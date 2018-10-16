АПРК "Курск" был обречён изначально? Торпедное старьё на новейшей субмарине
Сегодня издание «Военно-промышленный курьер» публикует материал, который становится очередным в серии многочисленных попыток разобраться в причинах гибели атомной подводной лодки «Курск» - в причинах трагедии, унесшей 130 человеческих жизней. В статье, которая носит название «Гибель «Курска» вызвал человек «за бортом», предложена версия о том, что причина гибели подводного атомохода изначально кроется в тех вооружениях, которые использовались на борту современной на тот момент субмарины ВМФ РФ, и в том, что есть конкретные лица, ответственные за появление именно этих вооружений на борту АПЛ.
Из материала:
В материале говорится, что вероятность установки УЗУ в стеллажную торпеду для обеспечения заряжания торпедного аппарата в данном случае можно считать высокой.
Из статьи:
В материале представлены рассуждения о том, что торпедное вооружение «Курска» явно не соответствовало современному статусу подводной лодки. Речь идёт о возможности замены «перекисных» торпед (топливо на основе перекиси водорода) 65-76А торпедами ДСТ, которые превосходили их по целую ряду показателей, причём значительно. Одно из важнейших отличий – повышенная безопасность эксплуатации этих торпед, которых в итоге на современной атомной подводной лодке в качестве вооружений не оказалось. Основная причина – в топливе. Этим топливом во время государственных испытаний и на выходе торпед в серию был пронит. Но в итоге торпеды ДСТ на этом топливе не устроили ответственных лиц по ряду тактико-технических характеристик, включая дальность поражения цели. Как выяснилось, не устраивал и сам пронит, в том числе, из-за «высокой следности».
В качестве итога говорится о том, что причина гибели «Курска» - взрыв в торпедном отсеке - главным образом связана с тем, что на АПЛ использовались устаревшие торпеды вместе и упомянутым УЗУ.
Напомним, что, согласно официальной версии, причиной гибели «Курска» стал взрыв торпеды 64-76ПВ с серийным номером 1336А. Торпеда такого типа оснащалась тепловым перекисным турбинным двигателем типа 2ДТ. Изделие разработал Научно-исследовательский институт «Мортеплотехника» ещё в 60-х годах. В материалах следственной группы указано, что при подготовке учебной торпеды к выстрелу произошла утечка топлива, что привело к пожару. Огонь привёл к нагреву и детонации других торпед отсека.
После трагедии «Курска» торпеды 65-76А сняли с эксплуатации, однако некоторое время назад на ТВ вышел репортаж об эксплуатации торпедных аппаратов калибра 650 мм в современных условиях, что вызвало немало вопросов по поводу сделанных ранее заявлений о списании этих вооружений ПЛ.
Нужно отметить, что далеко не все люди, интересующиеся историей флота, согласились с официальными выводами комиссии о том, что к трагедии на борту «Курска» привела именно утечка топлива в торпедном отсеке как таковая. Многие считают, что продолжается утаивание совершенно иной причины, приведшей к гибели подводного атомохода в Баренцевом море. При этом главным образом ссылаются на характер повреждений корпуса подводной лодки, которые можно было увидеть на многочисленных кадрах.
Из материала:
Анализ катастрофы подлодки показал, что причиной гибели большей части экипажа стал взрыв стеллажной боевой торпеды 65-76А (изначально обозначалась как торпеда для ПЛ 3-го поколения, прим. «ВО»). Детали неизвестны, но установленным фактом является отсутствие в сейфе в каюте командира «Курска» принадлежностей взрывателя УЗУ (универсальное запальное устройство, - прим. «ВО»), которые находятся там штатно.
В материале говорится, что вероятность установки УЗУ в стеллажную торпеду для обеспечения заряжания торпедного аппарата в данном случае можно считать высокой.
Из статьи:
При внешнем воздействии они вызвали взрыв. УЗУ небезопасны. Зато заменившие их на большинстве торпед взрыватели предохранительного серии «И» показали исключительную надёжность и безопасность.
В материале представлены рассуждения о том, что торпедное вооружение «Курска» явно не соответствовало современному статусу подводной лодки. Речь идёт о возможности замены «перекисных» торпед (топливо на основе перекиси водорода) 65-76А торпедами ДСТ, которые превосходили их по целую ряду показателей, причём значительно. Одно из важнейших отличий – повышенная безопасность эксплуатации этих торпед, которых в итоге на современной атомной подводной лодке в качестве вооружений не оказалось. Основная причина – в топливе. Этим топливом во время государственных испытаний и на выходе торпед в серию был пронит. Но в итоге торпеды ДСТ на этом топливе не устроили ответственных лиц по ряду тактико-технических характеристик, включая дальность поражения цели. Как выяснилось, не устраивал и сам пронит, в том числе, из-за «высокой следности».
В качестве итога говорится о том, что причина гибели «Курска» - взрыв в торпедном отсеке - главным образом связана с тем, что на АПЛ использовались устаревшие торпеды вместе и упомянутым УЗУ.
Напомним, что, согласно официальной версии, причиной гибели «Курска» стал взрыв торпеды 64-76ПВ с серийным номером 1336А. Торпеда такого типа оснащалась тепловым перекисным турбинным двигателем типа 2ДТ. Изделие разработал Научно-исследовательский институт «Мортеплотехника» ещё в 60-х годах. В материалах следственной группы указано, что при подготовке учебной торпеды к выстрелу произошла утечка топлива, что привело к пожару. Огонь привёл к нагреву и детонации других торпед отсека.
После трагедии «Курска» торпеды 65-76А сняли с эксплуатации, однако некоторое время назад на ТВ вышел репортаж об эксплуатации торпедных аппаратов калибра 650 мм в современных условиях, что вызвало немало вопросов по поводу сделанных ранее заявлений о списании этих вооружений ПЛ.
Нужно отметить, что далеко не все люди, интересующиеся историей флота, согласились с официальными выводами комиссии о том, что к трагедии на борту «Курска» привела именно утечка топлива в торпедном отсеке как таковая. Многие считают, что продолжается утаивание совершенно иной причины, приведшей к гибели подводного атомохода в Баренцевом море. При этом главным образом ссылаются на характер повреждений корпуса подводной лодки, которые можно было увидеть на многочисленных кадрах.
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter