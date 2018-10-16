Он должен жить в постоянном страхе! Мосийчук угрожает расправой Филипсу
Радикальный депутат украинской Верховной Рады Игорь Мосийчук угрожает расправой британскому журналисту Грэму Филипсу за срыв флагов украинских националистов с могилы основателя запрещенной в России ОУН-УПА - Степана Бандеры.
На своей странице в социальной сети Facebook Мосейчук пообещал взять ситуацию с британским журналистом под личный контроль, а также направить "соответствующие документы" в МИД Украины, посольства Великобритании и Германии, чтобы "Грэма Филипса привлечь к уголовной ответственности за надругательство над могилой и государственным флагом Украины".
Угрожая Филипсу, украинский радикал заявил, что "это чудовище должно жить в постоянном страхе, потому что если за ним не придут европейские правоохранители, то по его душу придут украинские националисты".
Напомним, что вчера, 15 октября, в годовщину ликвидации лидера запрещенной в России Организации украинских националистов Степана Бандеры, британский журналист Грэм Филипс сорвал с монумента на его могиле в Мюнхене флаг украинских националистов. Как пояснил Филипс, таким образом он действовал в соответствии с немецкими законами, которые запрещают прославление нацизма. Также на могиле Бандеры журналист разместил плакат с надписью: "Украинский нацист Степан Бандера похоронен здесь".
На своей странице в социальной сети Facebook Мосейчук пообещал взять ситуацию с британским журналистом под личный контроль, а также направить "соответствующие документы" в МИД Украины, посольства Великобритании и Германии, чтобы "Грэма Филипса привлечь к уголовной ответственности за надругательство над могилой и государственным флагом Украины".
Угрожая Филипсу, украинский радикал заявил, что "это чудовище должно жить в постоянном страхе, потому что если за ним не придут европейские правоохранители, то по его душу придут украинские националисты".
Напомним, что вчера, 15 октября, в годовщину ликвидации лидера запрещенной в России Организации украинских националистов Степана Бандеры, британский журналист Грэм Филипс сорвал с монумента на его могиле в Мюнхене флаг украинских националистов. Как пояснил Филипс, таким образом он действовал в соответствии с немецкими законами, которые запрещают прославление нацизма. Также на могиле Бандеры журналист разместил плакат с надписью: "Украинский нацист Степан Бандера похоронен здесь".
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