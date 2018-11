Самодвижущееся орудие M2A2 Terrastar (США)

Самодвижущееся орудие M2A2 в музее. Фото Wikimedia Commons



Гаубица M2A1 - будущая M101A1. Фото US War Department



Блок типа Tri-star со снятой крышкой. Фото Lockheed



Гаубица Terrastar на испытаниях. Фото Militaryimages.net



СДО в боевом положении, вид сзади. Фото Wikimedia Commons



Правая станина лафета с силовой установкой. Двигатели и насосы убраны под новый кожух. Фото Wikimedia Commons



Музейный образец, вид сзади. Фото Wikimedia Commons

Концепция самодвижущегося орудия (СДО) предлагает оптимальное соотношение мобильности артиллерийской системы и сложности ее производства. В то же время, не все образцы такого рода смогли показать желаемые характеристики. Так, в начале шестидесятых годов в США испытывались сразу две самодвижущиеся гаубицы, которые так и не смогли продемонстрировать высокую подвижность. Через несколько лет компания Lockheed предложила новый вариант СДО, отличавшийся применением самых смелых идей. Как считалось, орудие M2A2 Terrastar могло иметь уникально высокую подвижность и проходимость.Напомним, с 1962 года на американских полигонах испытывались СДО моделей XM123 и XM124. Два изделия имели разные артиллерийские части, но строились по схожим принципам и получали похожее дополнительное оборудование. Изначально они имели по паре 20-сильных двигателей и гидравлическую трансмиссию, но такое оснащение не смогло обеспечить высокую подвижность. Удаление одного из двигателей и установка электротрансмиссии тоже не привела к желаемым результатам. Кроме того, у обоих СДО имелись серьезные проблемы при стрельбе.К середине шестидесятых годов проекты XM123 и XM124 были закрыты в связи с наличием ряда нерешаемых проблем. На несколько лет развитие американских СДО остановилось. Тем не менее, вскоре ситуация изменилась. Специалисты компании Lockheed нашли приемлемый способ кардинального повышения проходимости сухопутных машин, в том числе самодвижущихся орудий. Сначала его опробовали на опытном вездеходе, а затем внедрили в проект СДО.В 1967 году сотрудники компании «Локхид» Роберт и Джон Форсайты предложили конструкцию колесной ходовой части под названием Tri-star («Тройная звезда»). Такой движитель основывался на агрегате в виде трехлучевой обоймы, на котором присутствовали три колеса и несколько зубчатых передач. Предполагалось, что подобные агрегаты позволят колесной машине преодолевать различные препятствия, в том числе достаточно крупные и слишком сложные для другой техники.Вскоре были построены и испытаны опытные вездеходы Terrastar, оснащавшиеся четырьмя агрегатами Tri-star. Трансмиссия обеспечивала привод всех четырех изделий. В ходе испытаний были подтверждены высокие характеристики подвижности и проходимости на пересеченной местности. Необычный движитель получил шансы попасть в новые проекты техники сверхвысокой проходимости.В самом конце шестидесятых годов появилось сразу несколько предложений об использовании «Тройной звезды» на той или иной техники. Среди прочего, было предложено построить новое самодвижущееся орудие. Предполагалось, что новый образец с улучшенной ходовой частью будет иметь повышенную проходимость, необходимую на поле боя. Такое СДО могло показывать самые серьезные преимущества перед предыдущими образцами своего класса, и благодаря этому найти место в армии.В деле создания нового СДО компания Lockheed заручилась поддержкой Рок-Айлендского арсенала, уже участвовавшего в разработке подобных проектов. Арсенал должен был предоставить базовое орудие и лафет, а специалисты «Локхид» отвечали за разработку нового оборудования и последующую сборку опытного образца. В дальнейшем совместными усилиями они должны были провести испытания и, при успешном завершении работ, наладить серийное производство.Новый проект получил рабочее обозначение M2A2 и дополнительное название Terrastar (также встречается иное написание – Terra-Star). Любопытно, что индекс перспективного СДО указывал на базовый образец вооружения, однако под старым его названием. Базовая гаубица M101A1 в прошлом обозначалась как M2A1. Дополнительное имя проекта, в свою очередь, подчеркивало преемственность с предыдущим опытным вездеходом.В качестве основы для M2A2 выбрали существующую полевую гаубицу M101A1 калибра 105 мм со штатным лафетом. С этого изделия планировалось убрать некоторые агрегаты, а кроме того, предусматривалась установка целого ряда новых устройств, в том числе самых интересных. Прежде всего, предусматривалась замена колесного хода и монтаж новой силовой установки, по своей схеме напоминавшей агрегаты более старых СДО.Качающаяся артиллерийская часть орудия осталась прежней. Использовался нарезной 105-мм ствол длиной 22 калибра, не оснащавшийся никакими дульными устройствами. Казенник гаубицы комплектовался полуавтоматическим горизонтальным клиновым затвором. Ствол оснащался гидропневматическими противооткатными устройствами и монтировался на люльке большой длины с характерной задней направляющей. Около казенника на люльке имелись цапфы для монтажа на лафете. Под задней направляющей предусматривалось пружинное уравновешивающее устройство.Лафет M101A1 отличался достаточной простотой; основная часть его деталей без изменений перешла в новый проект. Верхний станок представлял собой опору небольшой высоты с устройствами для монтажа люльки и боковыми секторами вертикальной наводки. Нижний станок имел форму поперечной балки с креплениями для всех устройств, включая колесный ход, станины и верхний станок. В проекте M2A2 с нижнего станка убрали некоторые агрегаты, а на его передней части появились элементы силовой установки. В отличие от других образцов на основе M101A1, на лафете новой гаубицы отсутствовало щитовое прикрытие.Были сохранены ручные приводы наведения. С их помощью наводчик мог перемещать ствол в пределах горизонтального сектора на 23° вправо и влево от продольной оси. Углы возвышения менялись от -5° до +66°. На левом борту люльки имелись крепления для прицельных приспособлений. Штатные прицелы базовой гаубицы обеспечивали стрельбу как прямой наводкой, так и по навесным траекториям.Лафету оставили имеющиеся раздвижные станины сварной конструкции. Они шарнирно соединялись с нижним станком и могли фиксироваться в сведенном положении для возки. На задней части станин имелись сошники для упора в грунт при стрельбе. В проекте M2A2 левая станина оставалась без изменений, тогда как на правой планировалось монтировать несколько новых устройств и агрегатов.Прежде всего, в задней части правой станины поместили силовую установку. По известным данным, был использован двигатель внутреннего сгорания небольшой мощности, передававший мощность на гидравлические насосы. По шлангам давление передавалось на пару гидромоторов, установленных перед нижним станком лафета. Непосредственно на лафете помещались два механических редуктора, обеспечивавших передачу мощности двигателей на движители. Сами двигатели устанавливались на картерах редукторов.Справа от силовой установки находилось сиденье для водителя. Рядом с ним поместили рычаги управления для контроля за работой гидромоторов. При помощи пары рычагов водитель мог контролировать давление на входе в моторы двух движителей. Синхронное изменение этого параметра позволяло менять скорость и двигаться прямо. Разница в оборотах двух моторов вводила СДО в поворот.Вместо стандартного колесного хода СДО M2A2 получило оригинальную ходовую часть типа Tri-star. На поперечной оси редуктора закреплялась особая конструкция с тремя колесами и собственными средствами передачи мощности. Гаубица получила два таких устройства – по одному вместо стандартных колес.С внутренней стороны, рядом с лафетом, у изделия Tri-star имелся плоский кожух трехлучевой формы, в котором находились элементы зубчатой передачи. Входящий внутрь кожуха вал соединялся с центральной шестерней. В каждом из «лучей» кожуха имелось по два зубчатых колеса малого диаметра: одно было промежуточным, а второе соединялось с осью колеса. Таким образом, один вал от двигателя или редуктора мог обеспечивать синхронное вращение трех колес в одном направлении. Кроме того, при определенных обстоятельствах приводной вал обеспечивал поворот всей конструкции вокруг своей оси.Движитель Tri-star для самодвижущейся гаубицы комплектовался колесами большой ширины с шинами низкого давления. Предполагалось, что это позволит снизить удельное давление на грунт и дополнительно улучшит проходимость. С внешней стороны оси трех колес соединялись трехлучевой плитой. Для большей жесткости в центре конструкции, между редуктором и плитой, проходила труба большого диаметра.Сзади на правой станине поместили дополнительный элемент ходовой части. На самоориентирующейся опоре находилось единственное колесо с шиной низкого давления. Применение еще одной «тройной звезды» на станине посчитали нецелесообразным. Опора заднего колеса могла подниматься вверх при переводе орудия в боевое положение.Оригинальная ходовая часть отличалась большими размерами и сказалась на общих габаритах гаубицы. Кроме того, заметно увеличилась масса изделия. Общая длина СДО M2A2 Terrastar в походном положении достигала 6 м, ширина увеличилась до 3,5 м. Высота осталась на том же уровне – менее 1,8 м. Масса с исходных 2,26 т выросла до 2,5-2,6 т. Артиллерийская часть осталась прежней, и потому обновленная гаубица должна была показывать те же характеристики, что и раньше. Начальная скорость снаряда, в зависимости от его типа, находилась на уровне 470 м/с, дальность стрельбы достигала 11,3 км.В походном положении на ровной поверхности гаубица M2A2 Terrastar должна была стоять сразу на пяти колесах. Каждая «тройная звезда» основного колесного хода опиралась на два нижних колеса, а станины поддерживались собственным задним колесом. При движении в тех же условиях крутящий момент распределялся одновременно между всеми шестью ведущими колесами лафета. Четыре «нижних», стоящих на земле, обеспечивали движение. Новое СДО, подобно своим предшественникам, должно было ездить стволом вперед.Оригинальный движитель должен был показывать свои преимущества при наезде на препятствие или при движении по пересеченной местности. Если на пути Tri-star оказывалась крупная преграда, его поступательное движение останавливалось. При этом гидромотор продолжал работу, вследствие чего вокруг стоящего колеса должна была поворачиваться вся конструкция. Во время такого поворота колесо, находящееся вверху, перемещалось вперед и вниз, получая возможность встать на препятствие. Получая крутящий момент от двигателя, колеса могли совместными усилиями затащить СДО на препятствие.Преодоление ям и рвов выглядело иначе. Переднее нижнее колесо должно было проваливаться вниз, обеспечивая поворот всего движителя. Далее вся конструкция должна была подниматься на другой склон, как на любое другое препятствие.Иными словами, в зависимости от особенностей ландшафта, крутились либо колеса, либо все устройство Tri-star в сборе. Передние движители орудия M2A2, имевшие привод, должны были обеспечивать движение и преодоление препятствий. Заднее колесо вращалось свободно и отвечало лишь за поддержание станин на требуемой высоте над землей.При переброске СДО M2A2 на большие расстояния предлагалось использовать существующие тягачи. При этом собственная силовая установка гаубицы не применялась. Впрочем, это не мешало использовать возможности ходовой части для некоторого повышения проходимости в сравнении с колесным ходом базовой гаубицы.Перевод Terrastar в боевое положение не представлял большой сложности. После прибытия на огневую позицию расчет должен был заглушить двигатель, поднять станины и сложить заднюю опору с колесом. Затем следовало развести станины и произвести прочие операции по подготовке к стрельбе. Принципы стрельбы не изменились.Опытный образец перспективного самодвижущегося орудия M2A2 Terrastar был построен в 1969 году. При его сборке использовались доступные компоненты, вероятно, от разных гаубиц. Так, задействованная артиллерийская часть гаубицы M101A1 была изготовлена Рок-Айлендским арсеналом еще в 1945 году (в то время это орудие обозначалось как M2A1). Лафет, в свою очередь, собрали в 1954-м. Еще через полтора десятилетия лафет перестроили по новому проекту, превратив стандартную гаубицу в опытный образец.Полигонные испытания, проведенные Рок-Айлендским арсеналом и компанией «Локхид», показали, что новый вариант СДО имеет самые серьезные преимущества перед предыдущими. Так, силовая установка достаточной мощности и гидравлическая трансмиссия в сочетании с использованной ходовой частью позволяли гаубице развивать на шоссе скорость до 30-32 км/ч. На пересеченной местности скорость падала в разы, но при этом сохранялась весьма высокая подвижность.Было установлено, что самодвижущаяся гаубица, несмотря на ограниченную мощность двигателя, отличается хорошей проходимостью. Без труда или с незначительными затруднениями преодолевались кочки или ямы с вертикальным габаритом порядка полуметра. Фактически орудие M2A2 не боялось препятствий, размеры которых были меньше расстояния от поверхности до оси движителя Tri-star. Таким образом, в сравнении с предыдущими СДО мобильность на поле боя значительно улучшилась. Имелись очевидные преимущества и перед буксируемыми системами, поскольку Terrastar не нуждалось в тягаче.Однако не обошлось без проблем. В первую очередь, лафет для СДО был слишком сложным в производстве и эксплуатации. Кроме того, сложность «тройной звезды» негативно сказывалась на надежности всей конструкции. Регулярно имели место те или иные поломки, в результате чего СДО теряло ход и нуждалось в ремонте. Кроме того, силовые агрегаты и ходовая часть неоптимально расходовали мощность двигателя, что могло затруднять преодоление некоторых препятствий.Достаточно быстро военные изучили предложенное орудие и сделали выводы. Несмотря на наличие ряда преимуществ перед существующими артиллерийскими системами, орудие M2A2 Terrastar посчитали непригодным для принятия на вооружение. Не позднее начала семидесятых годов Пентагон распорядился прекратить дальнейшее развитие проекта. Изделие потеряло шансы поступить в серию.Тем не менее, разработчики не стали отказываться от своего проекта. Имеющееся самодвижущееся орудие оставили в опытной эксплуатации в качестве экспериментального образца. В течение нескольких следующих лет специалисты фирмы Lockheed и Рок-Айлендского арсенала проводили различные испытания, дорабатывали конструкцию и изучали ее возможности. Последние опыты были проведены только в 1977 году – через несколько лет после отказа военных в принятии на вооружение.После завершения испытаний единственный имевшийся прототип «Террастара» передали в музей при Рок-Айлендском арсенале. Опытная M2A2 до сих пор экспонируется на открытой площадке. Рядом с этим изделиям находятся прототипы СДО XM123 и XM124, созданных в начале шестидесятых годов. Таким образом, музей сумел собрать у себя все образцы самодвижущейся артиллерии разработки США.Военные решили не принимать новую гаубицу на вооружение, в результате чего уже третий проект СДО не смог обеспечить перевооружение армии. При этом речь шла не только о закрытии проекта, но и о прекращении работ по целому направлению. Концепцию самодвижущегося орудия вновь не удалось реализовать с получением всех желаемых результатов, и армия США решила окончательно отказаться от нее. После M2A2 Terrastar новые СДО не разрабатывались.