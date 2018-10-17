Репортаж Колорадского Таракана. Наша "Зброя" - как ваша "Армия". Маленькая, но своя!
Приветствую вас, друзья мои! Как я и обещал, будет вам сегодня материал для размышления и восхищения. По крайней мере, на нас выставка, которую вы сегодня увидите, должна была произвести именно такое впечатление.
А на вас так и вообще в обязательном порядке! Но она и произвела, раз уж такой уважаемый автор, как Рябов, описывает и анализирует наши достижения, — точно чего-то мы достигли!
Осталось только понять, чего.
И да, вот не надо мне про дно! Дно — это у моряков. А мы народ теперь сухопутный, и дна нам не бояться! Ладно, пошли уже...
Итак, у нас с 9 по 12 октября проходила выставка "Зброя та безпека-2018". Около 500 компаний из 17 стран представили новейшие (для своего времени) разработки оружия и военной техники.
Я так боялся пропустить это мероприятие, что носился на площадку каждый день. Хотелось первым все увидеть и снять. Вооот...Увидел. Сейчас расскажу. Прямо по списку. Точнее так, чтобы у вас появилось ощущение, что мы разгуливаем по выставке вместе.
Про нашу вундер-штуку из вашего/нашего "Града" я рассказывать не стану. И без меня хватает рассказчиков. А вот показать то, о чем другие молчат — это вот я на месте.
Было на выставке техники. Я бы сказал — для желающих ностальгировать. Походить так, вспомнить молодость, боевых друзей... Хорошо, я не специалист, но среди "новой" техники почему-то даже я вполне себе узнаю советские БТРы, БМП, МТ-ЛБ... А, если новое — это хорошо забытое старое, то да, вперед, назад в будущее или куда там еще.
Ну а это я бы вообще поставил даже впереди "Береста". Это, знаете, вообще прорыв в технологиях! Скакать от восторга, а кто не скачет... А, вы тут все такие... Ладно, просто проникнитесь.
А это "Полонез", про который Рябов писал. В пару к нашей супер-ЗСУ. Так что вашим беспилотникам вообще ничего не светит в нашем небе!
Бронированная машина «Новатор». Гроза танков и прочих бронированных машин. На ней установлен противотанковый ракетный комплекс «Стугна» разработки Киевского КБ «Луч». Ну там еще белорусы чем-то участвовали, но это так... Это мы им одолжение сделали по большому счету.
Да, коротко так про братьев наших меньших (и ваших) скажем: участвовали. Много чего не показали, но вот машины такие вполне думаем у них купить.
Хит уже нескольких сезонов! Запорожское предприятие «Мотор Сич» впервые представило вертолет "Надежда". Не в честь Савченко, не подумайте! Это "Надiя" усей нашей авиаотрасли. А что, а вдруг взлетит?
А это — "Варан". Ну то есть "Баран", но в латинской транскрипции. Нормальные европейские и американские герои сдаются при одном виде этого нового бронетранспортера. А вам придется растолковать, что к чему.
Машина является принципиально новым бронетранспортером, который построен по современной компоновочной схеме — как в большинстве БТР на вооружении современных армий, например, на финском Patria или турецких ARMA. Не какой-нибудь устаревший БРДМ, а европейская машина... И колес требует меньше...
Особо впечатлил меня автожир. Не в смысле жир автомобиля, а в смысле такой вертолет на одну морду лица. Один винт сверху, второй сзади. Прекрасное средство личного спасения. Говорят, Сам Гидрант себе заказал такой. С баром-холодильником за спиной. Делают уже, только двигатель придется форсировать.
Да, коль речь пошла о спасении. Тут раздолье в этом плане.
Спасаться мы вообще умеем. Правильно и со вкусом. Красиво. Этого не отнять, тренировки и подготовка проходят регулярно, так что можно спать спокойно — украинский солдат сможет спастись завсегда.
Ну а это вы поняли, шедевр изобретательности для полиций всех мастей. Никакому террористу и в голову не придет, что под вышиванкой такое можно сховать! Гордимся!
Долго искал страшных боевых роботов. Тех, которые вместо солдат воевать будут между собой. Нашел. Есть их у нас!
Правда, маленькие они какие-то, если честно. То ли мы экономим, то ли они сами в детстве кушали мало. Вроде радиоуправляемых автомобильчиков у мальчишек. Только сверху то пулемет, то гранатомет прицепляют. Потолкался около, посмотрел, как они зажигают, и знаете, сомнительно, чтобы эти роботы между собой сцепились в драке. Ума побольше, чем у человеков...
Ша! Смирно! Щас спою!
Нашої державності оплот,
Кримського південного кордону —
Український Чорноморський флот
Забезпечить міцну оборону.
Синьо-жовтий прапор майорить,
Прийнята присяга Україні,
Будуть вірно моряки служить
Незалежній молодій країні.
Браття! Послужим Україні ми!
За Чорне море станемо грудьми!
За наш чудовий і чарівний Крим!
За Український прапор, що над ним!
Если кому не ясно — это гимн наших Военно-морских сил! Которые тоже представлены здесь! Почти все.
Ладно, кое-что в проекте пока. Но вы же знаете, что от проекта до всего остального — все остальное.
Но есть и корабли в металле. Как раз, новые фрегат и корвет. Вы уж простите, я шесть раз снимал. Но руки дрожат, ничего поделать не могу! Но не подумайте, что от смеха! От трепета горделивого за нашу мощь и оборону!
Вот почему-то "Козаки" меня не вдохновили. Если бы не праздник, а 14 октября был День образования украинского казачества, то и смотреть не на что. Сколько раз переделывали и ещё будут. Как-то неудачно "родили" "Козака"... Но какой есть. Зато наш...
А вот стрелковое оружие вдохновило. Слава Украине! А заодно и слава СССР! Потому что именно благодаря Советскому Союзу у нас в ухоронках столько еще лежит, что мы из этого наследия еще очень долго будем всякие ништяки изобретать. Особенно — снайперские и антиснайперские гвинтивки.
Тут, короче, так: уж если известная фирма ХАДО, кроме автомобилей, начала винтовками баловаться, все, сливай масло.
Я понимаю, сейчас вылезут спицылисты и начнут: "А это от ПТРС", "А тут ПТРД", "А тут ствол от КПВТ"... А где нам, простите, стволов взять, если вы нам их не оставили? Выкручиваемся, как можем...
Вот! А, нет, это уже не снайперская винтовка, это гранатомет наш новый. Ну тоже ничего, смотрится.
А ведь такой фильм учебный был — "Свадьба в Малиновке".
"Ты шо думаешь, у нас нет пулемётов? У нас их… подслушивают, гады! А ну!.. Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук! Вот три штуки — ничего, а вот другие три штуки — один заедает, второй, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий, гад, у своих пуляет… А седьмой я по секрету от пана атамана выменял вот на эти штанишки".
Так что, лучшее, что оставалось мы "на штанишки сменяли", и теперь лепим винтовки из пулеметных стволов. Я просто прикинул, что будет с человеческим плечом, если стрельнуть из того, что показывают... Да здравствуют травматологи!
Вообще, серьезно на этой выставке можно воспринимать совсем немного экспонатов. Среди них квадрокоптер. Такой и мину на передок к противнику доставит и разведку проведет... Причем в двух вариантах. С бензиновым и с электрическим двигателями.
Кстати, двигатели! Кто там сказал, что все? Ничего не все! Не разучились делать. Особенно маленький, для беспилотников порадовал. Прямо как в советское время. "Сделано в Украине"!
Так что не все так плохо, как вам хотелось бы. И вообще, тут вон сам Тони Старк (который Железный Человек) нам будет свою продукцию поставлять! Начнет с прицелов, а закончим уже костюмами, в которых наши киборги полетят отбивать Крым. Так что — все еще впереди!
Ну и напоследок стоит отметить, что выставка у народа вызвала интерес. Да, у кого-то глаза горели, у кого-то морды лица краснели. Согласен, по-всякому было.
Но в целом — кое на что мы еще способны. Не так, как хотелось бы, но, простите, даже у вас "Союзы" и "Прогрессы" не всегда вверх летают, что уж про нас говорить.
Но жизнь продолжается, и дай бог, чтобы нам не пришлось все эти игрушки применять в реальной жизни. А значит, всем и всегда хорошего завтра, здоровья и любви близких. А главное, оптимизма и жажды жизни. Будем жить!
А я с вами прощаюсь на некоторое время, поеду туда, где недавно у нас очередной выбух был. Пообщаюсь с местными тараканами, за правила хранения да противодиверсионную работу.
А на вас так и вообще в обязательном порядке! Но она и произвела, раз уж такой уважаемый автор, как Рябов, описывает и анализирует наши достижения, — точно чего-то мы достигли!
Осталось только понять, чего.
И да, вот не надо мне про дно! Дно — это у моряков. А мы народ теперь сухопутный, и дна нам не бояться! Ладно, пошли уже...
Итак, у нас с 9 по 12 октября проходила выставка "Зброя та безпека-2018". Около 500 компаний из 17 стран представили новейшие (для своего времени) разработки оружия и военной техники.
Я так боялся пропустить это мероприятие, что носился на площадку каждый день. Хотелось первым все увидеть и снять. Вооот...Увидел. Сейчас расскажу. Прямо по списку. Точнее так, чтобы у вас появилось ощущение, что мы разгуливаем по выставке вместе.
Про нашу вундер-штуку из вашего/нашего "Града" я рассказывать не стану. И без меня хватает рассказчиков. А вот показать то, о чем другие молчат — это вот я на месте.
Было на выставке техники. Я бы сказал — для желающих ностальгировать. Походить так, вспомнить молодость, боевых друзей... Хорошо, я не специалист, но среди "новой" техники почему-то даже я вполне себе узнаю советские БТРы, БМП, МТ-ЛБ... А, если новое — это хорошо забытое старое, то да, вперед, назад в будущее или куда там еще.
Ну а это я бы вообще поставил даже впереди "Береста". Это, знаете, вообще прорыв в технологиях! Скакать от восторга, а кто не скачет... А, вы тут все такие... Ладно, просто проникнитесь.
А это "Полонез", про который Рябов писал. В пару к нашей супер-ЗСУ. Так что вашим беспилотникам вообще ничего не светит в нашем небе!
Бронированная машина «Новатор». Гроза танков и прочих бронированных машин. На ней установлен противотанковый ракетный комплекс «Стугна» разработки Киевского КБ «Луч». Ну там еще белорусы чем-то участвовали, но это так... Это мы им одолжение сделали по большому счету.
Да, коротко так про братьев наших меньших (и ваших) скажем: участвовали. Много чего не показали, но вот машины такие вполне думаем у них купить.
Хит уже нескольких сезонов! Запорожское предприятие «Мотор Сич» впервые представило вертолет "Надежда". Не в честь Савченко, не подумайте! Это "Надiя" усей нашей авиаотрасли. А что, а вдруг взлетит?
А это — "Варан". Ну то есть "Баран", но в латинской транскрипции. Нормальные европейские и американские герои сдаются при одном виде этого нового бронетранспортера. А вам придется растолковать, что к чему.
Машина является принципиально новым бронетранспортером, который построен по современной компоновочной схеме — как в большинстве БТР на вооружении современных армий, например, на финском Patria или турецких ARMA. Не какой-нибудь устаревший БРДМ, а европейская машина... И колес требует меньше...
Особо впечатлил меня автожир. Не в смысле жир автомобиля, а в смысле такой вертолет на одну морду лица. Один винт сверху, второй сзади. Прекрасное средство личного спасения. Говорят, Сам Гидрант себе заказал такой. С баром-холодильником за спиной. Делают уже, только двигатель придется форсировать.
Да, коль речь пошла о спасении. Тут раздолье в этом плане.
Спасаться мы вообще умеем. Правильно и со вкусом. Красиво. Этого не отнять, тренировки и подготовка проходят регулярно, так что можно спать спокойно — украинский солдат сможет спастись завсегда.
Ну а это вы поняли, шедевр изобретательности для полиций всех мастей. Никакому террористу и в голову не придет, что под вышиванкой такое можно сховать! Гордимся!
Долго искал страшных боевых роботов. Тех, которые вместо солдат воевать будут между собой. Нашел. Есть их у нас!
Правда, маленькие они какие-то, если честно. То ли мы экономим, то ли они сами в детстве кушали мало. Вроде радиоуправляемых автомобильчиков у мальчишек. Только сверху то пулемет, то гранатомет прицепляют. Потолкался около, посмотрел, как они зажигают, и знаете, сомнительно, чтобы эти роботы между собой сцепились в драке. Ума побольше, чем у человеков...
Ша! Смирно! Щас спою!
Нашої державності оплот,
Кримського південного кордону —
Український Чорноморський флот
Забезпечить міцну оборону.
Синьо-жовтий прапор майорить,
Прийнята присяга Україні,
Будуть вірно моряки служить
Незалежній молодій країні.
Браття! Послужим Україні ми!
За Чорне море станемо грудьми!
За наш чудовий і чарівний Крим!
За Український прапор, що над ним!
Если кому не ясно — это гимн наших Военно-морских сил! Которые тоже представлены здесь! Почти все.
Ладно, кое-что в проекте пока. Но вы же знаете, что от проекта до всего остального — все остальное.
Но есть и корабли в металле. Как раз, новые фрегат и корвет. Вы уж простите, я шесть раз снимал. Но руки дрожат, ничего поделать не могу! Но не подумайте, что от смеха! От трепета горделивого за нашу мощь и оборону!
Вот почему-то "Козаки" меня не вдохновили. Если бы не праздник, а 14 октября был День образования украинского казачества, то и смотреть не на что. Сколько раз переделывали и ещё будут. Как-то неудачно "родили" "Козака"... Но какой есть. Зато наш...
А вот стрелковое оружие вдохновило. Слава Украине! А заодно и слава СССР! Потому что именно благодаря Советскому Союзу у нас в ухоронках столько еще лежит, что мы из этого наследия еще очень долго будем всякие ништяки изобретать. Особенно — снайперские и антиснайперские гвинтивки.
Тут, короче, так: уж если известная фирма ХАДО, кроме автомобилей, начала винтовками баловаться, все, сливай масло.
Я понимаю, сейчас вылезут спицылисты и начнут: "А это от ПТРС", "А тут ПТРД", "А тут ствол от КПВТ"... А где нам, простите, стволов взять, если вы нам их не оставили? Выкручиваемся, как можем...
Вот! А, нет, это уже не снайперская винтовка, это гранатомет наш новый. Ну тоже ничего, смотрится.
А ведь такой фильм учебный был — "Свадьба в Малиновке".
"Ты шо думаешь, у нас нет пулемётов? У нас их… подслушивают, гады! А ну!.. Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук! Вот три штуки — ничего, а вот другие три штуки — один заедает, второй, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий, гад, у своих пуляет… А седьмой я по секрету от пана атамана выменял вот на эти штанишки".
Так что, лучшее, что оставалось мы "на штанишки сменяли", и теперь лепим винтовки из пулеметных стволов. Я просто прикинул, что будет с человеческим плечом, если стрельнуть из того, что показывают... Да здравствуют травматологи!
Вообще, серьезно на этой выставке можно воспринимать совсем немного экспонатов. Среди них квадрокоптер. Такой и мину на передок к противнику доставит и разведку проведет... Причем в двух вариантах. С бензиновым и с электрическим двигателями.
Кстати, двигатели! Кто там сказал, что все? Ничего не все! Не разучились делать. Особенно маленький, для беспилотников порадовал. Прямо как в советское время. "Сделано в Украине"!
Так что не все так плохо, как вам хотелось бы. И вообще, тут вон сам Тони Старк (который Железный Человек) нам будет свою продукцию поставлять! Начнет с прицелов, а закончим уже костюмами, в которых наши киборги полетят отбивать Крым. Так что — все еще впереди!
Ну и напоследок стоит отметить, что выставка у народа вызвала интерес. Да, у кого-то глаза горели, у кого-то морды лица краснели. Согласен, по-всякому было.
Но в целом — кое на что мы еще способны. Не так, как хотелось бы, но, простите, даже у вас "Союзы" и "Прогрессы" не всегда вверх летают, что уж про нас говорить.
Но жизнь продолжается, и дай бог, чтобы нам не пришлось все эти игрушки применять в реальной жизни. А значит, всем и всегда хорошего завтра, здоровья и любви близких. А главное, оптимизма и жажды жизни. Будем жить!
А я с вами прощаюсь на некоторое время, поеду туда, где недавно у нас очередной выбух был. Пообщаюсь с местными тараканами, за правила хранения да противодиверсионную работу.
- Автор:
- Таракан Околорадский
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