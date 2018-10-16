С прицелом на будущее? Кадетов в Туве начали обучать китайскому языку

В президентском кадетском училище в Кызыле (республика Тува) в программу обучения кадетов введено обязательное изучение китайского языка. Как сообщил начальник отдела военного образования ЦВО Михаил Зырянов, практика изучения этого языка впервые введена в программу обучения в военных довузовских учреждениях образования, передает "Интерфакс-АВН".Согласно заявлению Зырянова, именно в Кызыле воспитанники кадетского училища изучают китайский язык как обязательный предмет, в других образовательных учреждениях такого типа этого нет. При этом в основную программу также входят английский, немецкий и французский языки.Он также отметил, что кроме введения в программу обучения китайского языка, в Кызылском президентском кадетском училище в этом году построен комплекс с тиром для стрельбы из лука, в следующем году планируется закончить строительство ипподрома и гоночного картодрома.Само училище в Туве открыло двери для кадетов в сентябре 2014 года, тогда 65 человек примерили кадетскую форму и начали обучение. Затем число кадетов было увеличено в 2,5 раза, а с 2016 года в училище стали принимать девушек. Срок обучения составляет 5 лет и первые выпускники покинут стены кадетской школы уже в 2019 году.Всего же на территории Центрального военного округа расположено восемь образовательных довузовских учреждений - это четыре суворовских училища, расположенные в Екатеринбурге, Казани, Ульяновске и Перми; три президентских кадетских училища в Оренбурге, Тюмени и Кызыле, а также Омский кадетский корпус.