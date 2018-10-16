Либерман: Будем бить по ХАМАС в Газе, даже если это приведёт к войне

Фото пресс-службы ЦАХАЛ

Прежде чем перейти к атакам Газы, мы использовали все имеющиеся в нашем распоряжении средства.

Сегодня у нас уже нет выбора. Мы обязаны наносить мощные удары по лидерам группировки ХАМАС, даже рискуя тем, что это может перерасти в новое крупномасштабное столкновение. Не все члены нашего кабмина придерживаются того же мнения, но я, как министр обороны, уверен, что необходимо продолжить нанесение ударов по ХАМАС в Газе.

Средства ВВС Израиля снова были подняты в воздух для проведения боевой операции. Второй раз за сутки бы нанесён удар по территории Газы. Причём если в предыдущий раз бомбы были сброшены на юге сектора, то теперь бомбардировке подвергся уже его север.Отмечается, что в данном случае были задействованы не самолёты, а средства БПЛА. В частности, ударный беспилотник ВВС ЦАХАЛ осуществил атаку по палестинцам, которые, как заявлено, производили минирование территории в районе границы сектора Газа и Израиля. Израильское военное командование привычно заявляет, что все погибшие являлись членами группировки ХАМАС и угрожали безопасности Израиля. При этом нет ответа на вопрос о том, как можно угрожать безопасности государства, закладывая мины на своей территории около границы.Получается, что Израиль откровенно рассматривает варианты сухопутного вторжения на территорию Газы, где военнослужащие ЦАХАЛ могли бы наткнуться на минные поля.Израильские средства массовой информации тем временем приводят заявления министра обороны страны Авигдора Либермана:При этом не совсем понятно, о каких средствах идёт речь? Насколько известно, никаких переговоров по деэскалации конфликта Израиль не ведёт и вести явно не собирается, уповая исключительно на силовую составляющую разрешения обострившегося конфликта. Об этом говорит и сам Либерман: