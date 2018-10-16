Кругом пиар? В "ЕР" требуют не выпускать комедию о блокаде Ленинграда в прокат
Партия парламентского большинства решила воспользоваться представившейся возможностью по демонстрации "защиты" населения» и исторической правды. Такую возможность единороссам даёт режиссёр фильма «Праздник», о котором «Военное обозрение» сообщало в одном из новостных материалов на днях.
Речь идёт о фильме, который сам режиссёр Красовский объявил как «чёрную комедию» - о том, как представители семьи «на особом положении» встречают новый 1942-й год в блокадном голодающем Ленинграде с шампанским и жареным цыплёнком на столе.
Само решение снять комедию о трагедии вызвало волну негатива в обществе. И «Единая Россия» приняла собственное решение – попытаться заработать политические очки, встав на сторону упомянутой общественности.
Так, секретарь генерального совета партии «ЕР» Андрей Турчак выступил с инициативой, которая касается невыдачи прокатного удостоверения на фильм «Праздник» режиссёра Алексея Красовского.
Заявление высокопоставленного единоросса приводится на партийном сайте:
Турчак продолжает:
Запрет на такого рода фильм актуален. Но... Режиссёр Красовский, похоже, своего добился. С помощью откровенной провокации он привлёк внимание миллионов людей к своему «Празднику», сумел вызвать шумиху и довести вопрос до высших эшелонов власти. В конечно итоге, неолибералы уже заявляют, что запрет на выдачу прокатного удостоверения фильму станет «давлением на художника, подрывом свободы слова», и всё в таком духе. В общем, провокация состоялась.
Ранее пользователи Сети предложили Красовскому снять «чёрную комедию», например, о Холокосте... чтобы не сворачивать с выбранного творческого пути.
Речь идёт о фильме, который сам режиссёр Красовский объявил как «чёрную комедию» - о том, как представители семьи «на особом положении» встречают новый 1942-й год в блокадном голодающем Ленинграде с шампанским и жареным цыплёнком на столе.
Само решение снять комедию о трагедии вызвало волну негатива в обществе. И «Единая Россия» приняла собственное решение – попытаться заработать политические очки, встав на сторону упомянутой общественности.
Так, секретарь генерального совета партии «ЕР» Андрей Турчак выступил с инициативой, которая касается невыдачи прокатного удостоверения на фильм «Праздник» режиссёра Алексея Красовского.
Заявление высокопоставленного единоросса приводится на партийном сайте:
Сейчас говорю не как политик, а как ленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город на Неве. Съёмки такого «фильма» – это глумление над историей нашего народа. Есть темы, над которыми нельзя шутить. Я обращаюсь к главе Минкультуры РФ Владимиру Мединскому с требованием ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение данной «картине».
Турчак продолжает:
Превращать человеческую трагедию в фарс и комедию – это уже не искусство, это кощунство за гранью человеческого понимания. Верх цинизма – снимать комедии о событиях, где погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек.
Запрет на такого рода фильм актуален. Но... Режиссёр Красовский, похоже, своего добился. С помощью откровенной провокации он привлёк внимание миллионов людей к своему «Празднику», сумел вызвать шумиху и довести вопрос до высших эшелонов власти. В конечно итоге, неолибералы уже заявляют, что запрет на выдачу прокатного удостоверения фильму станет «давлением на художника, подрывом свободы слова», и всё в таком духе. В общем, провокация состоялась.
Ранее пользователи Сети предложили Красовскому снять «чёрную комедию», например, о Холокосте... чтобы не сворачивать с выбранного творческого пути.
- Использованы фотографии:
- Сайт "ЕР"
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter