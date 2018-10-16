Кругом пиар? В "ЕР" требуют не выпускать комедию о блокаде Ленинграда в прокат

Сейчас говорю не как политик, а как ленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город на Неве. Съёмки такого «фильма» – это глумление над историей нашего народа. Есть темы, над которыми нельзя шутить. Я обращаюсь к главе Минкультуры РФ Владимиру Мединскому с требованием ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение данной «картине».

Превращать человеческую трагедию в фарс и комедию – это уже не искусство, это кощунство за гранью человеческого понимания. Верх цинизма – снимать комедии о событиях, где погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек.