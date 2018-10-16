США виновны в захвате игиловцами участка территории в Сирии. Заявление МО РФ

Оборонное ведомство РФ выступило с обвинениями в адрес США в связи с тем, что они создают видимость борьбы с ИГИЛ (*террористическая организация запрещена в России) в провинции Дэйр-эз-Зор. Об этом в понедельник сообщил представитель Минобороны РФ Владимир Савченко, возглавляющий российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.В сообщении говорится, что американская сторона не раз заявляла о победе над ИГ* в Сирии. Между тем террористы продолжают контролировать отдельные районы страны. Зная об этом, международная коалиция во главе с США, а также курдские формирования, подконтрольные американскому оборонному ведомству, продолжают создавать имитацию борьбы с ИГ в провинции Дэйр-эз-Зор.Такая попустительская позиция проамериканских формирований привела к тому, что сейчас игиловцы полностью контролируют двадцатикилометровый участок восточного берега реки Ефрат, расположенный между двумя населёнными пунктами: Хаджин и Эс-Суса.Кроме того, боевикам ИГИЛ удалось захватить в плен беженцев из лагеря в районе Эль-Бахра в количестве 700 человек. Захваченные местные жители, скорее всего, будут использованы игиловцами в качестве «живого щита» в случае, если Сирийские демократические силы (СДС) начнут наступление.Также можно заметить, что активность ИГ* в регионах контроля территории Сирии со стороны американской коалиции в последнее время только нарастает. Это даёт очередной повод предположить, что сохранение ядра террористической группировки ИГ в Сирии - в интересах тех, кто ставил своей задачей разрушить САР по ливийскому сценарию.