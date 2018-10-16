Ярош объяснил вывод из Донбасса "добровольческих" батальонов
Лидер «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Дмитрий Ярош прокомментировал журналистам отвод из Донбасса двух батальонов так называемой Украинской добровольческой армии (УДА), передает РИА Новости.
По словам Яроша, он отозвал с передовой (линии соприкосновения в Донбассе) 5-й и 8-й отдельные батальоны УДА. Но это не означает выход «Правого сектора» (*запрещён в РФ) из войны, добавил он.
Глава организации пояснил, что основной задачей Добровольческой армии на сегодняшний день является создание «территориальных подразделений обороны».
Он отметил, что сейчас ветераны добровольческого движения используются неэффективно, поэтому УДА предпримет все возможные меры для консолидации сил в «единый ударный кулак».
На сегодняшний день, по его словам, существует множество АТОшных организаций, что приводит к распылению потенциала, который очень важен для Украины – объединенными усилиями УДА сможет помочь государственным структурам не допустить в стране «российского реванша».
Ярош подчеркнул также, что не верит дипломатам и соответственно в урегулирование конфликта дипломатическим путем, и по-прежнему ждет наступления украинской армии.
Напомним, в июле лидер «Правого сектора»* набор детей в школу диверсантов, выпускников которых планируется использовать против «страны-агрессора». Он заявил тогда, что молодое поколение должно быть готово к защите Украины от «вековечного врага – Российской империи».
По словам Яроша, он отозвал с передовой (линии соприкосновения в Донбассе) 5-й и 8-й отдельные батальоны УДА. Но это не означает выход «Правого сектора» (*запрещён в РФ) из войны, добавил он.
Глава организации пояснил, что основной задачей Добровольческой армии на сегодняшний день является создание «территориальных подразделений обороны».
Он отметил, что сейчас ветераны добровольческого движения используются неэффективно, поэтому УДА предпримет все возможные меры для консолидации сил в «единый ударный кулак».
На сегодняшний день, по его словам, существует множество АТОшных организаций, что приводит к распылению потенциала, который очень важен для Украины – объединенными усилиями УДА сможет помочь государственным структурам не допустить в стране «российского реванша».
Ярош подчеркнул также, что не верит дипломатам и соответственно в урегулирование конфликта дипломатическим путем, и по-прежнему ждет наступления украинской армии.
Напомним, в июле лидер «Правого сектора»* набор детей в школу диверсантов, выпускников которых планируется использовать против «страны-агрессора». Он заявил тогда, что молодое поколение должно быть готово к защите Украины от «вековечного врага – Российской империи».
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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