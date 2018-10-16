Почему до сих пор не заложена НАПЛ «Калина»? В ОСК объяснили
Закладка новейшей неатомной подлодки проекта «Калина» пока не осуществлена из-за того, что до сих пор не подписан контракт с Минобороны на ее строительство, передает РИА Новости сообщение главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
По словам Рахманова, лодка будет заложена, когда появится заказ от военного ведомства.
Он отметил, что корпорация работает в строгом соответствии с госпрограммой вооружений, работа идет в плановом порядке. Однако в ходе реализации программы происходит разного рода корректировка приоритетов и смещение сроков выполнения тех или иных ОКР.
Глава ОСК добавил, что более подробно комментировать эти вопросы считает неправильным.
Проект подлодки «Калина» с воздухонезависимой энергетической установкой разработан в КБ «Рубин» в 2015 году по заказу военного ведомства. Строительство субмарины включено в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. По своим характеристикам новая НАПЛ, вооруженная ракетами «Калибр-ПЛ» значительно превзойдет подлодки предыдущих проектов – 636 «Варшавянка» и 677 «Лада».
Между тем через неделю в Санкт-Петербурге будет спущен на воду новый МРК проекта 22800. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Церемония спуска на воду третьего ракетного корабля проекта 22800, получившего название «Буря», состоится 23 октября на предприятии «Пелла».
МРК имеет водоизмещение 800 т, скорость – более 30 узлов. Вооружен высокоточным ракетным оружием и современными артиллерийскими комплексами. Корабль может действовать в морской зоне на удалении в 3 тыс. миль от места базирования. Его корпус и надстройки выполнены с применением технологии, понижающей отражающую способность.
По словам Рахманова, лодка будет заложена, когда появится заказ от военного ведомства.
Он отметил, что корпорация работает в строгом соответствии с госпрограммой вооружений, работа идет в плановом порядке. Однако в ходе реализации программы происходит разного рода корректировка приоритетов и смещение сроков выполнения тех или иных ОКР.
Глава ОСК добавил, что более подробно комментировать эти вопросы считает неправильным.
Проект подлодки «Калина» с воздухонезависимой энергетической установкой разработан в КБ «Рубин» в 2015 году по заказу военного ведомства. Строительство субмарины включено в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. По своим характеристикам новая НАПЛ, вооруженная ракетами «Калибр-ПЛ» значительно превзойдет подлодки предыдущих проектов – 636 «Варшавянка» и 677 «Лада».
Между тем через неделю в Санкт-Петербурге будет спущен на воду новый МРК проекта 22800. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Церемония спуска на воду третьего ракетного корабля проекта 22800, получившего название «Буря», состоится 23 октября на предприятии «Пелла».
МРК имеет водоизмещение 800 т, скорость – более 30 узлов. Вооружен высокоточным ракетным оружием и современными артиллерийскими комплексами. Корабль может действовать в морской зоне на удалении в 3 тыс. миль от места базирования. Его корпус и надстройки выполнены с применением технологии, понижающей отражающую способность.
- Использованы фотографии:
- bmpd.livejournal.com, Дмитрий Соколов
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