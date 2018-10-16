В Литве завершилось учение Литовско-польско-украинской бригады
В Литве завершилось командно-штабное учение «Кленовая арка», которое продолжалось в течение двух недель близ Неменчине, передает Интерфакс.
Согласно сообщению, маневры прошли под руководством канадских наставников при участии Литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) имени Великого гетмана Острожского и военных представителей из Турции, Румынии, Грузии и других стран.
Согласно сценарию учения, ЛитПолУкрбриг взял под контроль определенный район вымышленной страны «Латгалия», которая страдает от гибридных угроз со стороны соседа – государства «Торрико».
По словам начальника штаба соединения Михаила Малиски, военнослужащие выполнили демонстрационные действия вдоль границы с неспокойной «Торрико» и обеспечили контроль в зоне ответственности.
После взятия под контроль района, батальоны приступили к выполнению задач по поддержанию там мира и безопасности.
Как рассказал командир бригады Дмитрий Братишко, «Кленовая арка» является обязательным ежегодным учением ЛитПолУкрбрига. И эти маневры не были бы успешными без «самоотверженного и ответственного подхода» к своим обязанностям каждого бойца.
Отмечается, что в этом году формат учения был несколько расширен, к традиционным участникам присоединилось около 300 военнослужащих из 8 стран. Среди них уже упомянутые Турция, Румыния, Грузия, а также Черногория и Македония.
Согласно сообщению, маневры прошли под руководством канадских наставников при участии Литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) имени Великого гетмана Острожского и военных представителей из Турции, Румынии, Грузии и других стран.
Согласно сценарию учения, ЛитПолУкрбриг взял под контроль определенный район вымышленной страны «Латгалия», которая страдает от гибридных угроз со стороны соседа – государства «Торрико».
По словам начальника штаба соединения Михаила Малиски, военнослужащие выполнили демонстрационные действия вдоль границы с неспокойной «Торрико» и обеспечили контроль в зоне ответственности.
После взятия под контроль района, батальоны приступили к выполнению задач по поддержанию там мира и безопасности.
Как рассказал командир бригады Дмитрий Братишко, «Кленовая арка» является обязательным ежегодным учением ЛитПолУкрбрига. И эти маневры не были бы успешными без «самоотверженного и ответственного подхода» к своим обязанностям каждого бойца.
Отмечается, что в этом году формат учения был несколько расширен, к традиционным участникам присоединилось около 300 военнослужащих из 8 стран. Среди них уже упомянутые Турция, Румыния, Грузия, а также Черногория и Македония.
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