодок цельносварным. Совокупность всех этих соображений предопределила принятие и практическую реализацию проекта лодки VI серии «Малютка» – первой малой подлодки, поостренной в СССР, которой посчастливилось стать родоначальницей нескольких серий подобных боевых кораблей советского флота. Всего в Советском Союзе было построено 153 подводных лодки типа «М», из них 78 лодок еще до войны, 22 во время войны и 53 лодки улучшенной XV серии после завершения Великой Отечественной войны.
Первыми построенными лодками типа «М» стали серии VI и VI бис. Строительство первой из перечисленных серий началось уже осенью 1932 года. За довольно короткий промежуток времени – к 1935 году советский флот смог получить 30 подводных лодок данного типа, построенных в Николаеве (20 было построено на Заводе имени А. Марти, 10 – на заводе имени 61 коммунара). По мере сдачи субмарины отправлялись на Дальний Восток железнодорожным транспортом. Всего в состав воссозданного Тихоокеанского флота было введено 28 подводных лодок серии VI. Еще две лодки вошли в состав Черноморского флота, где использовались для подготовки подводников.
Малые подлодки типа «Малютка» являлись однокорпусными (диаметр прочного корпуса составлял 3110 мм). Внутренний объем субмарины разделялся тремя легкими переборками, которые могли выдержать давление, составлявшее всего одну атмосферу. Аккумуляторная батарея лодок состояла из одной группы (56 элементов), которая размещалась в центральном посту. Аккумуляторная яма закрывалась разборными деревянными щитами. Энергетическая установка подводной лодки была одновальной. Главный гребной электродвигатель «Малютки» применялся как для полного, так и для экономического хода субмарины. Рулевое устройство имело ручные и электрические (за исключением носовых горизонтальных рулей) приводы.
Роль цистерн главного балласта, которые были необходимы для погашения запаса плавучести подводных лодок типа «М» при погружении и для его восстановления при всплытии, отводилась двум концевым цистернам, расположенным вне прочного корпуса лодки и одной бортовой цистерне внутри корпуса. Кингстоны цистерн открывались наружу при помощи ручных приводов. Для всплытия субмарине было необходимо 11 минут. Рабочая глубина погружения лодок составляла 50 метров, предельная – 60 метров.
Вооружение подводных лодок типа «М» включало в себя два носовых однотрубных 533-мм торпедных аппарата, размещенных горизонтально в носовом отсеке (без запасных торпед) и одну 45-мм универсальную полуавтоматическую пушку 21-К, к орудию на лодке имелось 195 снарядов. Пушка была установлена в ограждении впереди прочной рубки. Погрузка торпед на борт субмарины производилась через открытые передние крышки торпедных аппаратов (при закрытых задних крышках). Они «засасывались» вместе с водой с помощью трюмной помпы – так называемая «мокрая» погрузка торпед на борт лодки.
Лодки «Малютка» первой серии обладали рядом серьезных недостатков, которые снижали их боевую ценность. В целом же в надводном положении лодки серии VI развивали скорость не более 11 узлов (при 13 узлах по техническому заданию), была ниже и скорость подводного хода. При торпедном залпе субмарина всплывала на поверхность, показывая верхнюю часть рубки. Время погружения из крейсерского положения составляло порядка двух минут, это было существенно больше, чем у больших лодок более раннего проекта «Декабрист». Мореходность лодок также была признана недостаточной.
Некоторые недостатки были легко устранимы. К примеру, корпуса первых лодок делались клепанными, несмотря на то, что руководитель проекта Асафов настаивал на использовании электросварки. В результате специально созданная комиссия внесла в проект изменения уже по ходу строительства, в том числе решение об использовании электросварки при создании корпуса было признано единственным верным. Также были внесены изменения в систему наполнения балластных цистерн, изменены очертания кормовой части подводной лодки. Последние субмарины VI серии строились уже с учетом предложений комиссии, что позволило увеличить скорость лодки до проектных значений, а также добиться улучшения других характеристик лодок.
Практически одновременно с началом строительства лодок типа «М» серии VI начались работы по модернизации подводной лодки. Именно так на свет появился проект серии VI-бис, данные лодки отличались улучшенными обводами корпуса, дополнительной цистерной быстрого погружения, новым гребным винтом, электрическим управлением носовыми горизонтальными рулями и рядом иных усовершенствований. Все изменения позволили значительно повысить боевые возможности субмарин. Скорость подводного хода выросла до 7,16 узлов, надводного – до 13 узлов. Автономность плавания достигла 10 суток. Экипаж лодки состоял из 17 человек, включая трех офицеров. Время перехода из крейсерского положения в подводное уменьшилось до 80 секунд. В подводном положении экономическим ходом (2,5 узла) лодки могли пройти не более 55 миль, то есть могли действовать менее 10 часов, что существенно снижало их боевые возможности. В то же время достаточно ограниченное водоизмещение для серии VI-бис – 161/201 тонн (надводное/подводное) не позволяло конструкторам существенно повысить боевые качества лодок.
Несмотря на это, серия VI-бис также стала довольно многочисленной, было построено 20 подводных лодок. Шесть из них отправились на Тихий Океан, 12 вошли в состав Балтийского флота, две оказались на Черном море. Тихоокеанские и черноморские лодки данной серии пережили войну, а вот балтийские «Малютки» понесли серьезные потери. Две лодки погибли, три были взорваны личным составом. К концу Великой Отечественной войны в составе Балтийского флота оставались только две такие «Малютки» – пять субмарин этой серии с началом войны были законсервированы, а после ее завершения разобраны на металл.
За годы войны ни одна «Малютка» двух первых серий не имела успеха. Из всех только черноморской М-55 удалось дважды применить оружие, но оба раза безрезультатно. 50 построенных лодок серий VI и VI-бис не смогли проявить себя, потопив корабли противника. Очевидно, что их ТТХ в тех условиях, в которых практически сразу же оказался советский подводный флот, не позволяли успешно решать поставленные боевые задачи. Важно отметить и то, что 34 из них находились на Тихом океане и до 1945 года никакого участия в боевых действиях не принимали. Получалось, что главным достоинством субмарин «Малютка» серий VI и VI-бис были не их боевые возможности в части борьбы с надводными кораблями противника, а возможность их транспортировки по железной дороге. При этом лодки в годы войны решали и другие задачи: вели разведку, доставляли небольшие десанты и грузы, а подлодка М-51 Черноморского флота в декабре 1941 года приняла участие в Керченско-Феодосийской операции. Лодка осуществляла навигационно-гидрографическое обеспечение района высадки десанта в захваченной противником Феодосии, а также выполняла роль плавучего маяка, находясь в 50 кабельтовых от Феодосии.
Принимая во внимание очевидную ограниченную боевую ценность подводных лодок «Малютка» первых серий, проект было решено основательно пересмотреть, в первую очередь в сторону увеличения их водоизмещения. Увеличив водоизмещение всего на 50 тонн и длину лодок на 4,5 метра, удалось значительно усовершенствовать подлодку и как следствие радикально повысить боевые возможности новой серии «Малюток». «Располневшие» лодки закладывались как подлодки типа «М» XII серии. Их надводное водоизмещение составляло 210 тонн, подводное до 260 тонн. Глубина погружения осталась неизменной. Максимальная надводная скорость выросла до 14 узлов, скорость подводного хода – до 8 узлов. Дальность плавания надводная выросла до 1000 миль на максимальной скорости и до 3000 миль на экономической. В подводном положении новая лодка могла пройти на максимальной скорости 9 миль (то есть могла идти с такой скоростью всего час), а экономическим ходом – до 110 миль. Это было уже вполне серьезное значение, в подводном положении «Малютка» XII серии могла вести боевые действия более суток.
А вот основное вооружение субмарин осталось неизменным – два 533-мм торпедных аппарата с двумя торпедами (всего один полноценный залп) и 45-мм полуавтоматическая пушка 21-К. Зато значительно сократилось время погружения: из крейсерского положения – до 35-40 секунд (в два с лишним раза быстрее «Декабриста»), а из позиционного положения – до 15 секунд. Основным средством обнаружения противника на начальном этапе войны у «Малюток» был обычный перископ, но, начиная с 1942 года, лодки стали получать вполне современные на тот момент времени шумопеленгаторные станции «Марс-8».
Всего в СССР было заложено 46 подводных лодок тип «М» серия XII: 28 вступили в строй еще до начала Великой Отечественной войны и 18 – в ходе войны. 16 лодок данного проекта оказались на Черном море, 14 – на Севере, 9 – на Балтике и 6 – на Дальнем Востоке. В годы войны субмарины данной серии совершали достаточно масштабные перегруппировки между театрами боевых действий. Так в 1944 году четыре «Малютки» с Тихого океана отправились на Черное море, к месту назначения лодки прибыли уже после завершения войны. Сюда же были отправлены и 4 уцелевшие на Севере подводные лодки. В ходе Великой Отечественной войны погибло 26 подводных лодок типа «М» серии XII – 60 процентов от их исходной численности. На Севере погибли 9 лодок, на Черном море – 8, на Балтике – 7, еще две «Малютки» погибли на Тихом океане.
В отличие от своих предшественниц подводные лодки XII серии показали себя вполне успешными и конкурентоспособными даже в сравнении со старшими по классу боевыми кораблями. Северные «Малютки» смогли гарантированно потопить 4 транспорта и 3 боевых корабля противника, еще одно транспортное судно было повреждено. Черноморские «Малютки» записали на свой счет 7 транспортов противника, еще три транспорта и один боевой корабль были повреждены. Еще один транспорт был потоплен огнем 45-мм пушки. На Балтике «Малюткам» не удалось потопить ни одного судна (с подтверждением потерь и с немецкой стороны). Очевидно, ТТХ лодок не позволяли им успешно преодолевать созданную немцами на этом театре боевых действий глубокоэшелонированную противолодочную оборону. Всего на счету «Малюток» числится 61 потопленное судно, общим водоизмещением 135 512 брт. Помимо этого «Малютками» было повреждено 8 судов общим водоизмещением 20 131 брт. Однако по достоверным данным, которые подтверждались бы обеими сторонами, на счету «Малюток» XII серии было 15 потопленных и пять поврежденных транспортов и боевых кораблей противника. Это вполне достойный результат, если принять во внимание тот факт, в каких условиях и обстоятельствах приходилось действовать советским подводникам.
Отдельно можно выделить тот факт, что подводные лодки «Малютка» принимали участие в транспортировке грузов в осажденный Севастополь. Взять на борт лодка могла немного – 7 тонн топлива или 9 тонн грузов, а также до 10 человек с оружием. Но даже такие переходы имели для осажденного врагом города большое значение. Всего «Малютки» из состава Черноморского флота выполнили в осажденный Севастополь 12 транспортных походов.
Помимо подлодок «Малютка» XII серии, в боевых действиях успели принять участие две подводные лодки типа «М» XV серии. Обе уже на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Данные субмарины представляли собой глубокую модернизацию кораблей XII серии. Водоизмещение лодок XV серии было доведено до 300 тонн (надводное) и 350 тонн (подводное). Это позволило увеличить вооружение лодок до четырех торпедных аппаратов, боекомплект торпед соответственно вырос вдвое. Другие тактико-технические данные подводных лодок изменились незначительно. Обе введенные в строй в годы войны лодки воевали на Севере. Итогом их боевой деятельности было достоверное потопление одного боевого корабля. Эта серия подводных лодок отмечена одним интересным фактом. Лодка М-200, имевшая имя собственное «Месть» (очень большая редкость для всех кораблей данного типа), была построена на денежные средства, собранные женами погибших советских подводников.
Тактико-технические характеристики подводной лодки Тип «М» VI серия:
Водоизмещение: 157 тонн (надводное), 197 тонн (подводное).
Размеры: длина – 36,9 м, ширина – 3,13 м, осадка – 2,58 м.
Глубина погружения – 50 м (рабочая), 60 м (предельная).
Силовая установка – дизель-электрическая.
Мощность силовой установки: дизель – 685 л.с., электродвигатель – 235 л.с.
Скорость хода, проектная – 6,4 узлов (подводная), 11,1 узлов (надводная).
Дальность плавания – 690 миль (надводное положение), до 48 миль (подводное).
Автономность – 7 суток.
Экипаж – 17 человек.
Вооружение: два носовых 533-мм торпедных аппарата без запасных торпед, 45-мм пушка 21-К (боекомплект 195 снарядов).
Источники информации:
https://vpk-news.ru/articles/44900
http://korabley.net/news/malogabaritnye_podlodki_m/2013-11-27-1587
http://www.deepstorm.ru
Материалы из открытых источников
В начале 1930-х годов правительство СССР поставило задачу по созданию и усилению Тихоокеанского флота. Находившиеся на тот момент времени на вооружении подлодки «Щука» и «Ленинец», которые строились на заводах и верфях, находившихся на территории европейской части страны, могли транспортироваться по железной дороге лишь в разобранном виде, однако их обратная сборка на верфях Дальнего Востока была затруднена и требовала больших затрат времени. В этой связи было принято решение о разработке малоразмерных подлодок, которые можно было перевезти по железной дороге, не разбирая. Проект малой подводной лодки серии VI, названной «Малютка», был утвержден 20 марта 1932 года Реввоенсоветом СССР. Разработка проекта новой субмарины велась Техбюро №4, руководителем которого был Асафов Алексей Николаевич. За основу при проектировании была взята субмарина проекта «Минога» И. Г. Бубнова водоизмещением 120 тонн.
Подводные лодки новой серии были недорогими, строить их можно было сравнительно быстро. Небольшие размеры субмарин позволяли транспортировать их железнодорожным транспортом в собранном виде, что открывало широкие возможности маневрирования по внутренним путям между удаленными друг от друга морскими театрами боевых действий. Наконец, впервые в мировой практике строительства подлодок предполагалось выполнить корпус лодок цельносварным. Совокупность всех этих соображений предопределила принятие и практическую реализацию проекта лодки VI серии «Малютка» – первой малой подлодки, поостренной в СССР, которой посчастливилось стать родоначальницей нескольких серий подобных боевых кораблей советского флота. Всего в Советском Союзе было построено 153 подводных лодки типа «М», из них 78 лодок еще до войны, 22 во время войны и 53 лодки улучшенной XV серии после завершения Великой Отечественной войны.
Подводная лодка "Малютка" VI серии
Первыми построенными лодками типа «М» стали серии VI и VI бис. Строительство первой из перечисленных серий началось уже осенью 1932 года. За довольно короткий промежуток времени – к 1935 году советский флот смог получить 30 подводных лодок данного типа, построенных в Николаеве (20 было построено на Заводе имени А. Марти, 10 – на заводе имени 61 коммунара). По мере сдачи субмарины отправлялись на Дальний Восток железнодорожным транспортом. Всего в состав воссозданного Тихоокеанского флота было введено 28 подводных лодок серии VI. Еще две лодки вошли в состав Черноморского флота, где использовались для подготовки подводников.
Малые подлодки типа «Малютка» являлись однокорпусными (диаметр прочного корпуса составлял 3110 мм). Внутренний объем субмарины разделялся тремя легкими переборками, которые могли выдержать давление, составлявшее всего одну атмосферу. Аккумуляторная батарея лодок состояла из одной группы (56 элементов), которая размещалась в центральном посту. Аккумуляторная яма закрывалась разборными деревянными щитами. Энергетическая установка подводной лодки была одновальной. Главный гребной электродвигатель «Малютки» применялся как для полного, так и для экономического хода субмарины. Рулевое устройство имело ручные и электрические (за исключением носовых горизонтальных рулей) приводы.
Роль цистерн главного балласта, которые были необходимы для погашения запаса плавучести подводных лодок типа «М» при погружении и для его восстановления при всплытии, отводилась двум концевым цистернам, расположенным вне прочного корпуса лодки и одной бортовой цистерне внутри корпуса. Кингстоны цистерн открывались наружу при помощи ручных приводов. Для всплытия субмарине было необходимо 11 минут. Рабочая глубина погружения лодок составляла 50 метров, предельная – 60 метров.
45-мм пушка 21-К на лодке "Малютка"
Вооружение подводных лодок типа «М» включало в себя два носовых однотрубных 533-мм торпедных аппарата, размещенных горизонтально в носовом отсеке (без запасных торпед) и одну 45-мм универсальную полуавтоматическую пушку 21-К, к орудию на лодке имелось 195 снарядов. Пушка была установлена в ограждении впереди прочной рубки. Погрузка торпед на борт субмарины производилась через открытые передние крышки торпедных аппаратов (при закрытых задних крышках). Они «засасывались» вместе с водой с помощью трюмной помпы – так называемая «мокрая» погрузка торпед на борт лодки.
Лодки «Малютка» первой серии обладали рядом серьезных недостатков, которые снижали их боевую ценность. В целом же в надводном положении лодки серии VI развивали скорость не более 11 узлов (при 13 узлах по техническому заданию), была ниже и скорость подводного хода. При торпедном залпе субмарина всплывала на поверхность, показывая верхнюю часть рубки. Время погружения из крейсерского положения составляло порядка двух минут, это было существенно больше, чем у больших лодок более раннего проекта «Декабрист». Мореходность лодок также была признана недостаточной.
Некоторые недостатки были легко устранимы. К примеру, корпуса первых лодок делались клепанными, несмотря на то, что руководитель проекта Асафов настаивал на использовании электросварки. В результате специально созданная комиссия внесла в проект изменения уже по ходу строительства, в том числе решение об использовании электросварки при создании корпуса было признано единственным верным. Также были внесены изменения в систему наполнения балластных цистерн, изменены очертания кормовой части подводной лодки. Последние субмарины VI серии строились уже с учетом предложений комиссии, что позволило увеличить скорость лодки до проектных значений, а также добиться улучшения других характеристик лодок.
Подводная лодка "Малютка" серии VI-бис
Практически одновременно с началом строительства лодок типа «М» серии VI начались работы по модернизации подводной лодки. Именно так на свет появился проект серии VI-бис, данные лодки отличались улучшенными обводами корпуса, дополнительной цистерной быстрого погружения, новым гребным винтом, электрическим управлением носовыми горизонтальными рулями и рядом иных усовершенствований. Все изменения позволили значительно повысить боевые возможности субмарин. Скорость подводного хода выросла до 7,16 узлов, надводного – до 13 узлов. Автономность плавания достигла 10 суток. Экипаж лодки состоял из 17 человек, включая трех офицеров. Время перехода из крейсерского положения в подводное уменьшилось до 80 секунд. В подводном положении экономическим ходом (2,5 узла) лодки могли пройти не более 55 миль, то есть могли действовать менее 10 часов, что существенно снижало их боевые возможности. В то же время достаточно ограниченное водоизмещение для серии VI-бис – 161/201 тонн (надводное/подводное) не позволяло конструкторам существенно повысить боевые качества лодок.
Несмотря на это, серия VI-бис также стала довольно многочисленной, было построено 20 подводных лодок. Шесть из них отправились на Тихий Океан, 12 вошли в состав Балтийского флота, две оказались на Черном море. Тихоокеанские и черноморские лодки данной серии пережили войну, а вот балтийские «Малютки» понесли серьезные потери. Две лодки погибли, три были взорваны личным составом. К концу Великой Отечественной войны в составе Балтийского флота оставались только две такие «Малютки» – пять субмарин этой серии с началом войны были законсервированы, а после ее завершения разобраны на металл.
За годы войны ни одна «Малютка» двух первых серий не имела успеха. Из всех только черноморской М-55 удалось дважды применить оружие, но оба раза безрезультатно. 50 построенных лодок серий VI и VI-бис не смогли проявить себя, потопив корабли противника. Очевидно, что их ТТХ в тех условиях, в которых практически сразу же оказался советский подводный флот, не позволяли успешно решать поставленные боевые задачи. Важно отметить и то, что 34 из них находились на Тихом океане и до 1945 года никакого участия в боевых действиях не принимали. Получалось, что главным достоинством субмарин «Малютка» серий VI и VI-бис были не их боевые возможности в части борьбы с надводными кораблями противника, а возможность их транспортировки по железной дороге. При этом лодки в годы войны решали и другие задачи: вели разведку, доставляли небольшие десанты и грузы, а подлодка М-51 Черноморского флота в декабре 1941 года приняла участие в Керченско-Феодосийской операции. Лодка осуществляла навигационно-гидрографическое обеспечение района высадки десанта в захваченной противником Феодосии, а также выполняла роль плавучего маяка, находясь в 50 кабельтовых от Феодосии.
Подводная лодка "Малютка" серии VI-бис
Принимая во внимание очевидную ограниченную боевую ценность подводных лодок «Малютка» первых серий, проект было решено основательно пересмотреть, в первую очередь в сторону увеличения их водоизмещения. Увеличив водоизмещение всего на 50 тонн и длину лодок на 4,5 метра, удалось значительно усовершенствовать подлодку и как следствие радикально повысить боевые возможности новой серии «Малюток». «Располневшие» лодки закладывались как подлодки типа «М» XII серии. Их надводное водоизмещение составляло 210 тонн, подводное до 260 тонн. Глубина погружения осталась неизменной. Максимальная надводная скорость выросла до 14 узлов, скорость подводного хода – до 8 узлов. Дальность плавания надводная выросла до 1000 миль на максимальной скорости и до 3000 миль на экономической. В подводном положении новая лодка могла пройти на максимальной скорости 9 миль (то есть могла идти с такой скоростью всего час), а экономическим ходом – до 110 миль. Это было уже вполне серьезное значение, в подводном положении «Малютка» XII серии могла вести боевые действия более суток.
А вот основное вооружение субмарин осталось неизменным – два 533-мм торпедных аппарата с двумя торпедами (всего один полноценный залп) и 45-мм полуавтоматическая пушка 21-К. Зато значительно сократилось время погружения: из крейсерского положения – до 35-40 секунд (в два с лишним раза быстрее «Декабриста»), а из позиционного положения – до 15 секунд. Основным средством обнаружения противника на начальном этапе войны у «Малюток» был обычный перископ, но, начиная с 1942 года, лодки стали получать вполне современные на тот момент времени шумопеленгаторные станции «Марс-8».
Всего в СССР было заложено 46 подводных лодок тип «М» серия XII: 28 вступили в строй еще до начала Великой Отечественной войны и 18 – в ходе войны. 16 лодок данного проекта оказались на Черном море, 14 – на Севере, 9 – на Балтике и 6 – на Дальнем Востоке. В годы войны субмарины данной серии совершали достаточно масштабные перегруппировки между театрами боевых действий. Так в 1944 году четыре «Малютки» с Тихого океана отправились на Черное море, к месту назначения лодки прибыли уже после завершения войны. Сюда же были отправлены и 4 уцелевшие на Севере подводные лодки. В ходе Великой Отечественной войны погибло 26 подводных лодок типа «М» серии XII – 60 процентов от их исходной численности. На Севере погибли 9 лодок, на Черном море – 8, на Балтике – 7, еще две «Малютки» погибли на Тихом океане.
Подводная лодка "Малютка" XII серии
В отличие от своих предшественниц подводные лодки XII серии показали себя вполне успешными и конкурентоспособными даже в сравнении со старшими по классу боевыми кораблями. Северные «Малютки» смогли гарантированно потопить 4 транспорта и 3 боевых корабля противника, еще одно транспортное судно было повреждено. Черноморские «Малютки» записали на свой счет 7 транспортов противника, еще три транспорта и один боевой корабль были повреждены. Еще один транспорт был потоплен огнем 45-мм пушки. На Балтике «Малюткам» не удалось потопить ни одного судна (с подтверждением потерь и с немецкой стороны). Очевидно, ТТХ лодок не позволяли им успешно преодолевать созданную немцами на этом театре боевых действий глубокоэшелонированную противолодочную оборону. Всего на счету «Малюток» числится 61 потопленное судно, общим водоизмещением 135 512 брт. Помимо этого «Малютками» было повреждено 8 судов общим водоизмещением 20 131 брт. Однако по достоверным данным, которые подтверждались бы обеими сторонами, на счету «Малюток» XII серии было 15 потопленных и пять поврежденных транспортов и боевых кораблей противника. Это вполне достойный результат, если принять во внимание тот факт, в каких условиях и обстоятельствах приходилось действовать советским подводникам.
Отдельно можно выделить тот факт, что подводные лодки «Малютка» принимали участие в транспортировке грузов в осажденный Севастополь. Взять на борт лодка могла немного – 7 тонн топлива или 9 тонн грузов, а также до 10 человек с оружием. Но даже такие переходы имели для осажденного врагом города большое значение. Всего «Малютки» из состава Черноморского флота выполнили в осажденный Севастополь 12 транспортных походов.
Подводная лодка "Малютка" XV серии
Помимо подлодок «Малютка» XII серии, в боевых действиях успели принять участие две подводные лодки типа «М» XV серии. Обе уже на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Данные субмарины представляли собой глубокую модернизацию кораблей XII серии. Водоизмещение лодок XV серии было доведено до 300 тонн (надводное) и 350 тонн (подводное). Это позволило увеличить вооружение лодок до четырех торпедных аппаратов, боекомплект торпед соответственно вырос вдвое. Другие тактико-технические данные подводных лодок изменились незначительно. Обе введенные в строй в годы войны лодки воевали на Севере. Итогом их боевой деятельности было достоверное потопление одного боевого корабля. Эта серия подводных лодок отмечена одним интересным фактом. Лодка М-200, имевшая имя собственное «Месть» (очень большая редкость для всех кораблей данного типа), была построена на денежные средства, собранные женами погибших советских подводников.
Тактико-технические характеристики подводной лодки Тип «М» VI серия:
Водоизмещение: 157 тонн (надводное), 197 тонн (подводное).
Размеры: длина – 36,9 м, ширина – 3,13 м, осадка – 2,58 м.
Глубина погружения – 50 м (рабочая), 60 м (предельная).
Силовая установка – дизель-электрическая.
Мощность силовой установки: дизель – 685 л.с., электродвигатель – 235 л.с.
Скорость хода, проектная – 6,4 узлов (подводная), 11,1 узлов (надводная).
Дальность плавания – 690 миль (надводное положение), до 48 миль (подводное).
Автономность – 7 суток.
Экипаж – 17 человек.
Вооружение: два носовых 533-мм торпедных аппарата без запасных торпед, 45-мм пушка 21-К (боекомплект 195 снарядов).
Источники информации:
https://vpk-news.ru/articles/44900
http://korabley.net/news/malogabaritnye_podlodki_m/2013-11-27-1587
http://www.deepstorm.ru
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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