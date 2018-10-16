В академии Генштаба подсчитали потери Красной армии под Прохоровкой
Потери техники 5-й гвардейской танковой армии 12 июля 1943 года под Прохоровкой составили 75%, в то время как 2-й танковый корпус СС в этой битве потерял лишь около 20% техники, передает РИА Новости сообщение ведущего научного сотрудника академии Генштаба ВС РФ Валерия Маковского.
Он уточнил, что при контрударе под Прохоровкой советские войска из 670 танков и самоходок потеряли 470 единиц. Потери немцев составили лишь 50 единиц из 490 танков.
Потери личного состава с советской стороны – 35 тыс. бойцов (24% от общих потерь Воронежского фронта), среди них убитых – 6,5 тыс. человек, пропавших без вести – 9,5 тысяч. Германские войска потеряли под Прохоровкой в общей сложности 7,7 тыс. военнослужащих.
Такое соотношение, по словам Маковского, объясняется рядом упущений советского командования при подготовке к проведению Курской битвы. Так, не был до конца разработан план артподготовки на фронтах; разведка не смогла точно выявить места сосредоточения вражеских группировок и размещения сил. Сыграла свою роль и преждевременная артподготовка, которая была проведена еще до занятия противником исходных позиций для наступления.
Кроме того, немецким войскам позволило сократить потери первое массовое применение танков «Тигр» и «Фердинанд». Их броня была трудноуязвимой для советских Т-34, добавил он.
Тем не менее, в ходе Курской битвы Красная армия уничтожила 30 немецких дивизий, 7 из них – танковые. Немцы потеряли более 100 тыс. человек. Благодаря прорыву на Курской дуге советские соединения продвинулись на запад до 150 км.
Что касается подсчета потерь, то, несмотря на кропотливую работу историков, точных цифр нет до сих пор. Например, германская статистика оставила без внимания пропавших без вести и умерших от ран в госпиталях. Немцы учитывали только фронтовые потери, добавил Маковский.
Он уточнил, что при контрударе под Прохоровкой советские войска из 670 танков и самоходок потеряли 470 единиц. Потери немцев составили лишь 50 единиц из 490 танков.
Потери личного состава с советской стороны – 35 тыс. бойцов (24% от общих потерь Воронежского фронта), среди них убитых – 6,5 тыс. человек, пропавших без вести – 9,5 тысяч. Германские войска потеряли под Прохоровкой в общей сложности 7,7 тыс. военнослужащих.
Такое соотношение, по словам Маковского, объясняется рядом упущений советского командования при подготовке к проведению Курской битвы. Так, не был до конца разработан план артподготовки на фронтах; разведка не смогла точно выявить места сосредоточения вражеских группировок и размещения сил. Сыграла свою роль и преждевременная артподготовка, которая была проведена еще до занятия противником исходных позиций для наступления.
Кроме того, немецким войскам позволило сократить потери первое массовое применение танков «Тигр» и «Фердинанд». Их броня была трудноуязвимой для советских Т-34, добавил он.
Тем не менее, в ходе Курской битвы Красная армия уничтожила 30 немецких дивизий, 7 из них – танковые. Немцы потеряли более 100 тыс. человек. Благодаря прорыву на Курской дуге советские соединения продвинулись на запад до 150 км.
Что касается подсчета потерь, то, несмотря на кропотливую работу историков, точных цифр нет до сих пор. Например, германская статистика оставила без внимания пропавших без вести и умерших от ран в госпиталях. Немцы учитывали только фронтовые потери, добавил Маковский.
- Использованы фотографии:
- https://foto-history.livejournal.com
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