С началом российской агрессии, на этом предприятии было значительно расширена номенклатура - здесь начали изготавливать стволы к миномётам, а недавно именно это предприятие представило колесную 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», ствол которой уже был нарезным. Все эти стволы предприятие изготавливает на оборудовании собственного производства. В частности, на специальном станке с цифровым программным управлением КЖ 1975Ф3. Этот станок предназначен для протяжки винтовых шлицевых каналов с переменным или постоянным углом подъёма в 10 градусов.

Проблемы современного станкостроения характерны для всего постсоветского пространства. Промышленность стран, которые ранее являлись республиками СССР, сегодня фактически недееспособно без иностранных поставщиков – в первую очередь, без поставщиков станкового оборудования. Проблемы есть у всех, но только не у... Украины. По крайней мере, сложно не обратить внимание на тот неуместный пафос, который публикуется в сегодняшних украинских СМИ по поводу станкостроительной отрасли страны.В частности, сообщается, что Украина «заместила российский импорт» в виде стволов к средствам бронетехники, включая танковую технику, используя станки собственного производства. В качестве примера приводится оборудование Краматорского завода тяжёлого станкостроения (КЗТС).Из материала, опубликованного в украинских СМИ Станок может быть использован для изготовления стволов калибром от 80 до 205 мм при длине до 10 м. Отмечено, что станок можно использовать для создания стволов «практически всех артиллерийских систем, имеющихся на вооружении ВСУ», включая 152-мм 2А36 «Гиацинт». Исключение составляет 2С7 «Пион» калибра 203 мм из-за его длины ствола (55,3 калибров или 11226 мм).А ведь пафос украинский вполне объясним. В ходе известных событий 2014 года Украина могла остаться и без Краматорска, и без Краматорского завода тяжёлого станкостроения. 12 апреля 2014 года силы ДНР взяли Краматорск под свой контроль, но, не имея достаточных сил, средств и дополнительной поддержки, были вынуждены оставить город. 5 июля город был взят ВСУ. История не терпит сослагательного наклонения, но если бы силы ДНР в Краматорске летом 2014 года получили дополнительную поддержку, то майданная власть потеряла бы основы станкостроения, которое сегодня используется в первую очередь там, где выделяются средства – а это милитаризация Украины – отрасль для продолжения кровопролития на Донбассе. Правда, не все стволы «одинаково полезны» для самих ВСУ. Миномёты «Молот» тому подтверждение.Теперь гордость советского станкостроения (Краматорской завод введён в эксплуатацию в феврале 1941 года) обслуживает интересы майданных властей Украины.