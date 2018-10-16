Ещё "умнее". F-22 научат не обращать внимания на С-400?

В Соединённых Штатах Америки приняли решение по усилению боевой мощи новейших истребителей F-22 Raptor ВВС страны. Речь идёт об оснащении F-22 усовершенствованными вариантами «умных» ракет AIM-9X и AIM 120-D. Усовершенствованные модификации ракет класса «воздух-воздух» имеют увеличенную дальность поражения цели, нежели их предшественницы. Это, как отмечено, может позволить пилотам «Рапторов» наносить удар, не входя в зону поражения средствами противовоздушной обороны противника.Помимо увеличенной дальности, обновлённые модификации ракет позволяют атаковать цели с бОльших углов с повышенной вероятностью поражения.Фактически речь идёт о модернизации AIM-9X до так называемого Block II (второго поколения этих авиационных ракет). Странно, что американская пресса только сейчас пишет о готовности США оснастить F-22 этими вооружениями, ведь ещё в 2016 году стало известно, что Штаты подписывают контракты на поставку AIM-9X Block II целому ряду иностранных государств, включая, например, Польшу. Фактически размещение этих вооружений в Польше может означать только одно: попытку «противодействия» российским ЗРК С-400, размещённым на территории Калининградской области. Для Польши предусмотрен вариант оснащения этими ракетами самолётов F-16.Чем отличается модернизация ракеты AIM 120-D? У усовершенствованного её варианта, как заявлено, появились дополнительные возможности по маневрированию и противодействию возможностям средств ПВО. Ракета оснащена новейшими средствами радиолокационного наведения, которые позволяют повысить эффективность применения ракеты.