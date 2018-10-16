На Украине назвали победителя боя между Су-27 и F-15
Стоящие на вооружении украинских ВВС истребители Су-27 за счет своей маневренности и механизации показали себя лучше F-15 Национальной Гвардии США в воздушном бою на дистанции от 1 до 1,5 км. Об этом говорится в репортаже Военного телевидения Украины.
В воздушных маневрах задействовались по нескольку самолетов с каждой стороны. Украина для участия в учебных боях выставила 7 истребителей Су-27М1/УБМ, Соединенные Штаты – 6 истребителей F-15C Eagle.
Тестирование самолетов проводилось в рамках международного учения «Чистое небо-2018» (Clear Sky-2018), которое в настоящее время проходит на территории Украины. В нем участвуют военнослужащие из девяти стран, восемь из которых – члены НАТО.
По словам американского генерала Клея Гаррисона, совместные маневры имеют прямое отношение к планам Пентагона по подготовке к возможному конфликту. Они направлены на отработку задач по противодействию российским и китайским самолетам. Украина выбрана в связи с тем, что имеет на вооружении машины, аналогичные российским и китайским моделям.
На прошлой неделе сообщалось, что на Украину на фоне информации о размещении в Сирии зенитных комплексов С-300 переброшены 18 истребителей F-15C. Вместе с ними прибыли израильские летчики. СМИ тогда предположили, что израильтяне при помощи американских самолетов испытали возможности ЗРК С-300, стоящих на вооружении сил ПВО Украины.
В воздушных маневрах задействовались по нескольку самолетов с каждой стороны. Украина для участия в учебных боях выставила 7 истребителей Су-27М1/УБМ, Соединенные Штаты – 6 истребителей F-15C Eagle.
Тестирование самолетов проводилось в рамках международного учения «Чистое небо-2018» (Clear Sky-2018), которое в настоящее время проходит на территории Украины. В нем участвуют военнослужащие из девяти стран, восемь из которых – члены НАТО.
По словам американского генерала Клея Гаррисона, совместные маневры имеют прямое отношение к планам Пентагона по подготовке к возможному конфликту. Они направлены на отработку задач по противодействию российским и китайским самолетам. Украина выбрана в связи с тем, что имеет на вооружении машины, аналогичные российским и китайским моделям.
На прошлой неделе сообщалось, что на Украину на фоне информации о размещении в Сирии зенитных комплексов С-300 переброшены 18 истребителей F-15C. Вместе с ними прибыли израильские летчики. СМИ тогда предположили, что израильтяне при помощи американских самолетов испытали возможности ЗРК С-300, стоящих на вооружении сил ПВО Украины.
- Использованы фотографии:
- Википедия
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