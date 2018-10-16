Порошенко заявил о вторжении авиации РФ в воздушное пространство Украины

Совместные учения со странами-членами НАТО «Чистое небо 2018» нужны для того, чтобы продемонстрировать, что цена для России, использующей воздушные силы для атаки Украины, будет очень высокой. Мы боремся за свободу, мы боремся за демократию. Мы очень ценим прочную и надёжную позицию, которую демонстрируют наши американские партнёры и партнёры из НАТО. Мы не спрашиваем у России о том, что мы должны делать на нашей земле!

Президент Украины, реагируя на продолжение снижения политического рейтинга, старается перед началом избирательной гонки заручиться поддержкой хоть какой-то общественной, политической или околополитической группы внутри страны. Подходящим товаром, который он может продать, по мнению Петра Порошенко, остаётся русофобия вместе с антироссийской риторикой.Уже очевидно, что без упоминания об «агрессии России» не обходится ни одна речь Порошенко, будь то речь перед военнослужащими или воспитанниками детского сада.На этот раз Порошенко решил пригрозить России украинской боевой авиацией. Соответствующую заметку президент Украины разместил на своей странице в соцсети Фейсбук:Таким образом, только в этой заметке слово «Россия» прозвучало два раза.Заявление о том, что "цена для России" будет очень высокой, видимо, связано с тем, что ВВС Украины несколько дней назад объявили о "победе" над беспилотником. Напомним, что прошло сообщение о сбитом украинским вертолётом Ми-24 БПЛА "Орлан". При этом в конечном итоге обломки БПЛА не были продемонстрированы на месте падения, зато появилось фото склеенного беспилотника в помещении. Эту "победу над агрессором" Порошенко и решил сделать частью своей избирательной кампании.Напомним, что для участия в маневрах "Чистое небо 2018" на Украину были переброшены несколько самолётов F-15 ВВС США. Также в учениях приняли участие военнослужащие нескольких европейских стран, включая Бельгию, Польшу и Румынию.