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В Литве завершилось учение Литовско-польско-украинской бригады

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В Литве завершилось командно-штабное учение «Кленовая арка», которое продолжалось в течение двух недель близ Неменчине, передает Интерфакс.




Согласно сообщению, маневры прошли под руководством канадских наставников при участии Литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) имени Великого гетмана Острожского и военных представителей из Турции, Румынии, Грузии и других стран.

Согласно сценарию учения, ЛитПолУкрбриг взял под контроль определенный район вымышленной страны «Латгалия», которая страдает от гибридных угроз со стороны соседа – государства «Торрико».

По словам начальника штаба соединения Михаила Малиски, военнослужащие выполнили демонстрационные действия вдоль границы с неспокойной «Торрико» и обеспечили контроль в зоне ответственности.

После взятия под контроль района, батальоны приступили к выполнению задач по поддержанию там мира и безопасности.

Как рассказал командир бригады Дмитрий Братишко, «Кленовая арка» является обязательным ежегодным учением ЛитПолУкрбрига. И эти маневры не были бы успешными без «самоотверженного и ответственного подхода» к своим обязанностям каждого бойца.

Отмечается, что в этом году формат учения был несколько расширен, к традиционным участникам присоединилось около 300 военнослужащих из 8 стран. Среди них уже упомянутые Турция, Румыния, Грузия, а также Черногория и Македония.
Использованы фотографии:
https://prm.ua
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