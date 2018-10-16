F-15 ВВС США аварийно сел на Украине во время учений

Чрезвычайное происшествие с американским самолетом произошло во время международных учений на Украине. Истребитель F-15D Eagle ВВС США, участвовавший в "показных" полетах, был вынужден совершить аварийную посадку на авиабазе Староконстантинов, передает РГ со ссылкой на Defence Blog.Как сообщает издание, чрезвычайное происшествие случилось 12 октября, когда на учениях проводился "день прессы". В кабине самолета, с которым произошла аварийная ситуация, на месте второго пилота находился фотограф издания Френк Кребас, который подтвердил, что в воздухе у истребителя F-15D отказали бортовые системы. Самолет удалось посадить на аэродром украинских ВВС в Хмельницкой области, где была развернута специальная аварийная система, с помощью которой удалось остановить самолет на земле.В ходе происшествия никто не пострадал, самолет был эвакуирован инженерной командой ВВС США. Причины аварийной ситуации не называются.Международные учения "Чистое небо-2018" проходят на Украине. В маневрах принимают участие представители 9 стран, из которых 8 представляют Североатлантический альянс.