РФ перекрыла реэкспорт нефтепродуктов из Беларуси на Украину
С ноября месяца Россия прекращает поставки в Беларусь нефтепродуктов, ограничения будут действовать до конца 2019 года, сообщает РИА Новости.
В Минэнерго пояснили, что беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Беларусь нецелесообразен, поскольку республика полностью обеспечивает свои потребности в них путем переработки российской нефти. А вот излишки союзная республика реэкспортирует на Украину, зарабатывая на этом миллиарды.
Как отметили наблюдатели, реэкспорт достиг уже таких масштабов, что Москва больше не может закрывать на это глаза.
Ограничения касаются автомобильного бензина, дизельного топлива и мазута. Указанные продукты вообще не будут поставляться до конца следующего года. При этом поставка нефти будет продолжена на уровне прошлого года.
Сообщается, что за 7 месяцев 2018 года за границу Беларуси было вывезено 2,3 млн. тонн российских нефтепродуктов на сумму более $900 млн. (5 лет назад этот показатель не превышал 90 тыс. тонн). Основные объемы уходили на Украину.
Кроме того, белорусские компании использовали для закупки нефти в РФ «серые» каналы. Сырье перерабатывалось и также уходило за рубеж. По данным источников, в последние годы реэкспорт составлял около 5% белорусского ВВП.
Грядущий запрет ощутимо ударит по украинскому рынку продуктов нефтеперегонки – Украина за счет реэкспорта закрывала до 40% своих потребностей в моторном топливе. Дефицита, конечно, не будет, но теперь украинцам придется приобретать топливо по рыночным ценам (белорусский вариант был намного дешевле, поскольку нефтепродукты доставались Минску беспошлинно).
Освободившуюся нишу готовы занять Казахстан, а также европейские партнеры. Предполагается, что закупки из новых источников обойдутся Киеву на 10-15 процентов дороже.
В Минэнерго пояснили, что беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Беларусь нецелесообразен, поскольку республика полностью обеспечивает свои потребности в них путем переработки российской нефти. А вот излишки союзная республика реэкспортирует на Украину, зарабатывая на этом миллиарды.
Как отметили наблюдатели, реэкспорт достиг уже таких масштабов, что Москва больше не может закрывать на это глаза.
Ограничения касаются автомобильного бензина, дизельного топлива и мазута. Указанные продукты вообще не будут поставляться до конца следующего года. При этом поставка нефти будет продолжена на уровне прошлого года.
Сообщается, что за 7 месяцев 2018 года за границу Беларуси было вывезено 2,3 млн. тонн российских нефтепродуктов на сумму более $900 млн. (5 лет назад этот показатель не превышал 90 тыс. тонн). Основные объемы уходили на Украину.
Кроме того, белорусские компании использовали для закупки нефти в РФ «серые» каналы. Сырье перерабатывалось и также уходило за рубеж. По данным источников, в последние годы реэкспорт составлял около 5% белорусского ВВП.
Грядущий запрет ощутимо ударит по украинскому рынку продуктов нефтеперегонки – Украина за счет реэкспорта закрывала до 40% своих потребностей в моторном топливе. Дефицита, конечно, не будет, но теперь украинцам придется приобретать топливо по рыночным ценам (белорусский вариант был намного дешевле, поскольку нефтепродукты доставались Минску беспошлинно).
Освободившуюся нишу готовы занять Казахстан, а также европейские партнеры. Предполагается, что закупки из новых источников обойдутся Киеву на 10-15 процентов дороже.
- Использованы фотографии:
- Народные новости Витебска, https://news.vitebsk.cc
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