АПРК "Курск" был обречён изначально? Торпедное старьё на новейшей субмарине

Анализ катастрофы подлодки показал, что причиной гибели большей части экипажа стал взрыв стеллажной боевой торпеды 65-76А (изначально обозначалась как торпеда для ПЛ 3-го поколения, прим. «ВО»). Детали неизвестны, но установленным фактом является отсутствие в сейфе в каюте командира «Курска» принадлежностей взрывателя УЗУ (универсальное запальное устройство, - прим. «ВО»), которые находятся там штатно.

При внешнем воздействии они вызвали взрыв. УЗУ небезопасны. Зато заменившие их на большинстве торпед взрыватели предохранительного серии «И» показали исключительную надёжность и безопасность.