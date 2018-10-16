Британия: Что спасёт мир от экспансии России?
Оборонное ведомство Британии ожидает расширения влияния России на международной арене в течение ближайших 10 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад британских военных экспертов.
Доклад дополняет положения последней оборонной стратегии и должен стать для правительства страны руководством по «пресечению новых рисков».
По словам авторов, расширение российского присутствия ожидается на Ближнем Востоке, Арктике и Северной Африке. Для этого Москва уже сегодня готовит почву: устанавливает новые отношения, заключает военные контракты и соглашения.
Как отмечают эксперты, на Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня приходится 60% российского оружия, поэтому данный регион еще долго будет оставаться приоритетным для оборонной промышленности РФ.
Россия ищет возможности укрепления связей с Китаем, расширяет контакты с Индией, Пакистаном и другими региональными государствами, говорится в докладе.
Авторы отмечают, что агрессивная политика России и попытки оказать влияние на соседние страны вызваны, в том числе, опасениями Москвы относительно территориальной целостности страны и даже выживания российской нации.
Однако военные инициативы РФ будут сдерживаться внутренними проблемами, такими как нехватка призывников для службы в вооруженных силах, поскольку в течение пяти последующих лет численность молодежи там снизится «до менее чем 25 млн. человек», и это снижение продолжится, говорится в документе.
Такая ситуация плюс несовершенство российского здравоохранения может поставить крест на «традиционных планах» Кремля иметь миллионную армию.
В целом же Россия в ближайшее время сохранит существующую модель управления, утверждают эксперты.
Доклад дополняет положения последней оборонной стратегии и должен стать для правительства страны руководством по «пресечению новых рисков».
По словам авторов, расширение российского присутствия ожидается на Ближнем Востоке, Арктике и Северной Африке. Для этого Москва уже сегодня готовит почву: устанавливает новые отношения, заключает военные контракты и соглашения.
Как отмечают эксперты, на Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня приходится 60% российского оружия, поэтому данный регион еще долго будет оставаться приоритетным для оборонной промышленности РФ.
Россия ищет возможности укрепления связей с Китаем, расширяет контакты с Индией, Пакистаном и другими региональными государствами, говорится в докладе.
Авторы отмечают, что агрессивная политика России и попытки оказать влияние на соседние страны вызваны, в том числе, опасениями Москвы относительно территориальной целостности страны и даже выживания российской нации.
Однако военные инициативы РФ будут сдерживаться внутренними проблемами, такими как нехватка призывников для службы в вооруженных силах, поскольку в течение пяти последующих лет численность молодежи там снизится «до менее чем 25 млн. человек», и это снижение продолжится, говорится в документе.
Такая ситуация плюс несовершенство российского здравоохранения может поставить крест на «традиционных планах» Кремля иметь миллионную армию.
В целом же Россия в ближайшее время сохранит существующую модель управления, утверждают эксперты.
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