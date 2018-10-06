Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 06.10.18 - 12.10.18 от военкора "Маг"
На этой неделе продолжало увеличиться количество обстрелов. Причем если три предыдущие большинство обстрелов было из стрелкового оружия, то теперь работает во всю тяжелое. Всего за неделю ВСУ обстреляли ДНР 171 раз, а ЛНР 39 раз.
Соответственно, к сожалению, в разы увеличилось количество раненых и убитых. За прошедшую неделю в ДНР ранен один мирный житель. Среди военных погибло пять и ранено девять военнослужащих. Таких больших потерь не было с января-февраля этого года.
Возможно, такое обострение было накануне дня УПА, так широко праздновавшегося в воскресенье в Киеве. Или это долгосрочный план по наращиванию обстрелов, в разрезе увеличивающегося противостояния России и Запада. Не стоит также забывать и о совместных учениях НАТО и ВВС Украины.
Накануне пропагандисты ВСУ снова объявили о перемоге, также накануне дня УПА. Но никаких поселков в ДНР, также как и в ЛНР они не захватывали. ВСУ объявляют о захвате либо ранее уже захваченных поселков, либо делают фейки в заброшенных населенных пунктах. Им сейчас нужна срочно перемога, так как сгоревший склад накануне их праздника был совсем не кстати.
За прошедшую неделю военнослужащими НМ ДНР уничтожены три БЛА: два в районах населённых пунктов Коминтерново и Саханка, еще один БЛА типа «Лелека-100» уничтожен во время корректировки миномётного огня по району населённого пункта Старомихайловка.
9 октября, во время ночного обстрела с позиций 128-й бригады в районе н.п. Новотроицкое, боевики осуществили двойное заряжание 120-мм миномёта, с последующей детонацией мины в стволе.
В результате разрыва погибли двое военнослужащих ВСУ, ещё двое военнослужащих были контужены.
10 октября, в районе н.п. Гранитное, изрядно выпившие боевики 128-й бригады: солдат Дронов, 1997 года рождения, и солдат Магас, 1991 года рождения, оставили место несения службы и отправились за дополнительной порцией алкоголя. Во время движения вышли на собственное минное поле, где произошёл подрыв.
В результате двое военнослужащих погибли.
10 октября, в районе н.п. Авдеевка во время распития спиртных напитков, между боевиками 92-й бригады произошел конфликт на религиозной почве. Солдат Бакланова, 1999 года рождения, попыталась «разрядить обстановку» и решила напугать сослуживцев ручной гранатой. В результате не осторожного обращения произошел подрыв.
В результате Бакланова погибла, ещё двое боевиков ВСУ ранены.
ДНР:
Данных от разведки нет.
ЛНР:
Разведкой зафиксированы факты перемещения техники и вооружения для усиления украинских подразделений:
- в н.п. Рубежное, установлено прибытие на железнодорожную станцию 6 единиц ракетного комплекса 9К79 «Точка-У»,
- 10 единиц РСЗО «Ураган» и до 200 человек личного состава;
- в н.п. Новолуганское, зона ответственности 72-й омбр, отмечено прибытие 6 единиц РСЗО «Град»;
- н.п. Валуйское, зона ответственности 59-й омбр, прибыло до 40 наемников, предположительно из Польши и Грузии;
ОБСЕ зафиксировали следующие нарушения со стороны ВСУ, отсутствие вооружений и военной техники в местах хранения:
- 12 единиц 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б»;
- 11 единиц 152-мм САУ 2С3 «Акация»;
- 7 единиц 122-мм буксируемых гаубиц Д-30;
- 8 единиц 120-мм миномётов 2Б11 «Сани»;
- 10 единиц 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»;
- 10 единиц танков Т-72;
- 14 единиц РСЗО «Град».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
06.10.18, суббота
По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли ДНР 21 раз.
Погиб один военнослужащий НМ ДНР, ранен один мирный житель.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
07.10.18, воскресенье
По данным МО ДНР за сутки ВСУ обстреляли ДНР 25 раз, ранен один военнослужащий НМ ДНР.
В воскресенье ВСУ обстреляли ЛНР 7 раз.
08.10.18, понедельник
В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 28 раз, ранен один военнослужащий НМ ДНР.
ЛНР подвергалась обстрелам 8 раз.
09.10.18, вторник
По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли ДНР 22 раза.
За сутки ЛНР со стороны ВСУ подвергалась обстрелам 11 раз.
10.10.18, среда
По данным МО ДНР, территория республика подвергалась обстрелам со стороны ВСУ 22 раза, ранен один военнослужащий НМ ДНР.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
11.10.18, четверг
За четверг ВСУ обстреляли ДНР 27 раз, ранен один военнослужащий НМ ДНР.
ЛНР ВСУ обстреляли 2 раза.
12.10.18, пятница
За пятницу ВСУ обстреляли ДНР 21 раз.
Территория ЛНР подвеглась обстрелам со стороны ВСУ 4 раза.
Всего за прошедшую неделю
ВСУ обстреляли ДНР 171 раз.
Погибло пять и ранено девять военнослужащих НМ ДНР, ранен один мирный житель 1963 г.р.
По районам двадцати двух населенных пунктов Республики противник выпустил более 308 мин калибром 82-мм и 120-мм, применял вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские каратели продолжали свои обстрелы, в результате которых за неделю повреждения получили пятнадцать домостроений в населенных пунктах Коминтерново, Саханка, Старомихайловка, Докучаевск, Озеряновка, Александровка, Трудовские.
ВСУ обстреляли ЛНР 39 раз.
Всего по территории Республики было выпущено 730 мин, снарядов и других боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Нижнее Лозовое, Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Первомайск, Михайловка, Голубовское, Донецкий, Желобок, Сокольники, Пришиб, Смелое.
Всем терпения и здоровья!
Соответственно, к сожалению, в разы увеличилось количество раненых и убитых. За прошедшую неделю в ДНР ранен один мирный житель. Среди военных погибло пять и ранено девять военнослужащих. Таких больших потерь не было с января-февраля этого года.
Возможно, такое обострение было накануне дня УПА, так широко праздновавшегося в воскресенье в Киеве. Или это долгосрочный план по наращиванию обстрелов, в разрезе увеличивающегося противостояния России и Запада. Не стоит также забывать и о совместных учениях НАТО и ВВС Украины.
Накануне пропагандисты ВСУ снова объявили о перемоге, также накануне дня УПА. Но никаких поселков в ДНР, также как и в ЛНР они не захватывали. ВСУ объявляют о захвате либо ранее уже захваченных поселков, либо делают фейки в заброшенных населенных пунктах. Им сейчас нужна срочно перемога, так как сгоревший склад накануне их праздника был совсем не кстати.
За прошедшую неделю военнослужащими НМ ДНР уничтожены три БЛА: два в районах населённых пунктов Коминтерново и Саханка, еще один БЛА типа «Лелека-100» уничтожен во время корректировки миномётного огня по району населённого пункта Старомихайловка.
9 октября, во время ночного обстрела с позиций 128-й бригады в районе н.п. Новотроицкое, боевики осуществили двойное заряжание 120-мм миномёта, с последующей детонацией мины в стволе.
В результате разрыва погибли двое военнослужащих ВСУ, ещё двое военнослужащих были контужены.
10 октября, в районе н.п. Гранитное, изрядно выпившие боевики 128-й бригады: солдат Дронов, 1997 года рождения, и солдат Магас, 1991 года рождения, оставили место несения службы и отправились за дополнительной порцией алкоголя. Во время движения вышли на собственное минное поле, где произошёл подрыв.
В результате двое военнослужащих погибли.
10 октября, в районе н.п. Авдеевка во время распития спиртных напитков, между боевиками 92-й бригады произошел конфликт на религиозной почве. Солдат Бакланова, 1999 года рождения, попыталась «разрядить обстановку» и решила напугать сослуживцев ручной гранатой. В результате не осторожного обращения произошел подрыв.
В результате Бакланова погибла, ещё двое боевиков ВСУ ранены.
ДНР:
Данных от разведки нет.
ЛНР:
Разведкой зафиксированы факты перемещения техники и вооружения для усиления украинских подразделений:
- в н.п. Рубежное, установлено прибытие на железнодорожную станцию 6 единиц ракетного комплекса 9К79 «Точка-У»,
- 10 единиц РСЗО «Ураган» и до 200 человек личного состава;
- в н.п. Новолуганское, зона ответственности 72-й омбр, отмечено прибытие 6 единиц РСЗО «Град»;
- н.п. Валуйское, зона ответственности 59-й омбр, прибыло до 40 наемников, предположительно из Польши и Грузии;
ОБСЕ зафиксировали следующие нарушения со стороны ВСУ, отсутствие вооружений и военной техники в местах хранения:
- 12 единиц 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б»;
- 11 единиц 152-мм САУ 2С3 «Акация»;
- 7 единиц 122-мм буксируемых гаубиц Д-30;
- 8 единиц 120-мм миномётов 2Б11 «Сани»;
- 10 единиц 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»;
- 10 единиц танков Т-72;
- 14 единиц РСЗО «Град».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
06.10.18, суббота
По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли ДНР 21 раз.
Погиб один военнослужащий НМ ДНР, ранен один мирный житель.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
07.10.18, воскресенье
По данным МО ДНР за сутки ВСУ обстреляли ДНР 25 раз, ранен один военнослужащий НМ ДНР.
В воскресенье ВСУ обстреляли ЛНР 7 раз.
08.10.18, понедельник
В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 28 раз, ранен один военнослужащий НМ ДНР.
ЛНР подвергалась обстрелам 8 раз.
09.10.18, вторник
По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли ДНР 22 раза.
За сутки ЛНР со стороны ВСУ подвергалась обстрелам 11 раз.
10.10.18, среда
По данным МО ДНР, территория республика подвергалась обстрелам со стороны ВСУ 22 раза, ранен один военнослужащий НМ ДНР.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
11.10.18, четверг
За четверг ВСУ обстреляли ДНР 27 раз, ранен один военнослужащий НМ ДНР.
ЛНР ВСУ обстреляли 2 раза.
12.10.18, пятница
За пятницу ВСУ обстреляли ДНР 21 раз.
Территория ЛНР подвеглась обстрелам со стороны ВСУ 4 раза.
Всего за прошедшую неделю
ВСУ обстреляли ДНР 171 раз.
Погибло пять и ранено девять военнослужащих НМ ДНР, ранен один мирный житель 1963 г.р.
По районам двадцати двух населенных пунктов Республики противник выпустил более 308 мин калибром 82-мм и 120-мм, применял вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские каратели продолжали свои обстрелы, в результате которых за неделю повреждения получили пятнадцать домостроений в населенных пунктах Коминтерново, Саханка, Старомихайловка, Докучаевск, Озеряновка, Александровка, Трудовские.
ВСУ обстреляли ЛНР 39 раз.
Всего по территории Республики было выпущено 730 мин, снарядов и других боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Нижнее Лозовое, Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Первомайск, Михайловка, Голубовское, Донецкий, Желобок, Сокольники, Пришиб, Смелое.
Всем терпения и здоровья!
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