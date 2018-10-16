По следам Жириновского. Эксперты обсуждают С-700
Удивительное дело: не успеет с общественной трибуны (включая эфиры на федеральных каналах) кто-либо из политиков сделать зачастую абсурдное заявление, как это заявление тут же подхватывается для «полноценного анализа» и последующих выводов. Так произошло с более чем странным заявлением лидера ЛДПР о наличии у России «способных прикрыть весь мир» ЗРК С-600 и С-700.
У ведущего эфира Владимира Соловьёва эти заявления Владимира Жириновского вызвали улыбку и слова иронии о том, что Жириновскому стоит быть аккуратнее и не «выдать тайну о С-1500», но сам Жириновский всерьёз продолжил утверждать, что С-700 у России есть.
Самое интересное заключается в том, что военные эксперты с подачи отдельных СМИ теперь принялись давать оценки тому, когда эта система появится в распоряжении частей ПВО ВС РФ.
РИА Новости приводит заявление военного эксперта Алексея Леонкова, который говорит, что «преемники С-500» пойдут в серийное производство через 5-7 лет.
Из материала:
С таких же «успехом» можно обсуждать и предполагать, что через полвека в России появится зенитно-ракетный комплекс С-2050, который «может называться и как-то иначе».
Все эти заявления из серии, что продемонстрировал Владимир Вольфович, окончательно демонстрируют отличия СССР от современной России. В Советском Союзе сначала делали, потом об этом говорили, а теперь политики, забегая вперёд локомотива, сначала говорят, а потом ставят задачи перед конструкторами о необходимости их заявления воплощать в металле. В итоге не всегда получается угнаться за политическими деятелями и их мыслью.
С-500
У ведущего эфира Владимира Соловьёва эти заявления Владимира Жириновского вызвали улыбку и слова иронии о том, что Жириновскому стоит быть аккуратнее и не «выдать тайну о С-1500», но сам Жириновский всерьёз продолжил утверждать, что С-700 у России есть.
Самое интересное заключается в том, что военные эксперты с подачи отдельных СМИ теперь принялись давать оценки тому, когда эта система появится в распоряжении частей ПВО ВС РФ.
РИА Новости приводит заявление военного эксперта Алексея Леонкова, который говорит, что «преемники С-500» пойдут в серийное производство через 5-7 лет.
Из материала:
А С-700 появятся лишь в далёкой перспективе, если вообще появятся. Возможно, они будут по-другому называться, или появится что-то другое.
С таких же «успехом» можно обсуждать и предполагать, что через полвека в России появится зенитно-ракетный комплекс С-2050, который «может называться и как-то иначе».
Все эти заявления из серии, что продемонстрировал Владимир Вольфович, окончательно демонстрируют отличия СССР от современной России. В Советском Союзе сначала делали, потом об этом говорили, а теперь политики, забегая вперёд локомотива, сначала говорят, а потом ставят задачи перед конструкторами о необходимости их заявления воплощать в металле. В итоге не всегда получается угнаться за политическими деятелями и их мыслью.
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