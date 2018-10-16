Учебно-тренировочный самолёт рухнул в Саудовской Аравии

Учебно-тренировочный легкий штурмовик Hawk королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение на северо-западе королевства. Об этом сообщило во вторник Саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны.Как пояснили в военном ведомстве Саудовской Аравии, катастрофа учебно-тренировочного самолета произошла еще в понедельник вечером. Пилоты штурмовика не смогли покинуть кабину самолета и погибли. Министерство обороны Саудовской Аравии не представило никаких подробностей крушения штурмовика, заявляя, что причины катастрофы на данный момент не установлены. Расследованием будет заниматься специально созданная комиссия военно-воздушных сил королевства.Hawker Siddeley Hawk - реактивный дозвуковой учебно-тренировочный самолёт и лёгкий штурмовик производства британской компании Hawker Siddeley, входящей в состав холдинга British Aerospace Systems (BAE). Также выпускается по лицензии в Индии. Первый полет самолет совершил в 1974 году, а с апреля 1976 года поступил на вооружение британских ВВС.