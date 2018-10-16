Мацеревич: РФ и ФРГ затягивают петлю на шее Польши

Сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, когда Берлин ведет политику альянса с Москвой. Вместе они хотят затянуть петлю на нашей шее с помощью "Северного потока". Они хотят задушить Польшу и всю Центральную Европу, лишив их самостоятельности в экономической и политической областях,

Сотрудничество Москвы и Берлина в рамках проекта «Северный поток-2» перекрывает Польше кислород, «затягивая петлю на ее шее», заявил бывший министр обороны страны Антони Мацеревич в интервью телеканалу TVP1 сказал Мацеревич.По его словам, в таких условиях Польша должна понимать, что ее независимость может сохраниться лишь при размещении на территории страны американских военных баз, а также в том случае, если строительство «Северного потока-2» не будет доведено до конца.И все, кто выступает против такой политики, наносят ущерб польской независимости. В данном случае никаких нюансов быть не может, заявил Мацеревич.Он отметил также, что только Вашингтон и фонд американского миллиардераоказывают содействие Варшаве по обоим этим вопросам.Напомним, «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода мощностью до 55 млрд. кубов. Он протянется от побережья России до Германии. Против строительства газопровода выступают США и ряд европейских стран, в том числе Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита природного топлива по свой территории.